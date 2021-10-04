В МВД появился орган по защите бизнеса от силовиков. То есть полиция будет защищать от полиции? Да, и не только от нее. Блиц «Бабеля» с координатором Офиса Антоном Геращенко

Что такое Офис по вопросам защиты бизнеса?

По замыслу министра внутренних дел [Дениса Монастырского] — это консультативно-совещательный орган при министре. Его задача — коммуницировать с бизнесом, чьи права нарушили. Будет четыре направления работы. Но список может расширяться.

Давайте подробнее о направлениях.

Первое — это противодействие рейдерству. Каждый факт нарушения прав собственности мы будем рассматривать как наступление на базовые конституционные права.

Второе направление — работа по детенизации рынка табака, спирта и топлива. Есть бизнесы, которые платят налоги, акцизы на табак, спирт и топливо. А те, кто не платит, создают неконкурентные условия — например, выдают зарплаты своим сотрудникам в конвертах. Мы будем с этим бороться не на словах, а по-настоящему.

Третье — помощь Государственной таможенной службе в борьбе с контрабандой. Также борьба с коррупцией в правоохранительной сфере.

Последнее — борьба с контрафактной продукцией, нарушением авторских прав и подделкой торговых марок.

Но частью этих вопросов занимаются другие правоохранительные органы, которые не входят в структуру МВД — Государственная фискальная служба, СБУ, НАБУ, Госбюро расследований.

Полиция в Украине — это 90 процентов всех дел, которые есть в ЕРДР. Поэтому если нарушение будет в зоне ответственности полиции, решение будут принимать внутри полиции. Если к нам обратится предприниматель с жалобой на действия другого органа власти, мы направим его в этот орган и обратимся к его руководителю.

Получается, мы говорим о защите бизнеса от органов власти?

Да, наш офис, в первую очередь, должен защищать бизнес от нарушений со стороны структур МВД. Но если будут жалобы на другие органы, будем обращаться к ним. Например, у меня отличный контакт с Офисом защиты бизнеса в прокуратуре, в частности, с Алексеем Бонюком. Мы уже договорились о плотном сотрудничестве. Ведь ни один правоохранительный орган ничего не может делать без прокуратуры.

Но есть ГБР, которое и расследует преступления правоохранителей. Бизнес может напрямую подавать заявления туда. Вы собираетесь дублировать его функции?

Это вопрос коммуникаций. Если бы все заявления предпринимателей удовлетворяли, регистрировали и вели качественные расследования, предприниматели бы не жаловались. Поэтому министр поручил координировать эти вопросы мне. Офис будет работать не вместо ГБР, а как дополнительный рычаг — бизнесмены могут идти к нам.

Кто будет работать в Офисе? Министр уже анонсировал главу Нацполиции Игоря Клименко и замначальника главного следственного управления Сергея Пантелеева.

Они назначены ответственными за борьбу с правонарушениями внутри полиции. Если дела будут касаться структур МВД, этим будет заниматься Евгений Енин.

Моя задача быть координатором и коммуникатором между бизнесом и структурами МВД. Как советник министра я буду решать, для каких дел достаточно незначительных действий, а для каких, например, нужно проводить расследование заново.

Мы будем расширять Офис за счет привлечения бизнесменов, представителей бизнес-ассоциаций — будет отдельное распоряжение министра.

В каких конкретно случаях бизнесу стоит к вам обращаться и как это делать?

Нужно обращаться ко мне напрямую. Также на имя министра можно подать письменное заявление о нарушении прав. Если что-то происходит прямо сейчас и нужно срочно вмешаться, заявление может быть устное.

Какие у вас есть реальные инструменты, чтобы защитить бизнес?

По поручению министра мы будем проговаривать дела с лицами, которые нарушают права бизнеса, с их начальниками, будем разбирать каждый вопрос персонально.

Каким может быть результат работы Офиса после обращения конкретного бизнесмена?

Речь может идти об уголовной ответственности чиновников структур МВД, дисциплинарной ответственности, увольнении с занимаемой должности или материальной компенсации ущерба, который понес бизнесмен из-за действий сотрудника правоохранительного органа.

Когда Офис начнет работу?

Он начал работать в среду, 29 сентября. Мы уже получили два обращения. Одно — от швейцарского инвестора. Он вложил 90 миллионов долларов в проект коттеджного городка River Garden в Вышгородском районе. По мнению инвесторов, их бывшие менеджеры начали их «рейдерить» через подделку документов. По этому запросу проведут уголовное расследование. Если факты подтвердятся, виновные понесут ответственность. Самое главное — бизнес должен понять, что в МВД не равнодушны к их интересам.