Что посмотреть в выходные. Финальный сезон «Нарко: Мексика», новый вестерн с Идрисом Эльбой и постапокалиптическая драма «Финч» с Томом Хэнксом

Криминальный сериал «Нарко: Мексика» — третий и последний сезон.

О чем сериал. Третий сезон спин-оффа сериала «Нарко» об известном колумбийском наркобароне Пабло Эскобаре. Только в трех сезонах спин-оффа фокус не на Колумбии, а на мексиканских наркокартелях. Большинство персонажей имеют реальные прототипы. Здесь и правоохранитель — агент УБН Кики Камарена, и наркобароны — Мигель «Эль Падрино» Гальярдо, Хоакин «Эль Чапо» Гусман Лоэра и другие. Немного правды, немного кинематографической выдумки, но картина деятельности мексиканских картелей в сериале получилась довольно убедительная.

Narcos: Mexico / Netflix / шоураннер — Крис Бранкато / в главных ролях — Майкл Пенья, Диего Луна, Теноч Уэрта Мехия / продолжительность — 10 эпизодов / рейтинг Rotten Tomatoes — 89% / рейтинг IMDb — 8,4.

Что говорят критики. Обозреватель Ready Steady Cut говорит, что последний сезон сериала цепляет темы бедности, коррупции или свободы прессы так, как и не снилось многим другим сериалам. LeisureByte пишет, что сезон несколько медленнее предыдущих, но все еще увлекательный.

Вестерн «Тем больнее падать»

О чем фильм. Афроамериканский вестерн, почти все персонажи которого — реальные люди, ковбои и бандиты, жившие на Диком Западе в XIX веке. Все исторически правдиво — Нэт Лав, Руфус Бак, Мэри Филдс или офицер Базз Ривз действительно были темнокожими. По сюжету стрелок Нэт Лав узнает, что убийца его отца вышел из тюрьмы. И отправляется вершить свое правосудие.

The Harder They Fall / Netflix / режиссер — Джеймс Сэмюэл / в главных ролях — Джонатан Мэйджорс, Идрис Эльба, Зази Битц / продолжительность — 2 часа 19 минут / рейтинг Rotten Tomatoes — 85% / рейтинг IMDb — 6,2.

Что говорят критики. Polygon говорит, что этот фильм — шаг к экранному изображению исторических темнокожих фигур, но не такой хороший, как должен был быть. New York Times хвалит операторскую работу и отсылки к классическим спагетти-вестернам.

Шпионский мини-сериал «Глория»

О чем сериал. Португалия, 1968 год. Диктатор Антониу Салазар тяжело болен, в стране обостряются шпионские игры. Тайного агента КГБ Жуана отправляют на секретную станцию ретрансляции ЦРУ, чтобы помешать работе американцев и выяснить судьбу исчезнувшей агентки КГБ Мии. Американцы знают о существовании «крота». Подозреваемых несколько, и Жуан среди них.

Glória / Netflix / шоураннер — Педро Лопес / в главных ролях — Мигель Нуньес, Мэтт Риппи, Стефани Вогт /продолжительность — 10 эпизодов / рейтинг Rotten Tomatoes — еще нет /рейтинг IMDb — 5,7.

Что говорят критики. LeisureByte утверждает, что у сериала хорошо закрученный сюжет, а еще из него можно узнать немало об эпохе холодной войны.

Постапокалиптическая драма «Финч»

О чем фильм. Солнечная активность повлекла за собой глобальный катаклизм, почти все люди на Земле погибли. Инженер-изобретатель Финч спасся в подземном бункере и некоторое время прожил там вместе со своей собакой. Но Финч смертельно болен и переживает, что после его смерти пес сам не выживет. Поэтому он создает достаточно умного робота по имени Джефф, который пока только знакомится с миром как ребенок. Собака, человек и робот отправляются в путешествие по Америке.

Finch / Apple TV+ / режиссер — Мигель Сапочник / в главных ролях — Том Хэнкс, Калеб Лэндри Джонс /продолжительность — 1 час 55 минут / рейтинг Rotten Tomatoes — 70% / рейтинг IMDb — 7,1.

Что говорят критики. Обозреватель на CNET считает, что постапокалиптический мир фильма достаточно привычен и похож на другие фильмы, но сама история получилась хорошей и сентиментальной. New York Times пишет, что фильм милый, комедия удачно сочетается с драмой, но в нем просто мало событий.

Комедийный сериал «Дикинсон» — третий и последний сезон.

О чем сериал. Фантасмагорический сериал, исследующий внутренний мир Эмили Дикинсон — известнейшей американской поэтессы XIX века, эрудитки и отшельницы. Среди героев не только семья Эмили, ее знакомые и коллеги-литераторы, такие как Эдгар По, но и, например, персонифицированная Смерть и Никто — персонажи поэм Дикинсон.

Dickinson / Apple TV+ / шоураннер — Алена Смит / в главных ролях — Хейли Стейнфилд, Wiz Khalifa, Тоби Хасс / продолжительность — 10 эпизодов / рейтинг Rotten Tomatoes — 100% / рейтинг IMDb — 7,4.

Что говорят критики. Collider называет последний сезон сериала феноменальным. Decider считает сериал настоящим триумфом культурного наследия Эмили Дикинсон, через жизнь которой создатели сериала по-новому смотрят на опыт взросления и поиск себя как художника.



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