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Європейський інвестиційний банк виділить Україні €450 мільйонів. На що їх витратять

Автор:
Анна Холоднова
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Dimitri Karastelev / Unsplash

Європейський інвестиційний банк виділить Україні €450 мільйонів на два проєкти відновлення — Ukraine Recovery III FL та Ukraine Water Recovery FL.

Про це повідомили у пресслужбі Мінінфраструктури.

Якщо це рішення остаточно затвердять Рада директорів ЄІБ та Комітет донорів EU4U, перші транші по €100 мільйонів на кожен проєкт підпишуть до кінця цього року.

Раніше Європейський інвестиційний банк надав Україні €30,7 мільйона на підтримку муніципальної інфраструктури та громадського транспорту у Києві, Одесі, Львові, Луцьку й Сумах.