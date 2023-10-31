Очільник Пентагону й держсекретар США виступили за виділення $44,4 млрд на допомогу Україні

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Міністр оборони США Ллойд Остін і державний секретар США Ентоні Блінкен виступили перед комітетом Сенату з асигнувань, вимагаючи додаткового фінансування на $68,3 мільярда.

Про це пише пресслужба Пентагону.

З цієї суми $10,6 мільярда має піти на допомогу Ізраїлю, а на підтримку України — $44,4 мільярда. Також посадовці попросили $3,3 мільярда для військових потреб США.

«Відважні війська України повернули собі понад половину території, захопленої російськими окупантами з лютого 2022 року. Це стало можливим завдяки двопартійному та принциповому керівництву США і нашій коаліції — це близько 50 союзників і партнерів», — заявив Остін.

За його словами, американці повинні зрозуміти: те, що відбувається в Україні та Ізраїлі, впливає на національну безпеку Штатів.