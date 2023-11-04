Кількість жертв шторму «Кіаран» у Західній Європі зросла до 15
- Автор:
- Ліза Бровко
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У Західній Європі кількість жертв шторму «Кіаран» зросла до 15. Серед загиблих — пʼятирічний українець, який помер у Бельгії через падіння гілок.
Про це пише France 24.
Щонайменше пʼять людей загинули в італійській Тоскані. Одного із загиблих затопило водою на першому поверсі його будинку. В Італії оголосили надзвичайний стан, а метеорологи повідомили про рекордні дощі.
Ще три людини загинули біля берегів Португалії та три в Бельгії. Двоє людей загинули у Франції: через падіння дерев помер водій вантажівки, а ще один чоловік випав із балкону в портовому місті Гавр. Близько 1,2 мільйона французьких будинків залишилися без електроенергії.
Також люди загинули в Нідерландах, Іспанії, Німеччині.
Через шторм перервалося залізничне, повітряне та морське сполучення в Бельгії, де закрили порт Антверпена та перервали авіарейси з Брюсселю.
- Циклон, що сформувався біля берегів Північної Америки, перетнув Атлантичний океан і сформував шторм «Кіаран», який вирував у Західній Європі протягом 2 і 3 листопада.