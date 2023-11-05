Ілон Маск анонсував свій перший чат-бот Grok для користувачів X Premium
- Автор:
- Анна Холоднова
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Getty Images / «Бабель»
Американський мільярдер Ілон Маск оголосив на X, що запустить власну модель штучного інтелекту Grok.
«Коли вийде рання бета-версія моделі, вона стане доступною для всіх передплатників X Premium+», — написав Маск. За його словами, головна перевага Grok — доступ до даних X у реальному часі. Він додав, що Grok також «полюбляє сарказм» і матиме «трохи гумору» у своїх відповідях.
Слово Grok придумав письменник-фантаст Роберт А. Хайнлайн ще в 1961 році. Воно зустрічається у його романі «Чужинець на чужій землі». Зараз цей термін використовують в технічних колах, щоб вказати на глибоке розуміння.
- Ілон Маск був одним із засновників OpenAI до того, як залишив раду директорів у 2018 році, посилаючись на конфлікт інтересів через компанію Tesla.
- У квітні Маск казав, що створює альтернативу ChatGPT — TruthGPT. Новий штучний інтелект нібито «шукатиме правду».
- У липні Маск офіційно оголосив про запуск xAI — власної компанії з досліджень штучного інтелекту. Її мета — «зрозуміти справжню природу Всесвіту».