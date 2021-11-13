Что посмотреть в выходные. Комедийный боевик с Дуэйном Джонсоном, черно-белая драма «Идентичность» и странный сериал «Психиатр по соседству» с Уиллом Ферреллом и Полом Раддом

Комедийный боевик «Красное уведомление»

О чем фильм. В центре сюжета три героя: агент Интерпола и один из лучших детективов мира Джон Хартли (Джонсон), лихая воровка Сара Блэк (Гадот), которая специализируется на похищении произведений искусства, и легендарный аферист Нолан Бут. Блэк подставляет Бута, который теперь вынужден объединить усилия с Хартли, чтобы поймать ее. Сначала фильм снимали для Universal Pictures, но Netflix выкупил его еще в 2019 году.

Red Notice / Netflix / режиссер — Роусон Маршалл Тербер / в главных ролях — Дуэйн Джонсон, Галь Гадот, Райан Рейнольдс / продолжительность — 1 час 58 минут / рейтинг Rotten Tomatoes — 39% от критиков, 92% от публики / рейтинг IMDb — 7,0.

Что говорят критики. New Your Times пишет, что фильм должен был стать приключенческим, но отсутствие качественной детективной составляющей делает его просто дорогой демонстрацией трех звезд кино. Обозреватель на RogerEbert говорит, что это — фильм на один раз, снятый, чтобы смотреть его с телефона.

Мелодраматический сериал «Gentefied: обратная сторона американской мечты» — второй сезон

О чем сериал. Старый Касимиро Моралес по кличке Поп, владеет магазином тако в Лос-Анджелесе. Его бизнес переживает не лучшие времена, поэтому помочь Попу пытаются его внуки — повар Крис, художница Ана и семьянин Эрик, жена которого должна вот-вот родить. У всех есть свои проблемы, иногда внуки конфликтуют между собой и приходят к Попу за советами. Gentefied — простой сериал о семейных ценностях, взрослении и поиске своего места в мире.

Gentefied / Netflix / шоураннеры — Марвин Лемус и Линда Иветт Чавес / в главных ролях — Хоакин Козио, Джей Джей Сориа, Кэрри Мартин, Карлос Сантос / продолжительность — 8 эпизодов / рейтинг Rotten Tomatoes — 92% от критиков, 75% от публики / рейтинг IMDb — 7,4.

Что говорят критики. Ready Steady Cut говорит, что первый сезон был сосредоточен на старых семейных ранах Моралесов, а вот второй больше говорит о будущем и борьбе за него. IndieWire считает отдельные эпизоды второго сезона просто фантастическими.

Черно-белая драма «Идентичность»

О чем фильм. Ирэн и Клэр — обе с афроамериканскими корнями — дружили в детстве, но потом их пути разошлись. В 1920-х они снова встречаются. Оказывается, Ирэн идентифицирует себя как часть черного сообщества, а Клер, напротив, вышла замуж за богатого белого мужчину и скрывает от него свои корни. Однако женщины решают дружить снова, и это решение станет роковым для них и их мужей. Фильм снят по одноименному роману американской писательницы Неллы Ларсон 1929 года.

Passing / Netflix / режиссер — Ребекка Холл / в главных ролях — Тесса Томпсон, Рут Негга / продолжительность — 1 час 38 минут / рейтинг Rotten Tomatoes — 89% от критиков, 91% от публики / рейтинг IMDb — 6,6.

Что говорят критики. The Guardian говорит, что драма разворачивается с почти линчевской гипнотичностью, где жуткая фортепианная музыка создает особую атмосферу. Chicago Tribune отмечает отличную актерскую игру.

Черная психологическая комедия «Психиатр по соседству»

О чем сериал. История психиатра и психотерапевта доктора Исаака Хершкопфа (Радд), который начинает очень глубоко влиять на жизнь своего пациента Марти Марковица (Феррелл). Поначалу их отношения выглядят нормально, общение с доктором идет Марти на пользу. Но очень быстро Исаак переходит границу, за которой начинаются манипулирование пациентом и полный контроль, который постепенно становится похожим на финансовые махинации.

The Shrink Next Door / Apple TV+ / режиссер — Майкл Шоуальтер / в главных ролях — Пол Радд, Уилл Феррелл, Кэтрин Ган / продолжительность — 8 эпизодов / рейтинг Rotten Tomatoes — 63% от критиков / рейтинг IMDb — 7,4.

Что говорят критики. The Guardian пишет, что сюжет быстро начинает повторяться, но все равно сериал стоит досмотреть до конца. The Hollywood Reporter утверждает, что последние эпизоды смотреть интереснее, чем первые, но тон сериала так и не становится по-настоящему убедительным.

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