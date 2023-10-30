Армія оборони Ізраїлю звільнила військову з полону ХАМАС під час операції у секторі Гази

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Під час нічної операції в секторі Гази 30 жовтня Армія оборони Ізраїлю звільнила військовослужбовицю з полону терористів ХАМАС.

Про це пише Times of Israel.

У спільній заяві ЦАХАЛ і агентство безпеки Shin Bet стверджують, що солдат Орі Мегідіш перебуває в хорошому стані. Вона вже зустрілася зі своєю родиною.

Терористи ХАМАС взяли Мегідіш у полон, коли штурмували базу Нахал Оз 7 жовтня.