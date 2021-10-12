Социализм, активизм, борьба за климат и психотерапевт в каждой школе — каким видит свое будущее поколение Z. Рассказываем результаты двухлетнего исследования Vice

Пол, этническое происхождение или сексуальная ориентация не важны для характеристики человека — так считают почти половина представителей поколения Z. Столько же уверены, что как личностей их прежде всего определяют место и характер их работы. 96 процентов считают, что каждый имеет право любить кого захочет, а 94 процента — что люди с любой идентичностью должны пользоваться равными трудовыми правами.

В онлайне можно лучше раскрыть себя, чем просто на улице перед незнакомцами. Созданный в интернете образ считает максимально совпадающим со своей реальной личностью каждый третий представитель поколения. Среди миллениалов — каждый пятый, среди представителей «поколения Х» — каждый десятый. Хотя все сходятся на том, что близкие друзья знают их настоящих лучше всех.

Современное образование не соответствует требованиям времени — с этим согласны 98 процентов американских зумеров. Прежде всего тем, как в школах оценивают знания, — 68 процентов назвали это существенной проблемой. Также серьезными проблемами опрошенные считают недостаток внимания к IT-предметам и развитию креативности. Впрочем, в отличие от предыдущих поколений, 16—25-летние меньше склонны считать, что в будущем школа переместится в онлайн. Так, 68 процентов убеждены, что в 2030-м основным способом обучения будут онлайн-курсы, однако классические школы и университеты все же останутся важным элементом образования.

Обязательным условием для работы школ в 2030 году три четверти опрошенных считают разнообразие и инклюзивность среды, 65 процентов убеждены, что это должно быть обязательным и для работодателей.

Изменение климата будет главной глобальной проблемой ближайших десятилетий. 62 процента зумеров с этим соглашаются. А 60 процентов считают, что ледовый покров планеты к 2030 году растает, 48 — что изменения климата спровоцируют новую мировую войну. В свете этого поколение Z готовится изменить свои пищевые привычки. В частности, половина опрошенных уверены, что в 2030-м люди будут есть гораздо меньше мяса.

Сила — в коллективе, а не в индивиде. 80 процентов опрошенных считают, что именно общество, солидарность и взаимодействие между людьми будут основными факторами благосостояния в 2030 году. Новое поколение благосклонней к социализму, чем предыдущие: 57 процентов уверены, что к 2030-му по крайней мере несколько крупных капиталистических государств перейдут на более социалистическую модель, которая будет предоставлять бесплатный доступ к, в частности, образованию и медицине. И что минимальная зарплата будет расти, как и налоги для богатых. 94 процента говорят, что социальная медицина для всех — хорошая идея.

Надо быть активным гражданином. 76 процентов зумеров могут назвать себя активистами, 80 — готовы вступить в организации, которые помогут им бороться за свои ценности, 79 процентов уже ходят или планируют ходить на акции протеста.

Духовные поиски важны, но не в официальных церквях. 87 процентов американских зумеров соглашаются, что заботиться о собственной душе и внутреннем мире важно. Но 60 процентов предпочитают делать это за пределами храмов организованных религий.

Интернет-общение постепенно надоедает — хоть зумеры и не знают жизни без него. Шесть из десяти опрошенных считают, что в последующие годы время, которое люди проводят в соцсетях, будет постоянно сокращаться.

Психотерапия в 2030 году станет обычной практикой для большинства людей и визит к психотерапевту станет таким же обыденным, как и медицинский осмотр или анализы. В этом уверен каждый третий опрошенный. Также нынешние 16—25-летние уверены, что большинство школ и работодателей будут иметь в штате психотерапевтов.

Работать надо в удаленном режиме, график должен быть гибким. 68 опрошенных респондентов до 25 лет уверены, что рабочий график станет свободнее, чем он есть сейчас. И почти столько же считают, что большинство бизнесов создадут возможности для полноценной удаленной работы, а многие вообще перейдут в режим виртуального офиса.

Никаких угроз, связанных с миграцией, на самом деле нет. 92 процента опрошенных с радостью примут в страну иммигрантов.



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