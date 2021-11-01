82 года назад СССР оккупировал Западную Украину. Да-да, именно оккупировал, а не «присоединил»! Вот как это было — история в архивных фото

Перед началом Второй мировой войны современные украинские земли были разделены между четырьмя государствами. Западноукраинские территории Галичины, Волыни и других регионов были в составе Польши; Бессарабия и Буковина — в составе Румынии; Закарпатье — в составе Венгрии. А все остальное оккупировал Советский Союз. В августе 1939 года два тоталитарных государства СССР и Германия подписали пакт Молотова — Риббентропа. В тайном протоколе к этому договору они договорились разделить Европу на сферы влияния и оккупации. Началась Вторая мировая с раздела Польши. Первого сентября 1939 года с запада в Польшу вторглась немецкая армия. Польские войска уступали по количеству солдат и военной техники. И несмотря на упорные бои, им пришлось отступать с тяжелыми потерями. Пока большая часть польской армии пыталась сдержать наступление немцев с запада, рано утром 17 сентября 1939 года советские войска перешли восточную польскую границу. Адольф Гитлер наблюдает, как немецкая армия переходит польскую границу, сентябрь 1939 года. Narodowe Archiwum Cyfrowe Советские солдаты пересекают польскую границу, 17 сентября 1939 года. Getty Images Адольф Гитлер наблюдает, как немецкая армия переходит польскую границу, сентябрь 1939 года. Советские солдаты пересекают польскую границу, 17 сентября 1939 года. Narodowe Archiwum Cyfrowe; Getty Images

За час до вторжения польскому послу в Москве вручили ноту, в которой говорилось о том, что «Польша лишилась всех своих промышленных и культурных центров. Варшава в качестве польской столицы уже не существует. Польское правительство подверглось разложению и не подает признаков жизни. Это означает, что польское государство и его правительство фактически перестали существовать... Это побуждает СССР взять под свою защиту жизнь и имущество населения Западной Украины и Западной Белоруссии». Польша оказалась, по сути, между молотом и наковальней. Один из ярких примеров — оборона Львова. С 12 сентября 1939-го польский гарнизон отбивал атаки немцев. А 19 сентября советские войска замкнули с востока кольцо окружения города. И 22 сентября поляки сдали Львов. Немецкие и советские солдаты в захваченном Львове, сентябрь 1939 года. Wikimedia После этого Советский Союз и Германия добили и пленили остатки польской армии, а затем начали делить территории завоеванной Польши. Изначальная граница «сфер влияния» определялась в пакте Молотова — Риббентропа. Но затем Сталин решил поторговаться и выменял Литву на часть польских территорий, куда вошли и украинские этнические земли Холмщины. Эти изменения закрепили в новом «Договоре о дружбе и границах между СССР и Германией» 28 сентября 1939 года.

Советский политработник, батальонный комиссар Филипп Боровенский (в центре в кожаном плаще) на переговорах с немецкими офицерами в Бресте по демаркации линии разграничения войск на захваченной польской территории, 20 сентября 1939 года. Getty Images

130 000 квадратных километровпримерная площадь территории, аннексированной СССР у Польши в 1939 году. 7 000 000 человекпримерное количество населения оккупированных СССР польских территорий. После этого новые территории стали делить между Украинской и Белорусской ССР. Ситуация вышла парадоксальная. Тогдашний глава компартии Украины, этнический русский Никита Хрущев, настаивал на том, что Брестская область — это украинский этнический регион, и требовал включить ее в состав УССР. Против выступил глава компартии БССР Пантелеймон Пономаренко — этнический украинец с Кубани. Арбитром в их споре стал этнический грузин — глава СССР Иосиф Сталин. В итоге Хрущев получил дополнительно только Камень-Каширский район для развития лесной промышленности. Первый секретарь Компартии Украины Никита Хрущев (первый справа) во время выступления перед делегатами «Народного собрания» во Львове, 1940 год. Narodowe Archiwum Cyfrowe Говорят: идут наши. Поставили два сине-желтых флага, красный посередине… Едут наши. Подъезжают: один сидел на мешке. «Что это за петлюровщина?» И саблей бах-бах — те сине-желтые флаги срубил… Через неделю собрание. «Ребята, ну как дела? Чего надо?» Все молчат. Уже никому ничего не надо было… Так советская власть устанавливалась. Итак, территории Польши захвачены и поделены между советскими республиками-сателитами. Следующий этап — легитимизация власти. Относительно Западной Украины стоит вернуться на 20 лет назад и вспомнить о попытках установить украинскую державность на Галичине и объединиться с Киевом. После провала этих попыток Польша максимально постаралась не допустить подобного в будущем. На западноукраинских землях устроили тотальную полонизацию. Этим и воспользовались большевики в 1939 году, проводя оккупацию под лозунгами «освобождения от ярма польских панов-капиталистов». На Галичину даже отправили украинского режиссера Александра Довженко снимать пропагандистский фильм «Освобождение», который вышел в 1940 году. Пропаганда прибегала и к параллелям с Актом соборности 1919 года. Поэтому поначалу украинское население здесь даже приветствовало советские войска. Население Западной Украины и Беларуси встречает советские войска, сентябрь 1939 года. Getty Images Советские войска с лозунгами входят на территорию Западной Украины, сентябрь 1939 года. Getty Images Население Западной Украины и Беларуси встречает советские войска, сентябрь 1939 года. Советские войска с лозунгами входят на территорию Западной Украины, сентябрь 1939 года. Getty Images

Москва торопилась, уже 1 октября 1939 года вышло постановление ВКП(б) о проведении на западноукраинских землях «Народного собрания» по примеру выборов в Верховный Совет СССР. Формально кандидатов в депутаты имели право выдвигать временные управления, крестьянские комитеты, комитеты рабочих и интеллигенция. Но для начала во временные управления прибыло около пяти тысяч человек из советской, в основном Левобережной, Украины. По итогам «выборов» большинство из них стали первыми секретарями райкомов и обкомов партии. Остальных «неугодных» кандидатов за несколько недель до «выборов» зачистили органы НКВД. 66-летний крестьянин из села Добросин в Жовковском районе Львовской области впервые видит портрет Иосифа Сталина, октябрь 1939 года. Getty Images Как советы пришли — надо было видеть, как действовала пропаганда: «Все ваше!», «Все для вас!», «Уже кулаки насосались вашей крови!», «Советская власть поделит все!» И началось уже осенью раскулачивание. А в клубе деревенском... пропагандировалось, какая советская власть хорошая, какая она справедливая: «Кто был никем — он станет всем!», «Власть — в руках народа!» Следующий этап — обеспечить явку. Для этого накануне «выборов» почти в каждый дом наведались представители милиции и под угрозой репрессий напомнили, что нужно пойти проголосовать. Так 22 октября 1939 года в «Народное собрание» Западной Украины избрали 1 484 депутата. Согласно официальной статистике проголосовало около 93 процентов избирателей, из которых 91 процент поддержали нужных кандидатов. Просоветская демонстрация во Львове, октябрь-ноябрь 1939 года. uma.lvivcenter.org В основном в «Народное собрание» прошли крестьяне и рабочие. Только около пяти процентов из них имели высшее образование, а около 73 процентов — начальное. Но даже несмотря на бдительность органов, в депутаты «просочились» примерно 35 человек «неугодных». Но с учетом тотального страха вся их оппозиционность проявилась в том, что они не аплодировали, когда все прославляли Сталина, не вставали, когда исполнялся «Интернационал», а некоторые особенно смелые в кулуарах вели антисоветские беседы. Делегаты «Народного собрания» Западной Украины в Москве, 1939 год. Wikimedia Как пришли советские… в магазинах все пропало, абсолютно нечего купить. Более того — нашлись «враги народа» в селе. Уже зовут на допросы и проверяют учителей. Пару семей уже вывезли из села. Новоизбранное «Народное собрание» первым делом приняло четыре декларации: об официальном установлении советской власти в Западной Украине; о «добровольном» вхождении в состав СССР, а конкретно в Украинскую ССР; о конфискации помещичьих и монастырских земель и создании колхозов; о национализации банков и промышленности. В ответ на такое «народное волеизъявление» Верховный Совет СССР созвал внеочередную сессию 1 ноября 1939 года и принял закон «О включении Западной Украины в состав Союза ССР с воссоединением ее с Украинской ССР». Замер земель под новый колхоз на Западной Украине, ноябрь 1939 года. Getty Images Дальше все пошло по классике, как и на остальных оккупированных большевиками украинских территориях, только ускоренными темпами. Коллективизация и принудительная запись в колхозы для крестьян, чистки среди интеллигенции, расстрелы и депортации «врагов народа». За следующие два года депортировали около 300 тысяч человек. Согласно оценкам историков, среди депортированных было 50—60 процентов поляков, 20—30 проентов евреев и 10—20 процентов украинцев. Советский лейтенант общается с представителем еврейской общины в Тернополе, начало октября 1939 года. Getty Images То же самое происходило в польских землях Западной Беларуси с разницей буквально в один день. В следующем 1940 году СССР под угрозой применения силы аннексировал Бессарабию и захватил страны Балтии. В то время никто из западных стран, кроме Германии и ее сателитов, не признал эту аннексию, ведь СССР нарушил сразу несколько международных договоров. Но Сталина тогда это мало волновало. А в конце Второй мировой войны он снова делил мир, теперь уже как один из победителей вместе с США и Британией. Так все эти территории со второй попытки вошли в состав СССР — уже с признания мирового сообщества.

Министр иностранных дел Вячеслав Молотов (на трибуне) во время выступления в Верховном Совете СССР с обоснованием советской внешней политики по «присоединению» новых территорий, 1940 год. Narodowe Archiwum Cyfrowe