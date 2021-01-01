Професія визначає спосіб життя. Учителі багато нервують і рано встають, айтішники цілодобово сидять за ноутбуками та їдять що трапиться, дієтологи правильно харчуються, а ведучі ранкових новин постійно хочуть спати. Частина з цього правда, щось — застарілі стереотипи. Чи можна піти проти них і що буде, якщо грати за правилами? Щоб розібратися, «Бабель» вибрав чотирьох відомих представників різних професій — консультанта зі здорового харчування, стартапера, бармена й офлайн-підприємця (навмисно без фемінітивів, щоб нікого не видати). Теоретично, у них не має бути нічого спільного — різні режими сну, ставлення до спорту та їжі. Але це в теорії. На практиці майже все це можна вимірювати за допомогою годинників серії Huawei Watch 3
та зрозуміти, як насправді. П'ять днів годинник стежив за нашими героями, а ми — за даними годинника. Він фіксував усе: тривалість сну, пройдені кілометри, температуру шкіри, кисень у крові (SpO2), пульс. Деякі результати нас здивували. Тепер ви за допомогою інтуїції, зовнішності та оцифрованого годинником Huawei Watch 3 Pro стилю життя спробуйте зрозуміти, хто є хто. Невелика порада — трохи менше стереотипів.