Что посмотреть в выходные. Второй сезон «Эйфории», новая драма от Джорджа Клуни с Беном Аффлеком и римейк римейка сериала «Мятежный дух»

Подростковая драма «Эйфория» — второй сезон

О чем сериал. «Эйфория» — адаптация одноименного израильского сериала 2012 года. Главная героиня — 17-летняя Ру. Девушка наркозависима и много времени проводит в реабилитационном центре, пытаясь вылечиться. По возвращении домой она сталкивается с проблемами в школе и семье и снова начинает принимать запрещенные препараты. Тем временем в классе Ру появляется новая ученица — девушка-трансгендер Джулс. Между ними завязываются дружеские отношения. Роль Ру исполнила популярная певица Зендея. Первый сезон получил две премии «Эмми» — за лучшую женскую роль и лучшую музыку.

Euphoria / HBO Max / шоураннер — Сэм Левинсон / в главных ролях — Зендея, Мод Апатоу, Ангус Клауд / продолжительность — 8 эпизодов / рейтинг Rotten Tomatoes — еще нет / рейтинг IMDb — еще нет.

Что говорят критики. А они еще не видели даже первый эпизод нового сезона, потому рецензий пока нет. Но ожидания от нового сезона очень велики. Обозреватель на Leisurebyte напоминает, что в декабре 2020 и январе 2021 выходило два спецэпизода, которые погружали в более глубокое понимание персонажей, а новый сезон должен делать это и дальше. Variety тоже пишет о том, что успех спецэпизодов, которые даже актерам позволили лучше ориентироваться в своих персонажах, дает надежду на успех второго сезона.

Черная комедия «Праведные Джемстоуны» — второй сезон

О чем сериал. Семья Джемстоунов — евангелисты с юга США. Они путешествуют по стране, выступая с проповедями на стадионах и телевидении. У них много поклонников, которые считают патриарха семьи Илая настоящим пророком. Однако под мнимым благочестием скрывается такое количество пороков и грехов, что трудно даже представить. В центре сюжета — конфликты внутри семьи и с конкурентами по проповедническому бизнесу.

The Righteous Gemstones / HBO Max / шоураннер — Дэнни Макбрайд / в главных ролях — Дэнни Макбрайд, Джон Гудмен, Эди Паттерсон / продолжительность — 9 эпизодов / рейтинг Rotten Tomatoes — еще нет / рейтинг IMDb — еще нет.

Что говорят критики. Vulture называет второй сезон успешным, потому что, несмотря на сумбур первых серий, сериал поднимает глубокий вопрос греха и прощения. Collider говорит, что это первое прекрасное комедийное шоу 2022 года.

Мелодраматический сериал «Мятежники: новое поколение»

О чем сериал. В 2002 году вышел аргентинский подростковый сериал «Мятежный дух» о проблемах учеников элитной школы, которые пытаются заниматься музыкой. В сериале было всего два сезона, но он стал очень популярным, в том числе и в Украине. Группа Erreway из сериала даже вышла в реальный мир и до 2007 года давала концерты. После успеха сериала появилось много римейков — от Мексики до Индии. Мексиканский римейк Rebelde завершился в 2006 году. И вот неожиданно на Netflix выходит новый Rebelde — римейк-продолжение мексиканского варианта. Сюжет тот же — элитная школа, подростки-музыканты влюбляются, конфликтуют и ищут свой путь. А их терроризирует анонимная группа учеников под названием «Ложа».

Rebelde / Netflix / режиссер — Сантьяго Лимон / в главных ролях — Азул Гвайта, Франко Масини, Серхио Майер Мори / продолжительность — 8 эпизодов / рейтинг Rotten Tomatoes — еще нет / рейтинг IMDb — 6,4.

Что говорят критики. Ready Steady Cut называет сериал рутинным, особенно сейчас, когда выходит много подростковых сериалов, но отмечает хорошие музыкальные моменты. Обозреватель на Leisurebyte пишет, что Rebelde — не для глубоких мыслей, но может неплохо развлечь зрителя.

Подростковая драма «Нежный бар»

О чем фильм. Фильм снят по роману лауреата Пулитцеровской премии Дж. Р. Морингера «Нежный бар» 2005 года. Главный герой — молодой парень Джон с Лонг-Айленда, отец которого живет своей жизнью и почти не видится с сыном, хотя тот часто слушает его голос по радио. Еще подростком Джон начинает постоянно ходить в бар своего дяди Чарли — хочет найти там нового отца. Чарли тем временем подталкивает юношу стать литератором.

The Tender Bar / Amazon Prime / режиссер — Джордж Клуни / в главных ролях — Бен Аффлек, Тай Шеридан, Лили Рэйб / продолжительность — 1 час 46 минут / рейтинг Rotten Tomatoes — 50% от критиков, 60% от зрителей / рейтинг IMDb — 6,3.

Что говорят критики. Thе Guardian называет «Нежный бар» коллекцией живописных сцен без правдивой боли фильмов о взрослении. The Washington Post, напротив, считает фильм теплым и сердечным — без особых жизненных уроков, но о семье и любви к людям.

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