У США знайшли мертвим чоловіка, який розстріляв щонайменше 18 людини у штаті Мен
- Автор:
- Софія Телішевська
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Поліція знайшла мертвим чоловіка, підозрюваного в убивстві 18 людей в місті Льюїстон (штат Мен). Тіло 40-річного Роберта Карда знайшли поряд із центром з переробки сміття.
Про це йдеться в повідомленні офісу шерифа округу Андроскоггін.
Комісар Департаменту громадської безпеки штату Майк Саушак розповів, що Карда знайшли о 19:45 з вогнепальним пораненням, якого він, вочевидь, завдав собі сам.
Джерела AP у поліції також кажуть, що чоловік міг накласти на себе руки, оскільки в будинку, повʼязаному з підозрюваним, знайшли записку про самогубство. Вона була адресована синові Карда. У будинку також знайшли мобільний телефон підозрюваного.
Влада не підтвердила цю інформацію і відмовилася докладно розповісти про зміст записки.
Кард був резервістом армії США, але в липні йому призначили психіатричну експертизу, оскільки на тренуваннях він почав поводитися неадекватно.
- У ніч на 26 жовтня у США в місті Льюїстон, штат Мен, через стрілянину загинули за одними даними 18, а за іншими – 22 людини. Ще приблизно 50—60 людей поранені.