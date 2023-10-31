Рентгенівський телескоп NASA сфотографував «космічну руку» за 16 тисяч світлових років від Землі
- Автор:
- Анна Холоднова
- Дата:
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NASA
Рентгенівський космічний телескоп NASA зафіксував зірковий вибух, залишки якого нагадують руку.
Про це пише Space.
«Примарна рука», офіційно відома як MSH 15-52, зʼявилася через вибух наднової зірки, яка залишила по собі пульсар.
Пульсар PSR B1509-58 розташований приблизно в центрі зображення. Він виштовхує частинки в космос, створюючи сяйний силует людської руки.
MSH 15-52 розташований на відстані 16 тисяч світлових років від Землі. Рентгенівська обсерваторія NASA Chandra вперше помітила цей космічний обʼєкт в 2001 році. Учені спостерігали за MSH 15-52 протягом приблизно 17 днів за допомогою рентгенівського поляриметричного телескопа NASA IXPE. Його запустили в грудні 2021 року.
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