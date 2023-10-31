У Києві петиція про виділення грошей з бюджету військовим набрала необхідну кількість підписів
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
- Дата:
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Дмитро Вага / «Бабель»
Петиція на сайті Київської міської ради про планування бюджету Києва на 2024 рік набрала необхідні шість тисяч підписів. Тепер її має розглянути мер столиці Віталій Кличко.
Авторка петиції — Юлія Нікітіна.
«Ми вимагаємо зміни підходу до планування бюджету міста Києва, цільових програм та програми економічного і соціального розвитку Києва. Ми вимагаємо відмови від проєктів, які не є питаннями виживання або адекватної необхідності для мешканців столиці, та радикального збільшення видатків на допомогу фронту, реабілітацію поранених, безпеку мешканців і забезпечення гідного життя маломобільних груп населення у місті», — пояснила авторка.
У Києві у жовтні під будівлею Київської міської державної адміністрації проходили акції проти фінансування ремонтів обʼєктів інфраструктури. Натомість пропонували посилити підтримку Збройних сил. Люди були з плакатами «Мої податки на ЗСУ, а не на бруківку» й «Наші податки — на нашу армію».
- Міські та обласні бюджети не мають права переказувати кошти напряму армії або купувати військові товари — зброю, танки чи боєприпаси. Але є три варіанти, як місцева влада може допомогти оборонці. Перший — це купувати товари подвійного призначення для військових частин, які базуються на території регіону, в тому числі для Територіальної оборони. Так можна придбати бронежилети, каски, військову форму, радіостанції, транспорт, ремонтувати техніку та безпілотники. Другий варіант схожий на благодійність. У Нацбанку відкритий спецрахунок для потреб армії, яким розпоряджається Міноборони. Третій — відправляти субвенції в державний бюджет. Субвенція передбачає, що кошти йдуть на конкретну закупку в конкретну військову частину. За такою схемою купувати можна і зброю.