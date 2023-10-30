Міноборони: Понад 123 мільйони гривень додаткових доплат отримали люди, що не брали участі у бойових діях
- Автор:
- Анна Холоднова
- Дата:
-
armyinform.com.ua
Понад 123 мільйони гривень додаткової винагороди виплатили людям, які не брали участі у бойових діях і не виконували бойових завдань.
Служба внутрішнього аудиту Міноборони виявила, що командири військових частин можуть надто вільно тлумачити терміни «бойові дії» та «бойове (спеціальне) завдання» і виплачувати додаткову винагороду на свій розсуд.
Зокрема, в одному з випадків, військовим понтонно-мостової роти, які працювали у Київській області, виплатили 100 тисяч гривень «бойових».
Міністерство оборони консультується з Генштабом ЗСУ, щоб змінити чинні правила.
«Маніпуляції виявляємо, прогалини для зловживань закриваємо», — прокоментував заступник міністра оборони Юрій Джигир.
- 3 жовтня Міністерство оборони України збільшило перелік військовослужбовців, які отримують додаткову винагороду. Серед іншого, збільшені виплати пораненим, інструкторам навчальних центрів, строковикам та курсантам.