Шеф-бармен київського бару Pink Freud — типовий столичний бармен. Ну, як типовий, він один з найкращих у країні — виграв галузевий чемпіонат серед барменів Song Cha Ritual Competition і двічі виходив у фінал престижного конкурсу World Class Ukraine. А в іншому (якщо мислити стереотипами) він типовий: рідко їсть, мало спить, лягає під ранок, прокидається опівдні, по 8—10 годин на ногах. Олександр не рахує кроків і не стежить за калоріями, але колись він обов'язково побіжить, як (майже) усі київські бармени третьої хвилі. А поки що за стійкою він і так «проходить» по 10 тисяч кроків на день — це дуже багато. Наступний крок — те саме на свіжому повітрі.

