Армія оборони Ізраїлю звільнила військову з полону ХАМАС під час операції у секторі Гази
- Автор:
- Анна Холоднова
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Під час нічної операції в секторі Гази 30 жовтня Армія оборони Ізраїлю звільнила військовослужбовицю з полону терористів ХАМАС.
Про це пише Times of Israel.
У спільній заяві ЦАХАЛ і агентство безпеки Shin Bet стверджують, що солдат Орі Мегідіш перебуває в хорошому стані. Вона вже зустрілася зі своєю родиною.
Терористи ХАМАС взяли Мегідіш у полон, коли штурмували базу Нахал Оз 7 жовтня.
- Із полону ХАМАС вдалося звільнити ще чотирьох людей: Йохевед Ліфшиц, Нуріту Купер та двох американо-ізраїльтянок, матір і дочку Джудіт і Наталі Раанан.
- 26 жовтня військове крило ХАМАС заявило про загибель 50 ізраїльських заручників. Це нібито сталося через авіаудари Ізраїлю по сектору Гази.