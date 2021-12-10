Кошки все же любят хозяев, но не так, как нам этого хочется. Скорее всего, придется подстроиться под своего кота, а не наоборот. По материалам The Guardian

Кошки — самое распространенное домашнее животное наряду с собаками. Но о собаках мы знаем гораздо больше. Доктор Карло Сиракуза из Школы ветеринарной медицины Пенсильванского университета, который изучает поведение животных, говорит, что это «отчасти связано с практическими проблемами».

Собак изучать легче: их можно привести в лабораторию — и рядом с хозяином они будут вести и чувствовать себя так же, как дома. С кошками это не сработает, они сильно привязаны к своей территории. «Поведение кошки настолько сильно меняется под влиянием окружающей среды, что если вы перенесете ее в лабораторию, то увидите, что она не будет вести себя так же, как дома», — говорит Сиракуза.

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Поэтому то, что мы знаем о внутреннем мире кошек, — это зачастую результаты исследований, которые ученые проводят дома. А в качестве подопытных выступают их домашние питомцы. Одна из таких ученых — доктор Сахо Такаги из Киотского университета.

В прошлом месяце Такаги вместе с коллегами опубликовала статью с результатами исследований о том, что кошки могут отслеживать местонахождение своих хозяев по голосу, даже когда не видят их. В ходе эксперимента кошек оставляли в знакомой комнате. В ней разместили один динамик, а второй — за пределами комнаты с противоположной стороны от первого (вот схема для наглядности). Затем в динамики запускали голос хозяина, который звал кошку по имени, и другие звуки — голоса незнакомых людей, кошек и просто разный шум. Сильнее всего кошки удивлялись, когда голос их хозяина внезапно звучал в другом месте за пределами комнаты. «Эти данные говорят о том, что кошки переживают за своих хозяев. Они могут внимательно следить за каждым их действием, думая о том, что будет дальше», — говорит доктор Такаги.

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У людей часто складывается впечатление, что кошкам нужно только теплое жилье и еда. Однако доктор Сиракуза говорит, что кошки привязываются к людям так же, как и к другим животным, особенно если они вместе выросли. Но проявляют свою привязанность они не так открыто и эмоционально как, например, собаки. Чтобы показать свою привязанность, кошка может просто находится в одной комнате с хозяином и иногда подходить и тереться об него головой. Особо любвеобильные могут спать рядом с вами на кровати и, когда захотят, позволять чесать им шею или живот. Но по словам Сиракузы, подавляющему большинству кошек не нравится, когда их берут на руки и начинают обнимать и целовать.

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Все из-за их далекого предка — африканской дикой кошки, одинокого существа. «Кошки не социальны, им не нужны друзья», — говорит ветеринар Карен Хистэнд из Университета Сассекса. Но если в доме есть несколько кошек, то они могут проявлять привязанность облизывая друг друга. А иногда могут облизать и хозяина.

Кошки могут чувствовать себя подавленными. Однако Хистэнд просит не сравнивать это с человеческой депрессией. Люди думают, что депрессивные кошки шипят и дерутся. Но для них это крайняя мера. Обычно люди не замечают, когда кошки несчастны, потому что несчастный кот просто сидит и особо ничем себя не выдает.

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Причиной стресса для кошек могут быть неожиданные изменения привычной обстановки и режима. Доктор Сиракуза наблюдал, как его кошка Эльза была дезориентирована и расстроена, когда он из-за пандемии стал работать и больше времени проводить дома. Главные признаки стресса, на которые, по словам Сиракузы, в первую очередь стоит обращать внимание, — у кошки резко меняются привычки относительно еды и туалета. Настроение Эльзы улучшилось, когда Сиракуза стал давать ей кошачьи пробиотики — это дружественные бактерии, которые помогают регулировать пищеварение и общее состояние кишечника. «На поведенческие расстройства кошек влияет иммунная система, а она напрямую зависит от кишечника», — говорит Сиракуза.

У кошек тоже есть воспоминания. Большинство связано с их негативным или позитивным опытом — это необходимо для выживания. Например, если кот обжегся на кухонной плите, он может несколько месяцев вообще не заходить на кухню.

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Как и люди, кошки обладают разными типами памяти. У людей есть так называемая эпизодическая память, то есть способность связывать автобиографическую информацию с контекстными деталями. Например, человек может вспомнить разные детали прошлой вечеринки, а не просто помнить сам факт того, что она была.

Исследования подтвердили, что и у собак есть такая память. И доктор Такаги решила проверить, как дела у кошек с такими воспоминаниями. В эксперименте участвовали 49 кошек. Исследователи выяснили, какие виды корма больше всего нравятся кошкам, и подавали их в специальной миске в определенное время. Это позволило кошкам запомнить, чем и когда их кормили. Затем исследователи заменили миски. Оказалось, что кошки могут вспомнить, проверяли ли они ранее эту миску, когда искали конкретный корм, и обстоятельства, при которых это произошло. Так ученые пришли к выводу, что у кошек может быть гораздо более длительная память, чем предполагалось.

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Кошки вполне могут мечтать и видеть сны — так же, как и люди. «Нет никаких оснований полагать, что мозг кошек в этом отношении будет работать иначе, чем наш», — считает доктор Хистэнд. Однако лобные доли мозга кошек не настолько развиты, чтоб они могли строить далеко идущие планы. Поэтому не стоит думать, что они только и ждут, когда вы уйдете из дома. А затем специально сбрасывать все со стола, драть вещи или мебель, чтобы вас позлить. На самом деле они даже не задумываются над тем, что вам это может не понравиться, считает доктор Сиракуза.

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Кошки действительно рады видеть своих хозяев, когда те просыпаются утром или возвращаются после работы вечером, говорит специалист по кошачьему поведению Анита Келси. Но при этом они не скрывают, что рассчитывают на то, что им принесли что-нибудь вкусное.

Если вы переживаете, что кошка скучает по вам, когда вы уходите, и из-за этого может впасть в депрессию, то исследователи могут вас успокоить. Большинство кошек не тоскуют по своим хозяевам, пока тех нет дома.

«Кошки делают что хотят и живут как хотят. Они существуют сами по себе и остаются самодостаточными. Да, они могут приспособиться к человеческому образу жизни, но не станут его перенимать», — говорит британский философ Джон Грей, который исследует многовековые отношения между людьми и кошками в своей прошлогодней книге «Кошачья философия: кошки и смысл жизни».

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Грэй задается таким вопросом: можем ли мы научится чему-то полезному у кошек вместо того, чтобы пытаться подстроить их под себя? «Я думаю, что наблюдая за кошками, мы можем избавиться от некоторых вредных привычек, которые присущи человеку. Например, перестать постоянно беспокоиться о будущем, а хотя бы иногда просто довольствоваться той жизнью, которая у нас есть здесь и сейчас. И еще, конечно, побольше спать».

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