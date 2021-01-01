Партнерський проєкт
Хто ходить більше,
а спить менше? Гра «Бабеля»
Компанія Huawei випустила нову серію смарт-годинників Watch 3 та Watch 3 Pro. Крім функцій цілодобового моніторингу серцевого ритму, вони вимірюють температуру шкіри, рівень кисню в крові, слідкують за сном та тренуваннями. Щоб затестити, як все працює, «Бабель» дав годинники бармену, нутриціологу, стартаперу та підприємцю. Вони майже тиждень ходили у Watch 3 Pro, а він фіксував їхні показники. Ми покажемо, скільки сплять, ходять і мерзнуть наші герої, а ви вгадаєте, хто є хто. Буде непросто (жарт).
Хто ходить більше, а спить менше? Гра «Бабеля»

Компанія Huawei випустила нову серію смарт-годинників Watch 3 та Watch 3 Pro. Крім функцій цілодобового моніторингу серцевого ритму, вони вимірюють температуру шкіри, рівень кисню в крові, слідкують за сном та тренуваннями. Щоб затестити, як все працює, «Бабель» дав годинники бармену, нутриціологу, стартаперу та підприємцю. Вони майже тиждень ходили у Watch 3 Pro, а він фіксував їхні показники. Ми покажемо, скільки сплять, ходять і мерзнуть наші герої, а ви вгадаєте, хто є хто — гра «Бабеля» та Huawei.
Партнерський проєкт
Професія визначає спосіб життя. Учителі багато нервують і рано встають, айтішники цілодобово сидять за ноутбуками та їдять що трапиться, дієтологи правильно харчуються, а ведучі ранкових новин постійно хочуть спати. Частина з цього правда, щось — застарілі стереотипи. Чи можна піти проти них і що буде, якщо грати за правилами? Щоб розібратися, «Бабель» вибрав чотирьох відомих представників різних професій — консультанта зі здорового харчування, стартапера, бармена й офлайн-підприємця (навмисно без фемінітивів, щоб нікого не видати). Теоретично, у них не має бути нічого спільного — різні режими сну, ставлення до спорту та їжі. Але це в теорії. На практиці майже все це можна вимірювати за допомогою годинників серії Huawei Watch 3 та зрозуміти, як насправді. П'ять днів годинник стежив за нашими героями, а ми — за даними годинника. Він фіксував усе: тривалість сну, пройдені кілометри, температуру шкіри, кисень у крові (SpO2), пульс. Деякі результати нас здивували. Тепер ви за допомогою інтуїції, зовнішності та оцифрованого годинником Huawei Watch 3 Pro стилю життя спробуйте зрозуміти, хто є хто. Невелика порада — трохи менше стереотипів.
Стартапер і СЕО онлайн-школи «Матема». Три роки тому Віталій почав займатися бізнесом і, замість того щоб стати типовим стартапером, який вічно вигорає, налагодив свій оптимальний режим. Сон — щонайменше 7—8 годин, робота після 20:00 лише «якщо горить», щоденні прогулянки, спорт регулярно, але потроху: підтягування, вправи на брусах. Стресу в житті стало не менше, але справлятися з ним тепер простіше. «Під 30 розумієш, що trial-період здоров'я закінчується і далі потрібно піклуватися про себе». Якщо подивитися на результати Віталія, його підхід працює — усе майже в нормі, та й що таке норма!
стартапер
Віталій Шкіль
29 років
нутриціолог
підприємець
бармен
стартапер
підприємець
бармен
нутриціолог
стартапер
Віталій Шкіль
29 років
нутриціолог
підприємець
бармен
стартапер
підприємець
бармен
нутриціолог
Стартапер і СЕО онлайн-школи «Матема». Три роки тому Віталій почав займатися бізнесом і, замість того щоб стати типовим стартапером, який вічно вигорає, налагодив свій оптимальний режим. Сон — щонайменше 7—8 годин, робота після 20:00 лише «якщо горить», щоденні прогулянки, спорт регулярно, але потроху: підтягування, вправи на брусах. Стресу в житті стало не менше, але справлятися з ним тепер простіше. «Під 30 розумієш, що trial-період здоров'я закінчується і далі потрібно піклуватися про себе». Якщо подивитися на результати Віталія, його підхід працює — усе майже в нормі, та й що таке норма!
Нутриціолог, сертифікований консультант із харчування, мотиваційний спікер і health-ментор, ведуча проєкту «Зважені та щасливі» — це все про неї. Якщо коротко, Мирослава — це здоровий спосіб життя в чистому вигляді. Спіруліна вранці, відбій до півночі, щонайменше година спорту і 10 тисяч кроків щодня. Поки ми спостерігали за нею, вийшло навіть більше — майже 14 тисяч. Її головна мета — щоб здорових і ресурсних українців було більше. І ще, якщо хочете жити здорово, доведеться (дуже) рано вставати. Мирослава спить менше 6 годин на добу — готові?
бармен
Мирослава Ульяніна
33 роки
стартапер
нутриціолог
підприємець
бармен
нутриціолог
підприємець
стартапер
бармен
Мирослава Ульяніна
33 роки
стартапер
нутриціолог
підприємець
бармен
нутриціолог
підприємець
стартапер
Нутриціолог, сертифікований консультант із харчування, мотиваційний спікер і health-ментор, ведуча проєкту «Зважені та щасливі» — це все про неї. Якщо коротко, Мирослава — це здоровий спосіб життя в чистому вигляді. Спіруліна вранці, відбій до півночі, щонайменше година спорту і 10 тисяч кроків щодня. Поки ми спостерігали за нею, вийшло навіть більше — майже 14 тисяч. Її головна мета — щоб здорових і ресурсних українців було більше. І ще, якщо хочете жити здорово, доведеться (дуже) рано вставати. Вона спить менше 6 годин на добу — готові?
Шеф-бармен київського бару Pink Freud — типовий столичний бармен. Ну, як типовий, він один з найкращих у країні — виграв галузевий чемпіонат серед барменів Song Cha Ritual Competition і двічі виходив у фінал престижного конкурсу World Class Ukraine. А в іншому (якщо мислити стереотипами) він типовий: рідко їсть, мало спить, лягає під ранок, прокидається опівдні, по 8—10 годин на ногах. Олександр не рахує кроків і не стежить за калоріями, але колись він обов'язково побіжить, як (майже) усі київські бармени третьої хвилі. А поки що за стійкою він і так «проходить» по 10 тисяч кроків на день — це дуже багато. Наступний крок — те саме на свіжому повітрі.
нутриціолог
Олександр Тангелов
28 років
стартапер
підприємець
бармен
нутриціолог
підприємець
бармен
стартапер
нутриціолог
Олександр Тангелов
28 років
стартапер
підприємець
бармен
нутриціолог
підприємець
бармен
стартапер
Шеф-бармен київського бару Pink Freud — типовий столичний бармен. Ну, як типовий, він один з найкращих у країні — виграв галузевий чемпіонат серед барменів Song Cha Ritual Competition і двічі виходив у фінал престижного конкурсу World Class Ukraine. А в іншому (якщо мислити стереотипами) він типовий: рідко їсть, мало спить, лягає під ранок, прокидається опівдні, по 8—10 годин на ногах. Олександр не рахує кроків і не стежить за калоріями, але колись він обов'язково побіжить, як (майже) усі київські бармени третьої хвилі. А поки що за стійкою він і так «проходить» по 10 тисяч кроків на день — це дуже багато. Наступний крок — те саме на свіжому повітрі.
Підприємець, ветеран АТО, співзасновник Veterano Pizza в Маріуполі. До війни Богдан майже рік займався болдерингом (скелелазіння по валунах), але потім закинув спорт і тепер, як більшість із нас, мало ходить — у середньому близько 5 тисяч кроків на день. Якщо ви чоловік до 30 і теж не дуже любите спорт, можливо, це і ваші показники. Перевірте: Богдан спить майже 8 годин, більше за інших наших героїв, а ви?
нутриціолог
Богдан Чабан
28 років
бармен
стартапер
підприємець
нутриціолог
стартапер
підприємець
бармен
нутриціолог
Богдан Чабан
28 років
бармен
стартапер
підприємець
нутриціолог
стартапер
підприємець
бармен
Підприємець, ветеран АТО, співзасновник Veterano Pizza в Маріуполі. До війни Богдан майже рік займався болдерингом (скелелазіння по валунах), але потім закинув спорт і тепер, як більшість із нас, мало ходить — у середньому близько 5 тисяч кроків на день. Якщо ви чоловік до 30 і теж не дуже любите спорт, можливо, це і ваші показники. Перевірте: Богдан спить майже 8 годин, більше за інших наших героїв, а ви?
Лінійка Huawei Watch 3 — це візуальне втілення балансу між зовнішнім виглядом традиційних і розумних годинників. Полірований корпус Huawei Watch 3 із нержавіючої сталі доповнений закругленим 3D-склом та великим яскравим дисплеєм. Смарт-годинник серії Huawei Watch 3 може виступати особистим помічником: цілодобово моніторити стан здоров'я та надавати рекомендації щодо покращення показників. Він працює на операційній системі HarmonyOS 2. Huawei Watch 3 може відстежувати тренування користувача, його щоденну активність упродовж тижня та спонукати тренуватися частіше й регулярніше. Наявні понад 100 режимів тренувань, зокрема 17 професійних тренувань, 12 тренувань на відкритому повітрі та 7 тренувань у приміщенні. Доступні також 85 індивідуальних режимів тренувань, які охоплюють шість категорій: екстремальні, відпочинкові, водні, фітнес, ігри з м'ячем та зимові види спорту. Годинники лінійки Huawei Watch 3 дебютують із широким вибором циферблатів і ремінців, що дозволяє ще більше персоналізувати гаджет. З годинниками серії Huawei Watch 3 також можна забути про щоденну підзарядку — вони вирізняються тривалим часом автономної роботи. Huawei Watch 3 Pro працює п'ять днів у смарт-режимі та 21 день у режимі ультратривалої роботи. Huawei Watch 3 — три дні та 14 днів відповідно.
Huawei Watch 3