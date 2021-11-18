В украинских райцентрах открывают мемориальные доски в честь деятелей из Мозамбика, Ботсваны, Индонезии и Пакистана. Кто это делает и зачем? Мы нашли ответ на этот вопрос

1

Утром 7 октября в центре Старобельска Луганской области собралась небольшая группа людей. В центре девушка в вышиванке держала в руках флаг Мозамбика, а собрание было посвящено открытию первой в Европе мемориальной доски представителю этой страны. Ее повесили на стене корпуса Луганского национального университета имени Тараса Шевченко, эвакуированного сюда с началом войны.

Доску посвятили мозамбикскому поэту Жозе Кравейринье. Пока с каменной таблички снимали белую накидку, двое студентов университета рассказывали, кто это. На табличке ― стихотворение: «...И на белой спине нового рассвета дикие пальцы мои, исполненные ласки ― это будто безмолвная мелодия прикосновений и копьев моего племени, сияющих, как злато, поднявшись в беспокойном лоне африканской ночи».

Кравейринья никогда не был в Старобельске. В украинской Википедии страницы о нем нет, известно лишь о двух стихотворениях поэта, изданных на украинском языке в 1983 году. Нет информации, что Кравейринья упоминал Украину в своих произведениях. Мозамбик не является партнером Луганского национального университета. В Старобельске нет мозамбикской диаспоры. Впрочем, случай с этой мемориальной доской — лишь один из многих подобных, произошедших на востоке Украины за последний год.

На корпусе этого же университета с прошлого декабря висит табличка в честь «духовного отца Пакистана», писателя Мухаммада Икбала. Тогда же на стене Центральной библиотеки соседнего Сватово появилась табличка в честь тунисского поэта Абуль-Касима аш-Шабби. В Славянске 28 мая этого года стену местного колледжа Национального авиационного университета украсила табличка первому президенту Ботсваны Серетсе Кхами. А 15 августа стену нежинского магазина «Автостандарт» — мемориальная доска в честь индонезийского поэта Хайрила Анвара. Точно такая же доска появилась на Говерле, за что активист Олег Куриленко получил грамоту МИДа «За выполнение особых поручений в экстремальных условиях».

Часть установленных табличек. «Бабель»

― Почему именно здесь? ― спросил местный журналист у посла Пакистана Ноэля Исраэля Хохара, после того как 29 сентября в Попасной появилась мемориальная доска в честь одного из создателей пакистанской государственности, политика Мухаммада Али Джинны.

― В больших городах Украины выше вероятность, что о наших героях знают. Надо распространять информацию о них по малым городам, — ответил посол.

Впрочем, на этот вопрос есть другой ответ. Существуют конкретный человек и его организация, выбирающие героев и места для табличек.

2

Пятого сентября 2015 года на YouTube-канале Yuriy Kosenko появилось видео «Гамбия: знакомство со страной». Это запись часовой лекции, которую Юрий Косенко годом ранее прочитал в библиотеке киевского района Корчеватое. Он был в Гамбии и решил поделиться опытом.

За шесть лет видеозапись набрала 76 просмотров ― чуть больше, чем обычно набирают видео YouTube-канала Косенко. Но ограниченная популярность контента ему не мешает: после видео о Гамбии Косенко загрузил еще 599 роликов.

Там есть, например, запись школьного урока о морских пауках, и видео исполнения крымскотатарского танца, и лекция о творчестве камбоджийского художника Ук Дара Чана. Почти все лекции читает Юрий Косенко, новые появляются регулярно, по нескольку в месяц. Темы — от теологии до национально-освободительной борьбы разных стран. Иногда Косенко просто декламирует стихи на иностранных языках без перевода.

Этот YouTube-канал может показаться непопулярным хобби-проектом, но на самом деле это просветительская деятельность в рамках официально зарегистрированной общественной организации «Украинская инициатива», партнера Министерства иностранных дел и Министерства культуры и информационной политики.

3

«Украинскую инициативу» основали в апреле 2016 года. Ее глава ― Юрий Косенко, заместитель ― его однокурсница Ольга Тымчишин. Вместе они проводят сотни событий в год, о каждом из которых сообщают на сайте организации. Например, об «уничтожении очередного капища адептов криптокоммунистического культа». Или о посещении Косенко концерта дочери посла Индонезии и первого в Украине фестиваля манго. О визитах в города на востоке страны, чтобы передать библиотекам и активистам изданную Минкультуры литературу. О лекции Косенко «Демаскирование шашелей преступной мягкотелости», которую он прочел в библиотеке поселка Сребное на Черниговщине, или речи «Анатомия невежества», прочитанной им же в Бабайшевских норах. Кроме представителей общественной организации, зрителей на последнем мероприятии не было — лекцию записывали для YouTube-канала Косенко. Она набрала 134 просмотра.

Одно из направлений деятельности организации — изготовление и распространение настенных календарей.

Все это делается ради «укрепления украинской государственности и интеллектуально-научной мощи Украины» — так «Украинская инициатива» определяет цель своего существования. Вначале ресурсов хватало только на лекции и видеоблог, однако постепенно организация обрастала новыми членами и активностями. Установка мемориальных досок — всегда каменных, всегда похожего дизайна — уже несколько лет как является одним из главных направлений ее деятельности. Этих табличек уже больше полусотни. Сначала их посвящали фигурам украинского национально-освободительного движения вроде поэта Максима Загривного или медика армии УНР Юрия Добриловского. Но со временем Косенко начал увековечивать на стенах городков и предмет своего давнего увлечения — культурных деятелей стран Африки и Азии. Он познакомился с послами некоторых из этих стран и приглашает их в свои поездки.

Юрий Косенко и посол Пакистана в Украине Ноэль Исраэль Хохар. ukr-initiative.com.ua

4

Сначала Юрий Косенко отказался общаться с «Бабелем». Но затем через Ольгу Тымчишин передал несколько ответов. Начал их с того, что «журналисты очень любят разные сенсации и преувеличения».

Деньги на мемориальные доски, по словам Косенко, выделяет он лично. Иногда — другие члены организации или «сотрудники учреждений, на которых открываются эти объекты».

Ответить, кому посвятят следующие доски и сколько их еще будет, Косенко отказался: «Это станет известно после подведения итогов текущего года и анализа совокупности разных факторов». Зато активист ответил, почему «Украинская инициатива» посвящает доски малоизвестным здесь африканцам и азиатам. Все это — чтобы «показать местным жителям широту разнообразия мировой культуры, мотивировать к повседневной работе и противодействовать пропаганде «русского мира», ведь некоторые из героев табличек были антикоммунистами. Еще эти доски «расширяют мировоззрение людей, а потенциально могут иметь и другие положительные практические последствия».

После анализа совокупности различных факторов решено постановить, что донаты «Бабелю» благоприятно отражаются на общем количестве интересных материалов, а также могут иметь и другие положительные последствия (обещаем обойтись без досок).