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Міжнародна федерація з фехтування допустила до змагань 57 росіян. Частина з них належить до лав армії рф і підтримує війну

Автори:
Ангеліна Шеремет, Олександр М’ясищев
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Майже половина з 57 російських спортсменів, яких допустили до міжнародних змагань у нейтральному статусі, належать до лав армії рф, їздили на окуповані території та підтримують війну.

Про це йдеться у розслідуванні «Бабеля».

Список російських спортсменів, які підтримують війну, виступають за армійські структури, а дехто з них є чинним військовослужбовцем:

«Бабель»

Ще 11 фехтувальників, повʼязаних із силовими структурами росії:

«Нейтральні» фехтувальники, які тренувались або відпочивали в окупованому Криму:

У березні 2023 року Міжнародна федерація фехтування (FIE) дозволила 57 російським фехтувальникам повернутися до змагань у «нейтральному статусі» — вони мають виступати без національної символіки і гімну. У списку — майстри спорту, призери спартакіад і міжнародних чемпіонатів, частина — переможці Олімпіад. Деякі з них встигли виступити на Чемпіонаті Європи та Чемпіонаті світу в червні та липні 2023 року відповідно. Імовірно, росіяни візьмуть участь і в Гран-прі FIE у Турині та в Кубку світу в лютому 2024 року.