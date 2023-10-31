У Києві зафіксували черговий температурний рекорд — уже 40-й від початку року
- Автор:
- Анна Холоднова
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Unsplash
У Києві в понеділок, 30 жовтня, знову зафіксували температурний рекорд.
Про це 31 жовтня повідомила Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.
Максимальна температура повітря після полудня досягла +20,6 °С — це на 2,3 °С вище за попередній рекордний показник 2013 року. Це вже 40-й температурний рекорд в українській столиці з початку року.
- У Києві цьогорічний вересень став найтеплішим від 1881 року. Середньомісячна температура повітря дорівнювала +18,8 °С, що на 3,9 °С вище за кліматичну норму.