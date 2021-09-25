В Киеве хотят установить памятник борщу. А почему не галушке или деруну? Такие уже есть! В Украине вообще много монументов еде ― гастро-скульптурный гид «Бабеля»

Скульптуру «Госпожа картошечка» открыли 19 сентября 2021 года в Овруче Житомирской области в честь 1075-й годовщины со дня основания города. Городской глава Иван Коруд рассказал, что скульптура обошлась в десять тысяч гривен. Местные власти очень гордятся ею: считают «художественным шедевром» и символом Овруча. Ее автор Юрий Кравчук работает преподавателем детской художественной школы.

Когда парковую скульптуру «Госпожа Картошечка» уже начали возводить, ее испортили вандалы. Что именно те сделали со скульптурой, местные власти не уточняют — пригрозили наказанием и пообещали усилить охрану в ночное время.

В день открытия памятника также провели ежегодный фестиваль «Полесская госпожа Картошечка», который популяризирует традиции, рецепты и региональные особенности блюд из картофеля. Гостей развлекали конкурсом на самую длинную картофельную кожуру, карнавалом и массовым исполнением народного танца «Картошка».

Бетонную скульптуру «Госпожа Картошечка» установили в центральном парке Овруча. Ее автор — преподаватель местной художественной школы Юрий Кравчук.

Не только в Украине возводят подобные памятники В китайской провинции Мэйтань есть огромный заварочный чайник высотой 74 метра. В канадском городе Глендон в 1991 году установили памятник варенику, нанизанному на гигантскую вилку. Его высота — 7,6 метра. Рядом с памятником находится кафе Perogy, где готовят украинские и китайские вареники (цзяоцзы). В столице Казахстана Алматы установлен памятник яблоку, а в латвийском городе Прейли есть памятник сыру. Журналистка Insider Сара Джампел насчитала в США 54 памятника еде.

Памятник деруну есть в Коростене Житомирской области. Монумент в виде горшочка с дерунами, особенно популярными на территории Полесья, установили в 2009 году в центре города, на входе в Островский парк. Скульптора Владимира Козыренко даже наградили грамотой «За заслуги перед городом».

Каждый год во вторую субботу сентября в Коростене проводят Международный фестиваль дерунов. На фестивале проводят кулинарные и творческий конкурсы, дегустации и даже спортивные состязания — приседание с мешком картошки, поедание сметаны на скорость и метание деруна на дальность.

Памятник огурцу в Нежине Черниговской области — один из первых памятников еде в независимой Украине. Автор проекта — местный художник Леонид Воробьев. Его установили 16 лет назад по инициативе местных властей и консервного завода, который с 1927 года производит соленья.

Связь города с огурцами достаточно давняя: в 1657 году гетман Богдан Хмельницкий предоставил грекам право на самоуправление, освободил от уплаты любых налогов и разрешил не выполнять государственные повинности. Греки быстро освоились и развернули широкомасштабную торговлю в Украине, установили деловые связи с Европой, Россией, Турцией, строили сам Нежин, например, возвели церковь, школу, магистрат, а также занимались сельским хозяйством в окрестностях. Существует мнение, что именно греки завезли на территорию Украины сорта огурцов, которые отлично подходят для соления. Да и сама технология засола в кадках пришла из Средиземноморья.

Ежегодно в Нежине проводят фестиваль «Его величество, Нежинский огурец», посетителей развлекают конкурсами и дегустацией солений по лучшим рецептам.

Памятник деруну, Коростень. Wikimedia Commons Памятник Нежинскому огурцу. Зеленый гранит, из которого сделан овощ, привезли из Италии. Wikimedia Commons Памятник деруну, Коростень. Памятник Нежинскому огурцу. Зеленый гранит, из которого сделан овощ, привезли из Италии. Wikimedia Commons

Памятник апельсину, который спас Одессу, — бронзовый монумент, посвященный историческому событию. В 1796 году российский император Павел I приостановил финансирование строительства Одесского порта. Благополучие местных жителей оказалось под угрозой, и тогда магистрат отправил в Санкт-Петербург три тысячи апельсинов. С тех пор одесситы говорят: «Гуси спасли Рим, а Одессу спасли апельсины». Саму скульптурную композицию еще называют «памятником взятке».

Автор — Александр Токарев, архитектор — Владимир Глазырин, автор идеи — Валерий Балух. Памятник изображает императора Павла I внутри апельсина. Его открыли в 2004 году, первоначально находился на улице Ланжероновской. В 2007 году перенесен на бульвар Жванецкого.

Памятник Апельсину, который спас Одессу, открыли 2 сентября 2004 года в День города. Сувиров Алексей / УНИАН

Скульптура «Слава помидору!» расположена на центральной площади города Каменка-Днепровская, что в Запорожской области. Большая часть населения занята выращиванием ранних овощей для оптовой продажи — томатов, огурцов, капусты, баклажанов. Устанавливали памятник местные жители в 2009 году, весит он более 600 килограмм.

Памятников арбузу в Украине несколько. Каждый год Киев с нетерпением ожидает прибытия баржи с херсонскими арбузами: за перемещением следят крупнейшие украинские медиа. Самый большой памятник этой ягоде установлен неподалеку от села Осокоровка Херсонской области. Скульптуру разместили всего в нескольких метрах от трассы Днепропетровск — Херсон. Не пропустите.

Есть памятник немного поменьше, высотой чуть больше полутора метров. Находится бетонный арбуз в городе Голая Пристань той же области. Рядом с ним также расположены скульптуры дыни и тыквы. С 2002 года здесь проходит фестиваль «Украинский арбуз — сладкое чудо».

Памятник арбузу находится в Херсонской области, недалеко от села Осокоровка. Скульптуру из бетона и стали установили ещё в советские времена. ТурВест / Facebook

Монументов свинье в одной лишь Полтавской области — шесть. Самая известная установлена в 2003 году на территории Полтавской государственной аграрной академии. Сначала скульпторы и руководство вуза хотели изобразить на постаменте двух ангелов, которые несут свинью, однако этот проект не получил одобрения со стороны священнослужителей. Поэтому ангелов заменили миниатюрными мальчиком и девочкой, которые погоняют огромную свинью прутиком. Памятник стал мемом в 2019 году благодаря сатирическому шоу «#@₴?$0».

Также скульптуру с улыбающейся свинкой можно найти в городе Ромны Сумской области, его установили в 2000 году в честь Первого всеукраинского юмористического фестиваля «Любителей сала», который с тех пор стал ежегодным. Еще одна свинья установлена на 235-м километре трассы «Киев — Одесса» возле ресторана Михаила Поплавского «Сало».

На памятнике свинье выбита надпись «Вечной кормилице украинского народа». Назаркин Сергей / УНИАН

Огромная кружка пива из камня расположена в городе Бердичев, Житомирская область. Местный пивзавод основал еще в 1861 году чешский колонист Станислав Чеп. И сегодня здесь варят пиво по традиционной чешской технологии открытого брожения. Памятник установили в сентябре 2013 года по инициативе городских властей.

Памятник пиву в Бердичеве. В Житомирской области выращивают свыше 70% украинского хмеля.

Бронзовую скульптуру в форме маленькой рыбки вы найдете в Бердянске. Установленный в 2001 году памятник посвящен главной добыче местных рыбацких промыслов — азовскому бычку, спасшему регион от голода во время Второй мировой войны и тяжелого послевоенного периода. Автор — скульптор Николай Мироненко.

Памятник «Бычку-кормильцу», Бердянск. Wikimedia Commons

Концептуальная кулинарная скульптура — памятник сахару в Сумах. Его установили в 2010 году на Покровской площади напротив памятника Ивану Харитоненко — меценату и отцу-основателю сахарной промышленности в регионе. Вначале XIX века он построил до двадцати сахарных заводов на территории Сумского уезда. Этот продукт экспортировали не только по всей Российской империи, но и в Германию, Австро-Венгрию и Иран. На сегодня из всех заводов на Сумщине ни один не уцелел.

Для воплощения идеи памятника скульпторы Алексей Шевченко и Виктор Довгалюк выбрали крымский известняк, который с годами меняет цвет на «грязный». Уже через 5 лет после установки в 2010 году памятник приобрел цвет почти идентичный сахару-рафинаду времен семьи Харитоненко, ведь технологии того времени не позволяли очищать сахар до белизны.

Один кубик сахара сделан из железа последнего сахарного завода, принадлежавшего Харитоненко. Согласно концепции, металл постепенно должен ржаветь, а ржавчина, которая стекает на кубики из крымского известняка, символизирует «слезы» по утраченной сахарной отрасли.

Авторы планировали, что каждый год во время празднования Дня города на этот постамент будут подниматься люди, которые сделали значительный вклад в его развитие, а в будни на него могут становиться сумчане, которые просто хотят вдохновиться. Спустя год после открытия памятника Сумской сахарорафинадный завод закрылся — больше в городе сахар не производят.

Памятник сахару в Сумах, Покровская площадь. Авторы проекта рассчитывали разместить кубики так, чтобы создать «код города» — пешеходный туристический маршрут по памятным местам, связанным с семьей Харитоненко.

Также в Украине есть памятник в честь традиционного блюда украинской кухни — галушек. Авторы — художник Анатолий Чернощеков и скульптор Николай Цысь. Расположенный в исторической части Полтавы — Соборной площади на Ивановой горе. Открыли 1 апреля 2006 года ко Дню смеха. Деньги на памятник дали спонсоры.

Сначала скульптуру разместили возле Свято-Успенского кафедрального собора (УПЦ КП). Но в связи с многочисленными жалобами членов религиозной общины на то, что памятник расположен на месте захоронений, летом 2007 года его перенесли на 200 метров — на другую сторону площади, к ресторану «Иванова гора».