«Чего просто сидеть на диване? Бери и делай!» Как в маленьком городе Луганской области Сватово люди начали заниматься бизнесом, изменились и изменили город — рассказываем с «Новой почтой»

Почта

С франчайзи Сергеем Киселевым мы договорились встретиться прямо в отделении «Новой почты» — напротив райсовета, в самом центре города. Около полудня подъезжаем к отделению, рядом толпятся люди с посылками, многие с запчастями для сельхозтехники. Сергей машет рукой и предлагает поговорить в кабинете за складом. Киселеву на вид чуть больше тридцати лет. Он родился и вырос в Сватовом. После учебы решил, что уезжать из города не будет. Устроился менеджером в магазин сантехники.

― У меня график был с 07:00 до 16:00. Приходили клиенты и спрашивали: «А можно доставку заказать?» Доставки в городе не было. Я так прикинул: зачем я буду кому-то заказы отдавать? И решил сам после работы все возить. Купил микроавтобус небольшой и начал развозку.

В кабинете почти ничего нет — только стол с ноутбуком, шкаф, электрический чайник и большой железный сейф, выкрашенный серой краской.

Сергей Моргунов / «Бабель»

Первое отделение Киселев открыл за год до войны — летом 2013-го. В то время «Новая почта» начала расширяться в регионы и искала людей, готовых открыть франшизу в поселках и городах.

― Я подумал, а почему нет? Почему не открыть тут отделение «Новой почты»? ― смеется Сергей.

― Мог бы ларек с пирожками открыть, быстрее окупился бы, ― отвечаю я.

― Нет, ну кому тут нужен ларек? Я уже тогда заметил, что торговля в городе себя изживает. Населенный пункт у нас маленький, люди уезжают. Из моих одноклассников процентов тридцать только в городе остались. Но большой город ― это не обо мне, вот этот вот шум, движение, полдня в одну сторону, полдня в другую. Мне надо, чтобы быстро из точки А в точку Б. И в доставке сам на себя я уже поработал.

Сергей Моргунов / «Бабель»

Когда Киселев открыл «Новую почту», ближайшее отделение было в 60 километрах — в Старобельске, а еще в Северодонецке и Луганске. Как управлять новым бизнесом, Сергей представлял только теоретически.

Сергей Моргунов / «Бабель»

― Началось все с «жигуля» и прицепа. Тогда компания [«Новая почта»] активно развивалась, не было таких серьезных критериев для транспорта. Искали молодых, активных: начинайте, берите, делайте, занимайтесь. Я как раз хотел делать и заниматься, ― смеется Сергей.

Сергей Моргунов / «Бабель»

Поначалу жители Сватова идею не оценили. В городе было несколько отделений «Укрпошти», бренда «Новой» никто не знал. Многие не понимали, зачем куда-то что-то отправлять, если тут все всех знают и все под рукой.

― Потом я решил искать напарника. А как его искать? Ну, дать в газету объявление. Написал: «Открывается представительство крупной компании, приглашаем сотрудников…» Никто не откликнулся.

― Да, ― отвечаю я, ― похоже на «крупная компания в Сватове ищет людей через газету». Как «Гербалайф».

― Точно!

Дальше Киселев перешел к агрессивному маркетингу. В масштабах Сватова — это рекламные листовки на рынке, акции, статьи в местной прессе.

— В общем, делал все, чтобы быстро объяснить людям, кто мы такие.

Летом 2014-го Луганск захватили российские войска, в области началась антитеррористическая операция. В Сватово пришла украинская армия. Военные, которые приехали из Харькова, уже знали, что такое быстрая доставка.

― Город моментально наполнился людьми, ― вспоминает Киселев. ― И все говорили: «О, классно, у вас есть «Новая почта», будем заказывать посылки».

В город пошли тонны волонтерской помощи: картошка, лук, морковка, свекла, одежда, маскировочные сетки. «Жигуль» сменила «газель», потом появился грузовой автомобиль-пятитонник.

— Печально так говорить, но война дала толчок Донбассу. Она запустила логистические процессы, которых раньше не было. Люди передавали посылки какими-то автобусами, поездами, через знакомых и друзей.

Через год после начала войны Сергей и его партнер набрали в команду людей и открыли еще одно отделение. Говорят, было страшно — в регионе война, перспективы туманные, но решили работать, пока работается.

Сергей Моргунов / «Бабель»

― Сейчас в двух отделениях работают 17 человек. Все они работают «в белую» — за каждого мы платим налоги. Второе отделение маленькое, возле городского рынка. Там специфический клиент — мелкий бизнес. А на первом отделении грузооборот большой, мы прямо в центре города. Вон, через дорогу, — машет Сергей в окно, — районная администрация. Вся деловая жизнь города протекает здесь. Пойдемте покажу.

Сергей Моргунов / «Бабель» Сергей Моргунов / «Бабель»

Напротив здания «Новой почты» парк и небольшая площадь. Туда ведут старшеклассников — репетировать парад ко Дню города 4 сентября. В прошлом году праздника не было из-за пандемии коронавируса, в этот раз горожанам обещают целый день развлечений. Погода портится. Школьники выстраиваются и несколько раз вяло проходят по площади. Преподаватель кричит в мегафон: «Если в таком темпе будем ходить, будем репетировать под дождем», школьники смеются. Вообще, за последние несколько лет жители города стали более открытыми и веселыми, считает Сергей.

Сергей Моргунов / «Бабель»

― У нас регион отличается — сильно обозленный, у людей элементарно нет денег. Раньше приходили за посылкой, и с порога негатив. Из-за войны было ощущение «живем одним днем». Сегодня люди успокоились. Все переключились на житейские проблемы. И мы пытаемся не портить им настроение, оптимизируем работу, придумываем новые сервисы. Сейчас люди довольны: залетел, за три секунды посылку забрал и побежал дальше в свою жизнь решать проблемы.

Неожиданным драйвером местного бизнеса стал ковид — многие впервые пошли в онлайн. Киселев понял тренд и открыл еще несколько пунктов доставки в небольших селах — Сосновке, Гончаровке и Преображенном.

― Обычно в таких местах один-два магазина — продуктовый и хозяйственный. А когда все закрыто на карантин, где покупать, если не в интернете? Люди заказывали трусы, носки, порошки стиральные, заказов было очень много.

Спрашиваю у Сергея, сильно ли изменился город за последние пять лет и что бы он сам хотел изменить. Он говорит, менять есть что, особенно по части развлечений.

Сергей Моргунов / «Бабель»

― Заняться тут особо пока нечем, народ ходит в единственное кафе, которое работает допоздна, иногда еще в футбол играют. Вы к Сане в магазин зайдите, он вам расскажет о нашей коммерции, — смеется Сергей.

У Киселева звонит телефон, он извиняется и пропадает в глубине здания. Мы идем к Сане — его склад поблизости, недалеко от рынка.

Магазин

Рынок расположен рядом с автостанцией. Днем тут всегда много народу. Кто-то ждет автобус, кто-то торгует. Товар у всех разный ― самовары, детали для трактора, автомобильные шины, бижутерия. Чуть дальше ― продуктовые ряды.

Сергей Моргунов / «Бабель»

Дальше, вверх по улице, автошкола, а напротив магазин Сани. Проходим внутрь: большое помещение заставлено коробками, в дальней части несколько столов с компьютерами. Мужчина в брюках и черном поло машет рукой. Это Владимир Муштаев, брат Сани.

Сергей Моргунов / «Бабель»

― Добрый день. Вот тут мы работаем, обрабатываем заказы и отправляем их — это наш dark store.

Владимир открыл бизнес вместе с женой Мариной и братом Александром шесть лет назад. Александр был первым партнером Сергея Киселева по «Новой почте». Когда он увидел, как много люди заказывают онлайн, решил открыть свой интернет-магазин обуви, одежды и сумок.

Сергей Моргунов / «Бабель»

― Я работал обычным слесарем в газовой службе, хотелось какой-то независимости. Начинали, в прямом смысле слова, с нуля — без денег и знаний. Смотрели ролики о бизнее в YouTube. Сначала работали по системе дропшиппинг. Это когда берешь товар от поставщика, размещаешь его на сторонней доске объявлений, тебе приходит заказ, а ты сбрасываешь его поставщику. Поставщик отправляет товар, а ты получаешь разницу между оптовой ценой и розничной. Когда немного раскрутились, начали покупать товар себе на склад. Потом запустили свой сайт.

Бизнес начинали втроем, сейчас в магазине до десяти человек ― операторы, грузчики и даже свой фотограф, чтобы делать фото товара. Бизнесмены работают только в интернете, физического магазина нет. Основную часть товара отправляют «Новой почтой» ― в разные города Украины. Во время пандемии количество заказов у Муштаевых выросло в несколько раз.

Сергей Моргунов / «Бабель»

― Мы сначала немного просели, буквально на несколько дней, начали переживать, а потом как понеслось. Уходили с работы часов в 10―11 вечера, но мы знали, ради чего работаем.

Пасека

У нас с фотографом Сергеем Моргуновым еще одна встреча — чтобы на нее попасть, нужно немного прогуляться. Возле администрации новый парк — центральная аллея и десяток беседок с лавками. В конце парка мост через реку Красная, за мостом — пляж. Чуть дальше мемориал Славы, так он назывался раньше. Теперь рядом с барельефами погибших во Второй мировой солдат стоит мемориал жертв Голодомора, Чернобыльской трагедии и российско-украинской войны. Рядом с памятником еще один парк. Тут мы договорились встретиться с предпринимателем Людмилой Васильевой. Ее бизнес тоже основан на доставке. Вместе с мужем Игорем и дочерью Оксаной они больше четырех лет занимаются продуктами из меда. Сначала семья делала косметику и продавала красиво упакованный мед, теперь в планах развивать локальный туризм. Людмила ждет нас в беседке, на ней джинсовый сарафан, в руках очки. Она шутит, что не готовилась к фотосессии.

― На голове не очень, ― говорит Васильева, — может, лучше без фото?

― Наш фотограф делает фото для моделей из Парижа, ― шучу я.

― Тогда я согласна, ― отвечает Людмила, ― главное — не как я выгляжу, а у кого в руках камера.

Сергей Моргунов / «Бабель»

Три года назад Васильева работала на госслужбе ― в департаменте защиты прав детей. Оттуда она ушла по идеологическим соображениям — не была согласна с реформой децентрализации, и всерьез задумалась о давнем хобби мужа — пчелах. Когда-то он начинал с пяти ульев, а сегодня их 350.

Поначалу Людмила с дочерью делали косметику для себя, а потом решили ее продавать. Пришлось учиться основам бизнеса ― на местные магазины надежды не было.

― Все, что о пчеле — это о здоровье человека. Сама пчела, даже если умрет, тоже полезна — она лечит. Мы из них делаем настойки — это называется «пчелиный подмор». Решили продавать, а как? Просто стоять на базаре с трехлитровыми банками с капроновыми крышками — это немного не для меня.

Васильева привезла свой мед на областную ярмарку. Он произвел фурор, все раскупили на сувениры.

― И так пошло-поехало, я начала погружаться в эту систему, учиться. К нам зашло много благотворительных фондов, международных доноров, которые поддерживают развитие инфраструктуры, бизнеса. Чтобы люди не теряли жизненную энергию и чтобы эта территория была образцовой для тех, кто в оккупации.

Так Людмила попала на конкурсную программу и выиграла обучение в «Украинской производственной долине», позже получила грант от ПРООН, прошла несколько тренингов по интернет-продажам, таргетингу и маркетингу.

― На нашей территории доноры в первую очередь хотят развивать туризм — у нас этого нет совсем. Ну что показывать в маленьком городе? Отелей нет, ресторанов нет, и я решила это менять. Сделать гостевые домики, где можно полежать и послушать гудение пчел. Эти вибрации очень полезные, они успокаивают. Знаете, пчела очень на нас похожа. Даже в улье она создает температуру 36,6 градуса. А еще место, где находится наша пасека, это заказник — ни одного предприятия, чистый воздух, лес. Побыть там — такой релакс...

Пока у Васильевых не было сайта, мед и косметику продавали через социальные сети. Их вела дочь Людмилы. Заказы отправляли клиентам и «Новой почтой». Теперь семья думает продавать мед в Европу, но для этого нужно пройти сертификацию.

― Как у нас люди едят мед — купили трехлитровую банку на сезон, и она стоит несколько месяцев. Кто будет покупать сто миллилитров в красивой упаковке с этикеткой? Если анализировать глубоко, и Европа, и Америка с Канадой ждут от нас не те двухсотлитровые бочки меда, которые мы экспортируем, а что-то крафтовое, локальное, чтобы было написано «Мед made in Ukraine».

Людмила говорит, что за последние годы люди и город сильно изменились и продолжают меняться.

Сергей Моргунов / «Бабель» Сергей Моргунов / «Бабель» Сергей Моргунов / «Бабель» Сергей Моргунов / «Бабель»

― Чего просто сидеть на диване? Бери и делай! Люди не сидят на месте, что-то ищут для себя, развиваются. У нас неподалеку есть перепелиная ферма. Они тоже выиграли грант, купили оборудование. Если кто болеет своим бизнесом ― это классно. У нас таких много.