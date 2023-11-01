Йорданія відкликала свого посла в Ізраїлі
- Автор:
- Анна Холоднова
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Йорданія відкликала свого посла в Ізраїлі на знак протесту проти поведінки Єрусалиму у війні проти ХАМАС, повідомляє Міністерство закордонних справ в Аммані.
Міністр закордонних справ Йорданії Арман Сафаді також повідомив МЗС Ізраїлю про те, що не потрібно повертати ізраїльського посла в Амман. Посол виїхав звідти з міркувань безпеки на початку війни.
Сафаді каже, що це рішення діятиме до закінчення війни та гуманітарної кризи в секторі Гази.
- Йорданія підписала мирну угоду з Ізраїлем у 1994 році, ставши другою після Єгипту арабською країною, яка це зробила. Премʼєр-міністр Рабін і премʼєр-міністр Абдельсалам аль Маджалі підписали договір, а тодішній президент Ізраїлю Езер Вейцман потиснув руку королю Хусейну.
- Чилі теж відкликає свого посла в Ізраїлі через «порушення Ізраїлем міжнародного гуманітарного права в секторі Гази», а Колумбія викликала свого посла на консультацію. Болівія оголосила про розрив дипломатичних відносин з Єрусалимом.