«Радіо Свобода» показало супутникові знімки нових позицій ППО окупантів у Криму

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Журналісти «Радіо Свобода» отримали супутникові знімки від сервісу Planet.com, на яких видно нові позиції російської ППО в окупованому Криму.

Браузер не підтримує відео «Радіо Свобода» / Planet

Позиції розташовані на південь від села Чорноморське, однак там не видно самої військової техніки. Журналісти припускають, що її підвозять туди тільки вночі.

Найпівнічнішу з трьох нових позицій побудували 1—2 вересня, ще одну — 8—14 вересня, а найпівденнішу — 18—22 вересня.

Водночас нові знімки не підтверджують удару по позиціях російських систем ППО в районі Оленівки, що поблизу Чорноморського.