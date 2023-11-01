Суд відмовився обирати запобіжний захід голові Нацслужби здоровʼя Наталії Гусак

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Печерський районний суд Києва відхилив клопотання прокуратури про запобіжний захід голові Національної служби здоровʼя України Наталії Гусак, яку підозрюють у службовій недбалості на два мільйони гривень.

«Власне, це той результат, у якому ми були впевнені. Адже аргументів у слідства по суті не було», — написала Гусак.