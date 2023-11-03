Українська режисерка Таня Муїньо зняла кліп для південнокорейського співака Чонгука

Новини

Українська режисерка Таня Муїньо стала режисеркою кліпу “Standing Next to You” одного з найвідоміших південнокорейських співаків — Чонгука з гурту BTS.

Про це пише «Суспільне Культура».

Ролик знімали на території покинутої електростанції Келенфельд у Будапешті. Її побудували в 1914 році, а закинули на початку цього століття. Ще одна локація з кліпу — автодром Hungaroring. Трек “Standing Next to You” — це частина дебютного сольного альбому співака.

У кліпі знімалася й українська модель Паша Гаруля. Вона співпрацювала з брендами Miu Miu, Swarovski, Blumarine, а також була обличчям рекламної кампанії весняно-літньої колекції Prada й нового аромату Hermès Tutti Twilly.

Хто така Таня Муїньо?

Українська дизайнерка, режисерка і кліпмейкерка. Вона народилася у 1989 році в Одесі, а її тато за національністю кубинець. До шести років Таня жила на Кубі.

У 2016 році Таня Муїньо почала співпрацю зі співаком MONATIK — вона знімає майже всі його кліпи. Також вона знімала кліпи для NK, гурту «Время и Стекло», Наді Дорофєєвої, Віри Брежнєвої, ROZHDEN та інших.

Муїньо стала рекордсменкою за кількістю нагород у номінації «Найкращий відеокліп» щорічної української премії YUNA. Також вона двічі ставала «Кліпмейкером року» за версією M1 Music Awards.

У 2019 році Таня почала співпрацювати із західними виконавцями. Торік вона зняла кліп для Кеті Перрі, який набрав 32 мільйони переглядів. У 2020 році Таня робила кліп для британського гурту Yungblud і співачки ROSALIA, а в 2021-му — для репера Lil Nas X і співачки Cardi B. У 2022 році кліп української режисерки Тані Муїньо для Гаррі Стайлса на пісню “As It Was” здобув перемогу в пʼяти номінаціях. У 2023 році Таня Муїньо перемогла в одній з номінацій премії MTV Video Music Awards за кліп “Attention” для Doja Cat.