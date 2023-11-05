NASA випустило застосунок для відстеження МКС
- Автор:
- Анна Холоднова
- Дата:
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NASA
Американське космічне агентство NASA випустило мобільний застосунок Spot the Station для відстеження місцезнаходження Міжнародної космічної станції. Завдяки йому можна дізнатися, коли станція пролетить поруч.
Застосунок покаже, де летить МКС, навіть якщо людина перебуває на іншому боці земної кулі. Також можна отримувати сповіщення, щоб не пропустити наступну можливість побачити станцію. Крім того, у застосунку є можливість обмінюватись фото і відео.
Безкоштовний застосунок для iOS та Android можна завантажити тут.
- 28 квітня космічні агентства США, Європи, Канади та Японії домовилися продовжити роботу станції до 2030 року. При цьому росія хоче залишитися на борту до 2028 року.