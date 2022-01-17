104 года назад большевики обвинили бога в геноциде, судили и «расстреляли». Так пропаганда боролась с церковью, но создала свою квазирелигию с культом вождя и коммунистическим раем

Захватив власть в октябре 1917 года, большевики сразу же начали борьбу с «буржуазными пережитками и религиозными предрассудками» царского режима. В этот список попала и церковь, поначалу — конкретно Русская православная церковь. Она на протяжении столетий имела статус государственного института Российской империи и была по сути религиозной монополией со множеством привилегий.

Поэтому одним из своих первых декретов осенью 1917 года большевики отобрали у церкви земли, последующим — отменили все национально-религиозные привилегии и ограничения, лишив РПЦ монополии по сравнению с другими конфессиями. Наконец, в январе 1918-го вышел декрет «Об отделении церкви от государства и школы от церкви». Он лишал религиозные организации прав юридического лица и прав собственности. Все ранее принадлежавшие им здания стали собственностью государства, а самим организациям разрешили пользоваться ими на правах бесплатной аренды.

Красногвардейцы у костра возле магазина с церковными принадлежностями в г. Петрограде (сейчас Санкт-Петербург) после большевистского переворота 1917 года. Getty Images / «Бабель»

Несмотря на то что одной из целей большевиков была «выработка атеистического мировоззрения», поначалу они не вели открытых и масштабных репрессий против священников и не пытались отбирать у церквей здания и имущество. Они сами еще недостаточно укрепились у власти, в бывшей империи началась гражданская война, а население в большинстве своем было религиозным. Поэтому в первой конституции большевиков 1918 года даже гарантировалась «свобода религиозной и антирелигиозной пропаганды».

Картина художника Бориса Кустодиева «Большевик», 1920 год. Getty Images / «Бабель»

Именно антирелигиозная пропаганда поначалу стала главным оружием большевиков. Возглавил ее один из ближайших соратников Ленина, нарком просвещения Анатолий Луначарский. Он был человеком образованным и начитанным, долго прожил в Париже и других европейских городах. Помимо трудов Маркса и Энгельса читал работы других философов, знал историю религии, увлекался искусством и литературой, владел несколькими языками.

Ленин и Луначарский (справа на фото) обходят строй почетного караула, направляясь к месту закладки памятника «Освобожденный труд» на Пречистенской набережной в Москве, 1 мая 1920 года. Getty Images / «Бабель»

В своих статьях и книгах начала ХХ века Луначарский пытался дополнить марксизм эстетическими идеалами других религий. В первую очередь христианства, которое он называл «религией античного пролетариата». А сам Маркс, по его мнению, вполне подходил на роль нового пророка. Все это, по задумке Луначарского, должно было привлечь на сторону большевиков «рабоче-крестьянские массы».

Луначарский был прекрасным оратором. Большую популярность ему принесли публичные дискуссии со священниками и богословами. Луначарский зачастую разбивал оппонентов, умело вплетая в христианские тексты большевистскую идеологию. Он рассказывал о том, что Иисус планировал «спуститься на облаках во главе значительных отрядов своеобразной революционной Красной армии из ангелов, которая должна была помочь совершиться на земле перевороту». Приводил исторические примеры, как власть, богачи и духовенство монополизировали христианство, а когда бедняки вспоминали, что это и их религия тоже, то случались революции.

Антибольшевистский плакат «Жертвоприношение Интернационалу», 1919 год. Getty Images / «Бабель»

В своей философско-религиозной модели Луначарский считал, что «сейчас уже не нужно ссылаться на Бога, потому что новое общество на договоре с ним не основывается». И он придумал очередной формат антирелигиозной пропаганды — 16 января 1918 года в Москве организовали народный трибунал для суда над богом за его «преступления над человечеством и массовый геноцид».

Большевики постарались соблюсти все процессуальные детали — были судьи, прокуроры, свидетели, а «обвиняемому» предоставили адвокатов. На скамье подсудимых лежала Библия, а пострадавшим был «русский народ, который представлял весь род человеческий». И, конечно же, в зале собралось много зрителей.

Суд над священником, выступавшим против конфискации церковного имущества, ее большевики начнут через несколько лет, 1923 год. Getty Images / «Бабель»

Прения продолжались около пяти часов. Прокуроры предоставляли доказательства вины, основанные на исторических событиях. А государственные адвокаты апеллировали к тому, что их подзащитный «страдает от тяжелой деменции и психологических расстройств, а значит, не несет ответственности за действия, в которых его обвиняют».

В итоге трибунал признал подсудимого виновным, и председатель процесса Луначарский зачитал приговор: «Бог приговаривается к смерти и должен быть расстрелян следующим утром. До тех пор у его адвокатов нет права подавать апелляции или просить какой-либо отсрочки». На рассвете следующего дня расстрельная команда привела приговор в исполнение — выстрелила несколько раз в небо над Москвой.

Большевистские солдаты, 1917—1918 годы. Getty Images / «Бабель»

Подобные показательные народные трибуналы проводили до второй половины 1920-х. Для агитаторов сельских клубов в 1925 году выпустили специальную методичку «Суд на богом». Она была написана в форме пьесы с узнаваемыми и карикатурными персонажами. Серьезную философскую дискуссию, как Луначарский, сельские агитаторы вести, конечно, не могли. Поэтому для массовой пропаганды использовали аргументы попроще, вроде «бога нет, потому что он не смог прийти на собственный суд; вызвать его телеграммой невозможно, потому что нет точного адреса, а значит — бога не существует».

В 1920-х годах появилась организация «Союз безбожников», к 1940 году в ее рядах было около трех миллионов человек. У организации были свои газеты, журналы, клубы, открывались курсы подготовки атеистических пропагандистов и кружки «юных безбожников» в школах.