Венеция устала от туристов и будет следить за ними с помощью видеокамер. Город превращается в антиутопию? Власти уверяют, что нет, но туристам, политикам и горожанам это уже не нравится

Около 160 тысяч туристов каждые выходные бывали в Венеции до пандемии коронавируса. Всего за год — около 30 миллионов, это один из самых высоких показателей в мире. Такие цифры положительно сказываются на городском бюджете — вот только постоянно жить в Венеции хотят все меньше людей. Если в 1950 году островную часть города населяло 170 тысяч человек, то сейчас это 50 тысяч и показатель продолжает снижаться. Местные жалуются на постоянные толпы незнакомцев, из-за которых перемещаться по городу физически сложно. Также они страдают из-за шума и мусора от туристов — последнее создает особенно ощутимую проблему, учитывая, что историческая Венеция — пешеходная, а мусор вывозят оттуда только на лодках. Также в городе стабильно растут цены на недвижимость, поскольку за квартирами охотятся многочисленные хостелы и гостиницы. Чтобы приобрести простые продукты, местные уже нередко ездят на материк, поскольку привычные магазины у дома закрываются. Вместо них открываются рестораны и сувенирные лавки.

Венеция не единственный туристический город с такими проблемами. От явления, которое получило название overtourism — «перенасыщение туризмом» — страдают и Рим, и Барселона, и Париж. Но, в отличие от них, островная Венеция имеет четкую физическую границу: за ее чертой — море. Поэтому как минимум еще в 2017 году там задумались о регулировании количества туристов, которые могут находиться в городе одновременно. В 2019-м в Венеции под мостами каналов и на оживленных площадях установили датчики движения. Данные в реальном времени поступали в мэрию: город исследовал пассажиропоток. В следующем году Венеция планировала ввести плату за вход в исторический центр, но пандемия ковида изменила планы. И показала новые возможности.

Во время локдауна венецианцы впервые за долгое время увидели, что вода в каналах может быть прозрачной: раньше многочисленные гондолы и моторные лодки постоянно поднимали ил со дна. «Внезапно звон сотен местных церковных колоколов, плеск воды в каналах и венецианский диалект стали главным саундтреком», — пишет об этом времени The New York Times. На почти пустых площади Сан Марко и мосту Риальто смогли, наконец, спокойно отдыхать местные. Пожив в городе без туристов, венецианцы задумались над тем, что делать после снятия карантина.

Туристы у площади Сан Марко, август 2021 года. Getty Images / «Бабель»

В 2020 году городские власти открыли Центр мониторинга жизни Венеции. На больших экранах каждые четверть секунды обновляется информация о загруженности главных местных каналов и соблюдении графика движения водным общественным транспортом, об уровне воды, о трафике на разных улицах и площадях города. Данные собирают с почти 500 видеокамер и сенсоров, которые когда-то разместили по всему городу для борьбы с преступностью. А еще, с недавних пор — из отчетов мобильных операторов. И теперь итальянский город знает о своих гостях еще кое-что.

Тринадцатого января 2021 года мэрия Венеции продемонстрировала журналистам возможности новой системы. Благодаря ей стало известно, что в тот день в Венецию приехали 13 628 человек, выехали из нее — 8 548. А активнее всего прибывали между 10 и 11 утра — в основном это те, кто уже вечером покинул город. В районе площади Сан Марко до полудня в тот день побывали 955 человек, из них 246 — жители города, а 428 прибыли из-за рубежа. Среди иностранцев 36 процентов приехали из Германии, 16 процентов — из Швейцарии, 13 процентов — из Великобритании. На больших экранах городского Центра мониторинга все это видно в графиках в реальном времени. А на интерактивной карте города отмечаются даже случаи, когда кто-то куда-то бежит. «В 2021 году Венеция отмечает 1600-летие, — пояснил Марко Беттини, руководитель компании Venis, ответственной за разработку системы. — Мы отпразднуем его внедрением новых технологий».

Беттини уверяет, что анонимность людей сохраняется: данные о том, откуда кто приехал, основаны на стране регистрации смартфона абонента и на том, как давно сигнал с него фиксируют в районе города. Также система пытается угадать пол и возраст человека по контурам тела. Лицо, как уверяют власти города, камеры не фиксируют.

Если первый этап — это понять размеры и логику туристических потоков в городе в разные дни, то второй — ограничить эти потоки. К нему власти Венеции планируют перейти следующим летом: на основных точках входа в город уже тестируют турникеты — такие как в аэропортах или с недавних пор — в киевском метро. Менее чем за год система должна заработать полноценно.

По плану, это будет так: каждый желающий посетить Венецию предварительно загрузит на смартфон специальное приложение. Оно будет сообщать, насколько загружены те или иные локации, и позволит спланировать прогулку по городу. А если людей окажется много — придется подождать своей очереди. Турникет не пропустит туриста.

Для тех, кто не планирует ночевать в историческом городе, вход в него должен стать платным — от 3 до 10 евро, в зависимости от дня. Эти туристы приносят городу меньше прибыли и создают больше проблем. Часто они ничего не покупают в местных кафе или ресторанах, привозя еду с собой. Они не платят гостиницам, где в тариф включен городской туристический сбор. И оставляют после себя немало мусора, вывозить который дорого. «Раньше их не было, а теперь я вижу немало таких туристов-однодневок, — говорит 50-летний местный продавец сувенирной лавки. — Сначала они бегут, чтобы купить кебаб, потом на мост Риальто за быстрым селфи, а потом спешат на поезд. Не знаю даже: получают они удовольствие?»

В Центре мониторинга города. Getty Images / «Бабель»

Из-за нового проекта мэрию критикуют. Туристы говорят, что не могут расслабиться, чувствуя, что за ними следят. Политики считают, что город делает ставку на богатых туристов, которые могут позволить себе ночлег в историческом центре — и игнорирует интересы, например, студентов. Местные жители переживают, что новая система пропуска станет проблемой для них и их близких. «Что мне делать, если я захочу пригласить к себе друзей? — спрашивает 63-летняя Джорджия Сантуцци. — Тоже платить? Такое впечатление, что город перестает быть городом». Критикуя нововведение, горожане сравнивают Венецию будущего с парком развлечений, а себя — с экспонатами в нем.

Аргумент мэра города: без контроля трафика туристов пребывание в Венеции станет кошмаром для всех. «Да, я предчувствую протесты, судебные иски и тому подобное. Но у меня есть обязанность сделать этот город пригодным для жизни и тех, кто его населяет, и тех, кто хочет его посетить. И нет, Венеция не превратится в «Большого брата» под открытым небом. Мы очень осторожны относительно того, какую информацию собираем», — говорит Луиджи Бругнаро. Единственный способ проконтролировать пешеходов — следить за их перемещениями с помощью камер или сигналов смартфонов. Правда, план развития системы предполагает, что эта информация будет достаточно детализированной. Например, за примерное поведение турист может получать в мобильном приложении бонусы вроде скидок в отелях. И наоборот. «Мы не будем поощрять тех, кто ходит по городу в купальнике. Не надо прыгать с моста или гулять навеселе. Каждый, кто посещает наш город, должен его уважать», — говорит мэр.

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