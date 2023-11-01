Із Болгарії вислали російського журналіста через загрози нацбезпеці

Новини

Getty Images / sandsun

Державне агентство національної безпеки Болгарії вислало кореспондента «Російської газети» в Софії Олександра Гацака як загрозу національній безпеці.

Про це пише болгарська новинна агенція BTA.

Олександра Гацака позбавили права на вʼїзд і проживання на території держав-членів ЄС. Це пояснюють його «діяльністю, що загрожує національній безпеці Болгарії».

Для вручення наказу про видворення з країни журналіста викликали 29 вересня, але він не зʼявився — натомість переховувався в будівлі російського посольства в Софії. Він був там деякий час, допоки у справу не втрутилося МЗС Болгарії. Після цього він покинув країну.

У Держагентстві національної безпеки Болгарії зазначили, що їхні дії не спрямовані на обмеження свободи слова та вираження поглядів, бо вони дотримуються загальноєвропейських демократичних принципів і цінностей.

Премʼєр-міністр Ніколай Денков додав, що висланий з Болгарії громадянин рф тривалий час порушував закони країни, але це не було повʼязано з його журналістською діяльністю.