У Парижі будинки обмалювали єврейськими зірками Давида. Поліція розслідує інцидент

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У ніч проти 31 жовтня на житлових будинках та банках у 14 окрузі Парижу невідомі намалювали близько 60 єврейських зірок Давида — у 1930-х роках XX століття так вчиняли нацисти.

Про це повідомляє місцевий мовник BFMTV.

Зірки Давида виявили на вулицях Пер-Корентен, Томб-Іссуар та Сен-Ів. Поліція почала розслідування за статтею про пошкодження майна, обтяжене расовою, етнічною або релігійною ненавистю.

Мер 14-го округу Карін Петі розкритикувала «антисемітські та расистські» малюнки у своїй заяві.

«Цей акт нагадує процеси 1930-х років і Другої світової війни, які призвели до знищення мільйонів євреїв», — зазначила вона.

Заступник мера французької столиці Еммануель Грегуар заявив, що міські служби вирушили на місце, щоб стерти написи.

Наразі відділення поліції 14-го округу мобілізували для збору скарг від мешканців. Саме вони рано-вранці повідомили правоохоронцям про малюнки.