Бритни Спирс, Джимми Фэллон, Пэрис Хилтон, Эминем и другие звезды покупают за миллионы долларов NFT с обезьянами-мутантами и ставят их на аватарки. Это называют и аферой, и новым рынком искусства

Концепция Bored Ape Yacht Club (BAYC) изначально придумывалась в расчете на аудиторию знаменитостей и богачей. Скучающие обезьяны, собственно, и символизируют звезд, которые уже не знают, куда потратить свои деньги. А «яхт-клуб» означает закрытое сообщество, пропуском в которое служит любой из токенов набора. Правда, цифровой Yacht Club, реализованный в виде закрытого сайта , выглядит как третьесортный бар. Очевидно, ирония, заложенная в идею коллекции, стала важной причиной успеха BAYC. Есть у названия набора еще один смысл, основанный на игре слов. На жаргоне американского криптосообщества aping in («обезьянничание») означает вложение крупных сумм в рискованные проекты.

За каждым изображением закреплен невзаимозаменяемый токен, право собственности на который подтверждается благодаря блокчейну. Покупают и продают обезьян за криптовалюту Ethereum, которая является базой для NFT. Ее курс постоянно скачет, сейчас 1 ETH стоит $3 179. Все 10 тысяч скучающих обезьян выставили на продажу в апреле 2021 года. Первоначальная цена каждой из них составляла 0,08 ETH, что по тогдашнему курсу равнялось $190. Все NFT разобрали в течение 12 часов.

Компания Yuga Labs выпустила 10 тысяч изображений скучающих обезьян. Каждое из них уникально — разная одежда, цвет шерсти, выражение морды. Неизменными остаются лишь поза и эмоция, которую выражает персонаж, — скука или раздражение. По художественному уровню рисунки ничем не примечательны, обычный интернет-арт.

Затею с обезьянами придумали четыре друга, которые долгое время были известны лишь по никам — Goner, Gargamel, No Sass и Emperor Tomato Ketchup. Недавно, 5 февраля, Buzzfeed раскрыл настоящие имена первых двух. Ими оказались жители Флориды 32-летний Грег Солано и 35-летний Уайли Ароноу. Никто из команды стартапа раньше не имел дело ни со знаменитостями, ни с большими деньгами.

Внимание компаньонов привлекли такие проекты, как CryptoPunks и Hashmasks — NFT-коллекции, которые тоже состояли из тысяч однотипных изображений и раскупались за большие деньги. Они решили сделать что-то подобное, только добавив элемент игры и соцсети.

Каждый, кто покупает хотя бы один NFT с обезьяной, навсегда становится членом закрытого сообщества, даже если потом он продаст свой токен. Помимо этого, он получает доступ к сайту, где все владельцы картинок могут общаться друг с другом, в том числе и со звездами. Еще одна важная деталь — NFT с обезьяной дает право владельцу использовать изображение как угодно, в том числе и получать деньги от его коммерческой реализации. Другие токены часто ограничивают это.

Yuga Labs следит за тем, чтобы владельцы скучающих обезьян не заскучали. Для них, например, устраивают ивенты. Первый из них прошел в начале ноябре в Нью-Йорке и длился неделю. В рамках Ape Fest провели выставки, вечеринки и концерт звезд на яхте.

Но основа программы лояльности — это подарки в виде новых NFT. Второй набор — 10 тысяч картинок Bored Ape Kennel Club — раздали в случайном порядке всем владельцам токенов BAYC.

Осенью 2021 между членами клуба распределили 10 тысяч «мутагенных сывороток», каждая из которых тоже является NFT. «Сыворотки» создают обезображенную копию обезьяны, напоминающую зомби. Параллельно с этим компания выпустила набор из 10 тысяч оригинальных обезьян-мутантов, который называется Mutant Ape Yacht Club. Всю коллекцию раскупили за один час, хотя начальная цена за токен достигала $14 тысяч.

Сейчас компания выпустила новый набор 3D-обезьян, правда, фанаты уже успели раскритиковать его за дизайн. Нижняя цена одного NFT — 4 ETH, то есть $12 тысяч по нынешнему курсу.

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NFT всех четырех коллекций активно продаются на вторичном рынке. Ценятся рисунки по-разному. Например, обезьяны с синими зубами или с золотой шерстью стоят дороже остальных. Нижняя цена за один токен — $200 тысяч. Рекорд поставили в октябре — $3,4 миллиона за картинку. За огромные деньги продаются и «мутагенные сыворотки»: в конце прошлого года две редкие ушли за 3,6 и 4 миллиона.

За каждую сделку на вторичном рынке компания Yuga Labs получает 2,5% роялти. В ноябре, например, они заработали таким образом $22 миллиона. А общую капитализацию коллекций их NFT оценивают в $2,8 миллиарда.

В начале февраля появилась информация, что Yuga Labs ведет переговоры о продаже доли компании с венчурным фондом Andreessen Horowitz (a16z), стартап оценивают в $5 миллиардов.

Внимание к скучающим обезьянам привлекли звезды, которые стали соревноваться друг с другом в ценности своих экземпляров или коллекций: бывший баскетболист Шакил О’Нил, Бритни Спирс, Пэрис Хилтон, Майк Шинода из Linkin Park, ведущий Джимми Фэллон, Снуп Дог, Эминем и многие другие. Они ставят обезьян на аватарки в соцсетях, хвастаются ими, обсуждают свои покупки на ток-шоу. Все это служит мощной медийной подпиткой, которая взвинчивает цены на лимитированные картинки.

Криптоблогер Max Read считает, что бизнес на NFT очень естественен для знаменитостей, так как за счет известности они могут легко наращивать стоимость своих токенов, просто написав о них в Twitter или упомянув на ток-шоу.

Американские звезды не впервые пытаются заработать на NFT. Но когда они продают токены собственного изготовления, это не всегда заканчивается хорошо для тех, кто их купил. Арты знаменитостей обесцениваются после того, как их продают.

Например, в феврале 2021, певица Grimes, тогда еще жена Илона Маска, за 20 минут распродала коллекцию изображений херувимов и заработала $5,8 миллиона. Вот только потом средняя цена токена упала на 84% — с $7 тысяч до $1,2 тысячи. Похожая история случилась с рэппером A$AP Rocky. Гифку, на которой он вращается вокруг оси, сначала продавали за $2 тысячи, а потом цена снизилась до $900. Поп-певец Шон Мендес за минуту продал своим фанатам токенов на миллион долларов, но вскоре они подешевели в два раза.

Скучающие обезьяны — не первый NFT-набор, вызвавший интерес у инвесторов и коллекционеров. До этого были Hashmasks и CryptoPunks. Криптопанки в 2017 году стали целым явлением в интернете — это был первый арт-проект на блокчейне. Компания, которая занималась разработкой игр, выпустила 10 тысяч пиксельных аватаров, которые отличались аксессуарами, полом и цветом кожи. Большинство изображают людей, но есть также пришельцы и зомби. Изначально эти NFT раздавались бесплатно, пользователю нужно было только заплатить комиссию $0,11 за перевод в криптовалюте. Но очень скоро картинки стали предметом коллекционирования и породили множество проектов-подражателей, в том числе и скучающих обезьян. Одного из криптопанков продали за $8 миллионов, еще одного — за $7,5 миллиона. Сейчас самый дешевый стоит $70 тысяч.

Один из NFT-проектов 2021 года закончился большим обманом. Коллекция Evolved Apes тоже насчитывает 10 тысяч картинок. Ее создатели обещали, что на полученные от продажи токенов деньги они сделают игру, в которой NFT-персонажи будут сражаться друг с другом. Заработав за неделю $2,7 миллиона, анонимный разработчик пропал вместе со всей суммой и сайтом проекта. Тем не менее токены Evolved Apes до сих пор продаются на вторичном рынке, а обманутые пользователи объединились, чтобы запустить новый проект — Fight Back Apes, в котором будут использованы купленные аватары.

Рынок NFT-арта активно развивается. Самой дорогой сделкой на нем стала продажа в марте 2021 коллажа из 5 тысяч цифровых картин, который называется Everydays: The First 5 000 Days. Он ушел с молотка аукционного дома Christie`s за $69,34 миллиона. Это сделало работу художника Майка Винкельмана не только самым дорогим цифровым артом, но и третьим по стоимости произведением современного искусства, проданным при жизни его автора. Еще две картины того же художника купили за 6 и 6,6 миллиона.

В списке самых дорогих NFT есть также токен Эдварда Сноудена Stay Free — портрет бывшего сотрудника АНБ на фоне документов с судебным иском к нему от властей США. Работу купили за $5,5 миллиона.

А простой серый пиксель размером 1 х 1, который художник под псевдонимом Murat Pak представил как свою концептуальную работу, продали в виде NFT за $1,33 миллиона. Торги вел аукционный дом Sotheby`s.

Криптоблогер Max Read считает, что сейчас, похоже, стерлись визуальные границы между такими понятиями, как финансовая афера и нормальная капиталистическая схема.

Можно смело говорить, что цифровой арт стал таким же предметом инвестирования, как картины известных живописцев. Но есть два момента, которые настораживают. Во-первых, цены на NFT привязаны к курсу криптовалюты и в случае ее обвала рухнут вместе с ней. Во-вторых, арт-рынок чувствителен к финансовым кризисам.

«После глобального финансового кризиса 2008 года продажи произведений искусства и других предметов роскоши сократились почти на 40%. Теперь, когда центральные банки начинают ужесточать денежно-кредитную политику в попытке обуздать инфляцию, новые классы активов, которые еще себя не зарекомендовали, скорее всего, пострадают больше, чем более надежные активы. И чрезвычайно волатильный рынок NFT, основанный на ничем не подкрепленных цифровых валютах, вряд ли можно назвать безопасным убежищем», — считает экономист профессор Патрик Рейнмеллер.

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