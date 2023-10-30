Le Monde: У Франції затримали співзасновника «Альфа-Груп» Олексія Кузьмичова — у справі про відмивання грошей

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У Франції у справі про відмивання грошей поліція затримала російського олігарха Олексія Кузьмичова.

Про це повідомила французька газета Le Monde із посиланням на джерела, а обшуки підтвердила Національна фінансова прокуратура.

Обшуки були у паризькому будинку олігарха та на його віллі у Сен-Тропе, де знайшли пачки грошей.

Олексій Кузьмичов — співвласник консорціуму «Альфа-Груп», який володіє Альфа-банком. Європейська влада вважає його «одним із найвпливовіших людей у росії, чиї звʼязки з президентом російської федерації володимиром путіним добре зарекомендували себе». Кузьмичов перебуває під санкціями Євросоюзу. Йому забороняється вʼїзд на територію ЄС, але Кузьмичов у момент запровадження санкцій проти нього вже був у Франції, говорить джерело Le Monde. Крім того, Кузьмичов пояснює своє перебування у Франції сімейними звʼязками.