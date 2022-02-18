Путин так боится коронавируса, что сажает всех за длинный стол и заставляет сдавать кал. Так же Генрих VIII боялся «потливой горячки», а Гитлер — дантистов. Рассказываем о фобиях диктаторов

Генрих VIII против «потливой горячки»

Генриха VIII нельзя назвать диктатором, все-таки он был королем. Хотя в Англии ХVI века власть монарха уже ограничивал парламент, Генрих любил игнорировать эти ограничения, максимально использовал свои полномочия и проявлял тиранические черты. У Генриха было шесть жен, двух из которых он казнил, а одну — отправил в ссылку. Ключевое событие его правления, повлиявшее на историю Англии, — это разрыв отношений с Ватиканом и католичеством. Генрих создал Англиканскую церковь и сам же ее возглавил, что позволило ему, кроме прочего, жениться и разводиться по собственному усмотрению, не спрашивая благословения Папы Римского.

Генрих боялся многого: импотенции, старости, немощи. Боялся потерять хватку и конкурировать с молодыми придворными. Но был еще один страх, который омрачил все правление Генриха ,— «потливая горячка».

Отец Генриха, король Генрих VII, закончил войну Алой и Белой розы и завоевал трон, разбив войска короля Ричарда III в 1485 году в битве при Босворте. В войске Генриха было много бретонских и французских наемников, которые принесли в Англию странную болезнь. Сначала у заболевшего начинался сильный озноб с головной болью, он покрывался холодным потом, крутило суставы. Через три часа начинались сильный жар и лихорадка, бешено билось сердце. Затем человек либо умирал в течение суток, либо выздоравливал.

Считалось, что заболевшему нельзя засыпать, иначе он точно умрет. Иммунитет от болезни не появлялся — можно было заболеть снова и умереть. Врачей того времени, привыкших к бубонной чуме и сыпному тифу, удивляло, что у болезни не было внешних признаков — сыпи, нарывов или волдырей. До сих пор неизвестно, что это была за болезнь. Есть разные версии — агрессивный штамм гриппа, хантавирус или пищевая инфекция.

Фрэнсис Бэкон в своей «Истории правления короля Генриха VII» писал, что эпидемия «потливой горячки» началась почти сразу после того, как Генрих взошел на трон в августе 1487 года, — уже осенью болезнь убила в Лондоне тысячи людей. Эпидемия считалась в народе дурным предзнаменованием и проклятием, которое легло на правление Генриха.

Его сын, будущий Генрих VIII, рос среди разговоров об этом проклятии и периодических вспышках болезни. Эпидемии продолжались и после того, как он сам занял трон в 1509 году. От «потливой горячки», возможно, умерли брат короля Артур и его советник кардинал Уолси. Генрих настолько боялся инфекции, что немедленно прогонял от себя любого, кто начинал при нем сильно потеть. Боялся король даже собственного пота — каждый день ему меняли все белье и кровать. Периодически король устраивал себе самоизоляцию — летом 1528 года он несколько недель никого к себе не пускал, а до того провел в изоляции почти всю осень 1517 года. О существовании вирусов и бактерий тогда не знали, поэтому Генрих считал опасной именно телесную влагу.

Генрих VIII умер не от «потливой горячки» и , скорее всего, никогда ею не болел. Зато любил жирное мясо и алкоголь, страдал сильным ожирением и к концу жизни уже с трудом передвигался самостоятельно, вдобавок на охоте он получил травму. Все это в итоге и свело его в могилу. Он умер в 1547 году в возрасте 55 лет.

«Встреча Генриха VIII с Анной Болейн». Художник Дэниел Маклайз, 1836 год. Wikimedia

Кимы и их бронепоезд против самолетов

О жизни и привычках диктаторов Северной Кореи известно не очень много, слишком закрытая у них страна. Но о втором — Ким Чен Ире — часто говорят, что он боялся летать, поэтому путешествовал только на поезде. Даже в Москву в 2001 году он ехал на бронепоезде — все путешествие заняло 24 дня.

Самолетов избегали многие социалистические вожди. Иосиф Сталин летал всего два раза в жизни — в 1943 году на Тегеранскую конференцию и обратно. Причем летел Сталин очень недолго — из Баку, то есть часть пути все-таки проехал по земле. Лидер Югославии, маршал Иосип Броз Тито тоже избегал неба, предпочитая воду и свою яхту «Галеб», на которой он совершал официальные визиты в Британию, Индию, Индонезию и даже ходил вокруг Африки. Не был исключением и первый вождь КНДР Ким Ир Сен, который и ввел моду на бронепоезда, съездив по железной дороге в СССР, Китай и Монголию.

Но до 1970-х аэрофобия была распространена не только среди диктаторов. Только к концу 1960-х пассажирские авиаперевозки стали достаточно безопасными, и люди начали к ним привыкать. Поэтому Тито или Ким Ир Сена можно понять. А вот Ким Чен Ир правил Северной Кореей с 1994 года и все равно ездил исключительно на бронепоезде, собрав целый железнодорожный парк.

Как правило, речь шла сразу о трех поездах. Сначала шел поезд разведки, за ним основной состав из 17 вагонов — в нем ехал Ким, а замыкал все поезд сопровождения с охраной и припасами. По официальной версии северокорейских властей, Ким Чен Ир умер в своем же бронепоезде в 2011 году, когда ездил по стране и «раздавал указания на местах».

Принципиальный выбор поезда в эпоху максимальной безопасности авиаперелетов и стал причиной слухов о том, что Ким страдал аэрофобией. Возможно, так и было. Сам диктатор это отрицал и объяснял свой выбор тем, что из окна поезда можно узнать многое о стране, по которой едешь.

Его сын, нынешний вождь КНДР Ким Чен Ын летать не боится и часто перемещается на своем Ил-62. А чтобы пресечь слухи уже о своей аэрофобии, поднялся в воздух на копии американского небольшого самолета Cessna 172. Хотя иногда Ким ездит на бронепоезде, но уже в дань традиции и не очень далеко.

Гитлер против стоматологов

О жизни Адольфа Гитлера написано около 130 тысяч книг и разных научных работ. Тысячи людей пытались изучать его биографию и личность, но далеко не всегда их выводам можно верить. Слухи приписывают Гитлеру самые разные болезни, фобии и перверсии. Но есть и факты, которые подтверждаются свидетельствами тех, кто знал фюрера лично. В 2009 году вышла книга Меневзы Депрем-Хеннен «Дантист дьявола», которая основана на записках дантиста Гитлера Йоганнеса Блашке.

Стоматолог писал, что у Гитлера было много проблем со ртом: гнили зубы, кровоточили десны, регулярно появлялись ранки и нагноения. Блашке считал это последствиями молодости Гитлера, когда он сначала жил в бедности в Вене, где пытался продавать свои картины, потом отравился газом во время Первой мировой и бедствовал после нее. И, соответственно, плохо питался.

Поэтому в кресле у Блашке Гитлер бывал часто, каждый год ему приходилось ставить пломбы и лечить десны, но он очень сильно этого боялся. Дантист писал, что у фюрера был низкий болевой порог, а хороших обезболивающих у стоматологов тогда еще не было. Поэтому простые процедуры вроде лечения кариеса приходилось растягивать на несколько сеансов. Один зуб Блашке лечил в восемь заходов, потому что долго высидеть в стоматологическом кресле Гитлер не мог — начинал капризничать и паниковать.

Фюрер эту свою слабость осознавал и периодически упоминал в разговорах, особенно эмоциональных. В октябре 1940 года он приехал в Андай во Францию, чтобы встретиться с испанским диктатором Франсиско Франко. Гитлер планировал уговорить Испанию вступить в войну на стороне Германии. Франко не горел желанием ввязываться в войну, но прямо отказать Гитлеру не мог.

Переговоры провалились. Франко согласился вступить в войну, но выдвинул почти невыполнимые экономические условия — масштабные поставки военной техники, боеприпасов, зерна, топлива и других ресурсов. Германия и Италия позволить себе этого не могли. Гитлер даже угрожал аннексировать Испанию, но Франко не поддался и не изменил условия.

Гитлер спустя несколько дней встречался с Бенито Муссолини и взбешенный провалом переговоров эмоционально заявил: «Я лучше соглашусь, чтобы мне вырвали три или четыре зуба, чем еще раз встречусь с этим человеком!»

Единственное, чего добилась Германия, — в 1941 году Франко согласился отправить на войну дивизию испанских добровольцев, но при условии, что она будет воевать только на Восточном фронте, а не против Британии и Франции.

Петр I против больших помещений

Психическое здоровье первого российского императора — предмет многочисленных исследований и спекуляций. Он был вспыльчивым и очень нервным человеком. Петру приписывают инсектофобию — якобы он панически боялся вшей, тараканов и других насекомых. И даже приказ брить бороды объясняют не желанием императора навязать местной аристократии европейскую моду, а его дисморфофобией — неврозом из-за своих недостатков, ведь у самого Петра борода росла плохо. Но это предположения, доказательств таких фобий у Петра, кроме баек и исторических анекдотов, нет.

26-летний Петр I. Портрет кисти Готфрида Кнеллера был подарен Петром в 1698 году английскому королю Вильгельму III. Wikimedia

А вот одна навязчивая боязнь у него, по всей видимости, была. Петр чувствовал себя крайне неуютно в больших просторных помещениях. После основания Санкт-Петербурга в 1703 году Петр начал планировать строительство личного жилья для себя. Летний дворец он заказал архитектору Доменико Трезини, а Зимний — Георгу Маттарнови. Если посмотреть на оба здания, то можно заметить, что они поразительно небольшие. Особенно Летний дворец — небольшое двухэтажное здание из четырнадцати маленьких комнат. По сравнению с дворцами последующих императоров и императриц — Зимним дворцом Елизаветы, который строил Франческо Растрелли, или Александровским дворцом работы Джакомо Кваренги — дома Петра кажутся микроскопическими.

Известно, что Петр сам вносил коррективы в планировку, требуя уменьшать комнаты и делать навесные потолки. «Низенькие шесть маленьких каморы подле каналу сделать, как царское величество приказал, галанскими плитками хорошею работою, как покажет галанский мастер, потолки и стороны», — записывали за ним строители.

Петр регулярно бывал в больших помещениях во время разных официальных мероприятий, балов, пиров и заседаний. Но это причиняло ему сильный дискомфорт, так что жить и проводить большую часть времени он предпочитал в маленьких каморках. И умер в 1725 года в своей маленькой спальне в Зимнем дворце.



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