Новини

Aleksandr Osipov / Flickr

Головний тренер «Динамо» Мірча Луческу подав у відставку.

Про це він сказав на пресконференції після матчу проти «Шахтаря» в Українській премʼєр-лізі (УПЛ).

«Сьогодні не хотілося б говорити про гру. Хочу сказати, що я 15 років віддав футболу України. На цьому я вирішив закінчити свою карʼєру. Це була остання гра. Я попрощався зі своїми гравцями, з гравцями «Шахтаря». Дякую всім. Хотілося би завершити по-іншому, але усьому приходить кінець — і футбольній карʼєрі, і любові, і життю. Усьому є початок і кінець», — заявив Луческу.

Результат матчу був такий: «Динамо» – «Шахтар» – 0:1