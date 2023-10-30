ФІФА дискваліфікувала Луїса Рубіалеса на 3 роки за поцілунок іспанської футболістки

Новини

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) відсторонила Луїса Рубіалеса на три роки від будь-якої футбольної діяльності. Це сталося після того, як Рубіалес поцілував іспанську футболістку Дженні Ермосо без її згоди на Чемпіонаті світу серед жінок у Сіднеї.

У Рубіалеса є десять днів, щоб подати апеляцію на рішення.

«ФІФА знову підтверджує свою абсолютну відданість повазі та захисту недоторканості всіх людей і забезпеченню дотримання основних правил гідної поведінки», — написали в заяві федерації.

Що сталося на Чемпіонаті світу серед жінок

Голова іспанської футбольної федерації (уже відсторонений) Луїс Рубіалес під час нагородження переможців Чемпіонату світу серед жінок в австралійському Сіднеї схопив спортсменку Дженніфер Ермосо за обличчя і поцілував її в губи. Ермосо під час прямого ефіру зреагувала на поцілунок, сказавши що «не мала насолоди» від нього, а потім в Instagram написала, що це не було за взаємною згодою, як стверджував Рубіалес.

Після цього Міжнародна федерація футболу (ФІФА) відсторонила Луїса Рубіалеса на 90 днів. Йому наказали не контактувати з Ермосо та її близьким оточенням ані особисто, ані через третіх осіб. Пізніше Футболістка Ермосо подала скаргу до Верховного суду Іспанії на голову футбольної федерації Іспанії Луїса Рубіалеса за сексуальне насильство і примус. На тлі критики чоловік пішов з посади голови футбольної федерації Іспанії.