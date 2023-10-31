У Києві петиція про виділення грошей з бюджету військовим набрала необхідну кількість підписів

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Дмитро Вага / «Бабель»

Петиція на сайті Київської міської ради про планування бюджету Києва на 2024 рік набрала необхідні шість тисяч підписів. Тепер її має розглянути мер столиці Віталій Кличко.

Авторка петиції — Юлія Нікітіна.

«Ми вимагаємо зміни підходу до планування бюджету міста Києва, цільових програм та програми економічного і соціального розвитку Києва. Ми вимагаємо відмови від проєктів, які не є питаннями виживання або адекватної необхідності для мешканців столиці, та радикального збільшення видатків на допомогу фронту, реабілітацію поранених, безпеку мешканців і забезпечення гідного життя маломобільних груп населення у місті», — пояснила авторка.

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