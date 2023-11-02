На Франківщині немає спалаху гепатиту А. Санлікар області розповів про ситуацію

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Головний санлікар Івано-Франківської області Руслан Савчук заперечив інформацію про спалах хвороби в регіоні, про що напередодні написала низка ЗМІ. За його словами, усі сім випадків госпіталізації були зафіксовані з 13 жовтня до 1 листопада, а не за один день.

Санлікар запевнив, що ситуація контрольована і за розповсюдженням хвороби стежать. Він закликав не поширювати панічних даних, які не відповідають реальній ситуації.

Спалах гепатиту А на Вінниччині

24 жовтня Міністерство охорони здоровʼя повідомило про спалах гепатиту А у Вінницькій області, школярів вже перевели на онлайн-навчання. Попередньо розглядають чотири різних джерела інфекції, які могли призвести до спалаху захворювання. Кожен з факторів опрацьовується паралельними командами, також лікарі додатково опитують пацієнтів з підтвердженим діагнозом та уточнюють звʼязки, які вказують на спільне джерело інфікування. Зараз у лікарнях Вінницької області залишаються 144 пацієнти із гепатитом А.

Що таке гепатит А

Гепатит А — це вірусне захворювання, яке уражає печінку і може мати як легкий, так і тяжкий перебіг, нагадали в МОЗ. Вірус гепатиту А передається при вживанні забруднених продуктів або води. Інкубаційний період вірусного гепатиту А зазвичай триває 14—28 днів. Серед найпоширеніших симптомів: слабкість, підвищена температура, діарея, блювота, жовтяниця.

Гепатит А також називають хворобою Боткіна. Вакцинація проти нього в Україні не входить до календаря рутинних щеплень (на відміну від Ізраїлю, Китаю чи США). Але маємо зареєстровані дві інактивовані вакцини від гепатиту А, які дозволені для використання у дітей від одного року.