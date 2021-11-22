61 год назад вышла первая партия «горбатых Запорожцев», плохо скопированных с «Фиата». А еще из «Запорожцев» хотели делать грузовики, микроавтобусы и гоночные авто — история в архивных фото

Ко второй половине 1950-х западноевропейские страны восстановились после Второй мировой войны. Уровень жизни населения начал быстро расти: увеличились доходы, строилось новое жилье, вырос объем производства и ассортимент разных товаров. Советский Союз тоже старался не отставать от Запада. В конце 1950-х появились целые районы компактных хрущевок. Ради этого во Франции купили лицензию на систему массового производства панелей. Правда, советские инженеры переработали технологию, упростив до крайности новые хрущевки по сравнению с французскими панельными домами.

Следующей западной тенденцией, которую решил догнать СССР, стала массовая автомобилизация. Европейские автопромышленники наладили производство легковушек эконом-класса — легких, рассчитанных на двух-четырех человек, недорогих и простых в производстве, удобных и экономичных в использовании.

Советские малолитражки «Москвич-400» и «Москвич-401» к этому времени уже устарели и перестали выпускаться. А элитные авто вроде «Волги» или «Чайки» рядовые граждане вообще не могли себе позволить. В партийной верхушке долго спорили, нужен ли вообще «народный» микролитражный автомобиль. Сошлись на том, что нужен. И в середине 1950-х в СССР попытались разработать собственную модель. Но оказалось, что у конструкторов не хватает опыта. Принцип «просто сделать уменьшенную копию большого авто» тут не сработал. Поэтому пошли проверенным путем — скопировать и доработать западную технологию.

К концу 1950-х в ФРГ с конвейеров сошло около 600 тысяч микролитражек, во Франции и Англии — примерно по 300 тысяч. Но всех опередила Италия, более 50% ее автопрома составляли микролитражные автомобили. Самым известным стал Fiat 600. Он был популярен не только в Италии и Европе, но и в странах Латинской Америки, особенно в Аргентине.

Fiat 600 Standard. Фото журнала Motor Trend, сентябрь 1957 года. Getty Images / «Бабель» Рабочие экспериментального цеха Запорожского автозавода полируют первый экземпляр автомобиля «Запорожец». Задняя стенка кузова у него получилась не такой покатой, как у «Фиата», из-за чего авто в народе прозвали «горбатым Запорожцем», 1959 год. ЦГКФФА Украины им. Г. С. Пшеничного Fiat 600 Standard. Фото журнала Motor Trend, сентябрь 1957 года. Рабочие экспериментального цеха Запорожского автозавода полируют первый экземпляр автомобиля «Запорожец». Задняя стенка кузова у него получилась не такой покатой, как у «Фиата», из-за чего авто в народе прозвали «горбатым Запорожцем», 1959 год. Getty Images / «Бабель»; ЦГКФФА Украины им. Г. С. Пшеничного

Именно Fiat 600 взяли за основу для будущих советских микролитражек. Поначалу разработкой занимались в Москве, и первые образцы в середине 1950-х назывались «Москвич-444». Но уже тогда было понятно, что Московский автозавод не потянет нагрузку еще и по производству новых, отличных по технологии сборки автомобилей.

Поэтому 28 ноября 1958 года постановлением «Об организации производства микролитражных автомобилей» Совет Министров СССР перенес производство на Запорожский завод сельхозтехники «Коммунар». Меньше чем за год здесь построили новый инструментальный цех площадью шесть тысяч квадратных метров и кузовной корпус, создали конструкторско-экспериментальный отдел, реконструировали и расширили главный корпус. За изготовление двигателей для новых авто отвечал Мелитопольский моторный завод.

Сотрудники конструкторско-экспериментального цеха Запорожского автозавода за работой, 1959 год. ЦГКФФА Украины им. Г. С. Пшеничного

Первый образец «Запорожца» собрали в июне 1959 года, а сам автомобиль стал именоваться ЗАЗ-965. В 1960 году его поставили на конвейер, и 22 ноября вышла первая партия, а к концу года завод выпустил уже около полутора тысяч новых авто.

Новое авто быстро стало популярным из-за относительно небольшой цены и экономичности. В массовую продажу ЗАЗ-965 пошел в 1961 году, после денежной реформы, по цене 1 800 рублей. В то время это равнялось примерно 20 средним зарплатам по стране. А инженер или другой высококвалифицированный работник мог скопить такую сумму примерно за год. На 100 километров новый «Запорожец» тратил 7,3 литра бензина, а «Москвич-402» — 10 литров. ЗАЗ-965 был легким, маневренным и мог ездить даже по плохим дорогам. А еще он был простой в обслуживании, предполагалось, что водитель сам может починить авто чуть ли не «в чистом поле».

Кузов «Запорожца» в сушильном цехе Запорожского автозавода, апрель 1960 года. ЦГКФФА Украины им. Г. С. Пшеничного

Общий вид главного конвейера сборочного цеха Запорожского автозавода, 6 сентября 1961 года. ЦГКФФА Украины им. Г. С. Пшеничного

Помимо достоинств, сразу же проявились и недостатки. Главные из них касались двигателя. Изначально его разрабатывали не для гражданского авто, а для армейской амфибии. Советские инженеры смогли втиснуть двигтель в «Запорожец», но ничего хорошего из этого не вышло — он постоянно перегревался летом и замерзал зимой, из-за чего часто ломался. При слабой мощности в 22 лошадиные силы он работал настолько громко, что в салоне невозможно было долго высидеть.

Неудачным оказалось расположение бензобака в передней части кузова, где был багажник. Это создавало дополнительный риск пожара, а в салоне постоянно пахло бензином. Кроме бензобака, в багажнике было запасное колесо, бачок стеклоомывателя, блок предохранителей. Поэтому туда фактически больше ничего не помещалось. Двери в ЗАЗ-965, как и в «Фиате», открывались против хода движения авто. Но в отличие от итальянской микролитражки у советского аналога на первых порах не было внутренних ручек двери — вместо них были защелка-шпингалет и ременная петля. Такие двери могли случайно открыться на ходу и стать своеобразным парусом, который легко мог снести машину с дороги.

Главный конвейер сборки автомобилей ЗАЗ-965 на Запорожском автозаводе, 1967 год. ЦГКФФА Украины им. Г. С. Пшеничного

332 106 «горбатых Запорожцев»выпустил Запорожский автозавод с 1960 по 1969 год.

Эти недостатки попытались исправить. И в 1962 году вышла обновленная модель ЗАЗ-965А. Главной особенностью была модернизация двигателя: мощность выросла с 22 до 27 лошадиных сил, а максимальная скорость — с 80 до 90 километров в час.

Базовая модель выпускалась в период с 1960 по 1964 год, а модернизированный ЗАЗ-965А — с 1962 до 1969 года. Но советский автосервис оказался не готов к массовой автомобилизации. Даже в Москве в начале 1960-х работали только семь станций техобслуживания. Запчасти и масло были в дефиците, а место для стоянки удавалось найти с большим трудом.

Автомобили ЗАЗ-965А на территории Запорожского автозавода, 29 октября 1963 года. ЦГКФФА Украины им. Г. С. Пшеничного

Еще в 1961 году параллельно с модернизацией «горбатого Запорожца» конструкторы начали разрабатывать модель ЗАЗ-966 с новым кузовом. Но его массовое производство задержалось на шесть лет. При плановой экономике и отсутствии конкуренции союзное руководство не видело смысла ставить на конвейер новую модель всего через год после выхода предыдущей.

Инженеры-конструкторы Запорожского автозавода за работой, 1960-е годы. ЦГКФФА Украины им. Г. С. Пшеничного

Первый автомобиль модели ЗАЗ-966, который выпустил Запорожский автозавод, 11 марта 1966 года. ЦГКФФА Украины им. Г. С. Пшеничного

3 422 444 «Запорожца»сошли с конвейера с 1960 по 1994 год.

Двигатель в новой модели тоже располагался сзади. Сначала его мощность была 30 лошадиных сил, затем выросла до 40. По проекту это позволяло новому авто разгоняться до 120 километров в час. На деле же штрафы за превышение скорости «Запорожцами» стали главной темой для советских анекдотов.

Автомобили второго поколения «Запорожцев» — ЗАЗ-966, ЗАЗ-966В, ЗАЗ-968, ЗАЗ-968А и ЗАЗ-968М — выпускались до 1994 года. Модификации отличались некоторыми мелкими изменениями и усовершенствованием двигателя. Но от главной проблемы так и не удалось избавиться — двигатель часто перегревался, а водителям приходилось останавливаться на обочинах и ждать, пока он остынет.

Первый серийный автомобиль новой модели ЗАЗ-966В на конвейере Запорожского автозавода, 7 марта 1967 года. ЦГКФФА Украины им. Г. С. Пшеничного Автомобили второго поколения «Запорожцев» в цехе Запорожского автозавода, апрель 1969 года. ЦГКФФА Украины им. Г. С. Пшеничного Первый серийный автомобиль новой модели ЗАЗ-966В на конвейере Запорожского автозавода, 7 марта 1967 года. Автомобили второго поколения «Запорожцев» в цехе Запорожского автозавода, апрель 1969 года. ЦГКФФА Украины им. Г. С. Пшеничного

В начале 1960-х конструкторы Запорожского автозавода попытались разработать на базе перспективного ЗАЗ-966 небольшие грузовики, фургоны, пикапы и микроавтобусы. Их планировали выпускать для предприятий, чтобы перевозить мелкие партии товаров. Несколько опытных образцов даже успели испытать в окрестностях Запорожья и в Крыму. «В первом квартале 1962 года изготовлено шесть опытных образцов ЗАЗ-970/971. Заводские испытания показали, что автомобили могут использоваться в разных отраслях народного хозяйства СССР, однако долговечность и надежность оказались недостаточными», — говорилось в отчете об испытаниях. В итоге на конвейер они так и не попали. А вместо этого завод получил военный заказ на доработку автомобилей-амфибий. Позже на их базе создадут гражданские авто, но выпускать их будет Луцкий завод.

Микролитражный грузовой автомобиль ЗАЗ-970 с двигателем воздушного охлаждения, опытный образец Запорожского автозавода, 27 мая 1961 года. ЦГКФФА Украины им. Г. С. Пшеничного

Новая модель пикапа ЗАЗ-970Г, созданная на Запорожском автозаводе, 3 августа 1962 года. ЦГКФФА Украины им. Г. С. Пшеничного

В конце 1960-х на базе ЗАЗ-966 даже попытались сделать гоночный автомобиль «Юность». В основе конструкции кузова была трубчатая пространственная рама. Но основные параметры автомобиля сохранялись: колесная база, колея, передняя подвеска, колесные диски, коробка передач. Только мощность двигателя увеличили на 7 лошадиных сил. Но в серийное производство этот гоночный автомобиль тоже не попал.

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