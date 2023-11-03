NASA знайшло астероїд, навколо якого обертається крихітний супутник

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AP

Космічний корабель NASA виявив поблизу Марсу астероїд Дінкінеш, навколо якого обертається його власний супутник.

Про це пише The Guardian.

AP

Астероїд Дінкінеш має 790 метрів у діаметрі. Його супутник завширшки лише 220 метрів. Їх знайшов космічний корабель під назвою «Люсі».

«Люсі» запустили у 2021 році. За підрахунками астрономів, у 2027 році корабель досягне так званих троянських астероїдів та досліджуватиме їх протягом щонайменше шести років.