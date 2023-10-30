Співачка Тейлор Свіфт знову побила рекорд на Spotify

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Getty Images / «Бабель»

Американська співачка Тейлор Свіфт побила власний рекорд на стримінговому сервісі Spotify.

Про це пише CNN.

Тейлор Свіфт стала виконавицею, пісні якої найчастіше слухали протягом одного дня в історії Spotify. Попередній рекорд також встановила вона — 21 жовтня 2022 року.

Водночас її музичний альбом «1989» став тим, який за цей рік найбільше слухали за один день.

Цього року співачка абсолютно домінує в музичній індустрії світу. Вона стала мільярдеркою завдяки рекордному туру Eras, який передбачає 146 виступів. Свіфт — одна з небагатьох артистів, які досягли цього статусу лише завдяки своїй музиці та виступам. Її тур Eras уже став найкасовішим за всю історію, хоча триватиме ще й у 2024 році.