Известного главу титушек Юрия Крысина суд отправил в тюрьму. Как его люди в январе 2014-го охотились на активистов Майдана и пытали случайного прохожего — детали преступления

В начале января 2014 года бизнесмен Алексей Чеботарев, приближенный к тогдашнему главе МВД Виталию Захарченко, нашел Юрия Крысина и предложил ему «работу» — мешать участникам Майдана. Немного раньше с таким же предложением Чеботарев обратился к руководителю харьковского бойцовского клуба «Оплот» Евгению Жилину. Оба согласились, но у Крысина на оговоренные даты уже были планы — 10 января он собирался лететь отдыхать на Мальдивы. Вместо себя в Киеве он оставил «заместителей» — своих давних знакомых Сергея Чемеса и Павла Бялая. В отсутствие Крысина они должны были выполнять указания Чеботарева.

Девятнадцатого января 2014-го в полдень Сергей Чемес был дома в Борисполе. Ему позвонил напарник Павел Бялай. К шести часам вечера он попросил найти «20—30 человек для серьезной работы». Добровольцам обещали заплатить по 400 гривен. Детали задания Бялай обещал сообщить уже в офисе — неподалеку от центрального «Дома мебели» в Киеве. Там Бялай рассказал Чемесу, что работать будут на «важного и близкого к руководству страны Чеботарева», людей нужно привести на Софийскую площадь — там они получат задание от кураторов.

В 18:00 на Софийской площади Чемес вместе с титушками ждал кураторов. К ним подъехал большой черный внедорожник. Из салона вышли двое мужчин около 50 лет. Они пересчитали людей и дали задание — разбиться на группы по 10—15 человек и патрулировать центр города: от Золотых ворот, Андреевского спуска и Европейской площади до Подола. Майдановцев, которые попадались во время патрулирования, нужно было везти на Почайнинскую, 4а — в офис Алексея Чеботарева.

Титушки разделились на группы и отправились патрулировать. Чемес вместе с Бялаем поехали искать майдановцев по Киеву. Около трех часов ночи титушки позвонили Чемесу и пожаловались, что майдановцев поймать не удалось. К тому времени протестующие уже ходили по городу большими группами. В это же время позвонили и Бялаю, ситуация была еще хуже — титушкам не просто сопротивлялись, их били и резали ножами. Бялаю доложили, что два члена группы в реанимации, еще семеро с тяжелыми травмами. Титушки жаловались, что не готовы умирать за 400 гривен. Бялай обещал, что «Юра [Крысин] закроет все [денежные] вопросы»

Около начала пятого утра Чемесу снова позвонили. Сказали, что группа майдановцев заблокировала нескольких титушек в районе Михайловской площади и собираются их бить. На помощь титушкам отправили 30 «спортсменов». После этого Бялаю с Мальдив позвонил Крысин, попросил дать трубку Чемесу и объяснить, что происходит. Чемес отчитался: «Нас было 128 человек. Задача — патрулировать улицы, искать и приводить в офис [Чеботарева] майдановцев. Или по одному, или парами. Но дело обстоит так себе: людей избили, двое попали в реанимацию». Крысин сказал напарнику забрать из офиса деньги, которые причитались титушкам, и ехать к нему домой.

Двадцатого января около 10 утра Бялай и Чемес приехали в офис на Почайнинскую, 4а. Большую часть денег они забрали себе, по 100 долларов отдали помощникам Артему и Сергею, рядовым титушкам досталось по 50 долларов.

Чемес поехал домой в Борисполь. Туда ему позвонил Бялай и попросил найти людей на вечер, опять для серьезной работы. Чемес пытался отказаться и объяснить, что после тяжелой ночи людей для такой работы он не найдет. Бялай настоял, чтобы напарник приехал в Киев, встречу назначили в ресторане.

На встрече Бялай объяснил Чемесу, что снова надо собрать «спортсменов», выслушать задачи и координировать их работу. В этот же вечер на Подоле удалось собрать около 400 человек. Их разбили на четыре группы и отправили блокировать въезды в Киев и останавливать автобусы и машины с майдановцами.

Сам Бялай поехал снимать номер в гостинице, чтобы там можно было отдыхать. Добро на непредвиденные расходы он получил от Крысина. Чемес остался в Киеве. Около 11 часов вечера ему позвонил мужчина и представился «куратором Романом». «Найди 15—20 человек и 3—4 авто. Они нужны для конкретной и хорошо оплачиваемой работы. Детали — при встрече», — приказал тот. Чемес начал обзванивать людей. Желающих браться за непонятную работу без фиксированной «ставки» не оказалось.

Двадцать первого января в 2 часа ночи куратор Роман снова позвонил Чемесу и сказал, что ему срочно нужны люди. Чемес попытался объяснить, что добровольцев нет. Роман приказал через 15 минут привезти людей к «Эль-Кафе» на Бессарабской площади.

Чемес людей не нашел, и вскоре ему позвонил Крысин. Он отчитал «зама», и после еще нескольких звонков Чемес и Крысин договорились вместо знакомых «спортсменов» брать тех, кого смогут найти. Если придется — с улицы. Крысин дал задание: на 21 января найти 800 человек, из них 200 «левых», и пообещал «премиальные».

Двадцать первого января, в 10 утра Чемес и Бялай приехали на Почайнинскую в офис Чеботарева ― забирать деньги для всех нанятых титушек. В 20:00 на Контрактовой площади собравшимся титушкам дали задание — блокировать въезд в город. На этот раз им выдали биты и газовые баллончики. В это же время недалеко от метро «Бориспольская» титушки развернули палаточный лагерь — туда должны были привозить похищенных майдановцев. Лагерь охраняли люди Крысина. В Киев из Харькова приехал лидер «Оплота» Евгений Жилин, его спортсмены-бойцы и Игнат Кромской, позже известный как «Топаз».

План похищения майдановцев План разработали 20 января в харьковском клубе «Оплот», автором стал руководитель клуба Евгений Жилин.

На майдановцев решили нападать подальше от центра. По задумке Жилина, после нападения майдановцы вызвали бы подкрепление ― и всех толпой можно было бы задержать.

Для нападения выбрали станцию метро «Петровка». Найти там участников Майдана в толпе было не очень сложно.

Помогать титушкам «задерживать» майдановцев должна была милиция.

Двадцать первого января с 7 до 9 вечера Жилин и другие титушки парковали свои автобусы в глубине книжного рынка на Петровке. Около половины десятого они заметили мужчину с атрибутикой Майдана и попытались спровоцировать драку. Мужчина вызвал подмогу. Около десяти вечера на Петровку приехали несколько машин «Автомайдана». Они попытались заблокировать автобусы с титушками, началась перепалка. Из автобусов выбежали «спортсмены» в белых балаклавах и избили всех, кто попался под руку, включая обычных прохожих.

В это время из маршрутки у метро «Петровка» вышел мужчина 30 лет ― это был Владислав Иваненко. Он не интересовался политикой, не участвовал в Революции и не ходил на митинги. Иваненко возвращался от родителей, которые жили на Борщаговке. Владислав увидел автобусы и бегущих навстречу людей. Он решил перейти дорогу и спуститься в метро, но не успел. В 10 метрах от входа к нему подбежали 10 человек в белых балаклавах и сбили с ног, а потом начали избивать по голове и туловищу палками и ногами.

Владислав пытался уползти под легковой автомобиль, припаркованный рядом, но не смог — его подняли, заломили руки и потащили в автобус. В автобусе титушки совещались, что делать с «задержанным», в итоге решили допросить. «Мы тебя задержали за противодействие представителям власти. Что ты знаешь об «Автомайдане»? Ты его член? Кто организовывал акции на Грушевского?» — начал допрос один из титушек.

Владислав испугался, он не понимал, за что его задержали, признаваться было не в чем. Титушки начали его избивать, били по голове и в грудь. Через какое-то время Иваненко разрешили позвонить жене. Он сказал, что с ним все хорошо, скоро будет дома. Один из титушек периодически приставлял шило то к груди, то горлу и глазам Иваненко и угрожал убить «задержанного». У Владислава забрали телефон и паспорт и куда-то повезли.

В 22:40 титушки позвонили Сергею Чемесу и доложили, что задержали майдановца и теперь не знают, что с ним делать. Чемес назначил встречу на выезде из Киева. Там титушки несколько минут совещались с Чемесом, после чего он уехал. Иваненко решили покатать по Киеву, а потом отвезти в лагерь на метро «Бориспольская». Маршрут получился долгим. Пленника катали полтора часа: через Вышгород на Подол, а затем в лагерь.

Там Иваненко вытащили из автобуса, снова заломили руки за спину и повели в палатку. Внутри его ждали 20 человек. Среди них была женщина с микрофоном и человек с полупрофессиональной камерой. Владислава посадили на землю, в лицо развернули лампу. В палатку вошел человек в черной балаклаве [позже следствие установило, что это был лидер «Оплота» Жилин], представился «старшим» и начал разговор: он требовал от Иваненко признаться, в чем — тот так и не понял.

Иваненко посадили на шпагат, запихнули в рот рукавицу, сняли штаны и трусы. Жилин выкручивал и сдавливал гениталии Иваненко. Он делал это на камеру и комментировал: «Внимательно смотрите. Так будет с каждым, кто ходит на Майдан».

В какой-то момент титушки начали выбегать из палатки ― якобы на территорию лагеря пробрались майдановцы. Позже оказалось, что это были свои «спортсмены». Об Иваненко забыли примерно на час, все это время он ждал в палатке. Потом вернулся Жилин: он спрашивал о Майдане и протестах. После этого Иваненко разрешили позвонить жене и одеться. Ему вернули документы и передали Чемесу. Тот вызвал ему такси и отправил домой.

Двадцать второго января в 11 утра в аэропорт «Борисполь» с Мальдив вернулся Крысин. Накануне он звонил Чемесу и просил встретить его в аэропорту — в Киеве после отпуска Крысину было холодно. Вместо Чемеса в аэропорт приехал Бялай. Вместе они поехали к Киево-Печерской лавре — на встречу с бизнесменом Чеботаревым. Тот отчитал Крысина за то, что его 400 человек не могли сделать работу, с которой справились 100 человек из «Оплота» Жилина. Тем не менее прямо на месте Крысин получил 200 тысяч долларов.

Вместе с двумя «замами» он поехал к себе домой — в село Гатное Киевской области. Дома он выдал Чемесу 15 тысяч долларов. Рядовым титушкам, которые охраняли лагерь и похищали Иваненко, досталось по 800 гривен.

Спустя 8 лет в Дарницком суде Крысин отрицал какую-либо причастность к похищению. Десятки телефонных разговоров с другими участниками преступления он объяснил неожиданно — обсуждали совместный проект строительства церкви.

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