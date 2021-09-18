96 лет назад в СССР узаконили обязательную военную службу, а еще раньше придумали военкоматы. Они работают до сих пор. Как менялись возраст, сроки и льготы для призывников — в архивных фото

В 1917 году, когда большевики захватили власть, службу в армии вначале объявили добровольной. Главный большевистский идеолог Владимир Ленин изначально считал, что в стране победившего пролетариата регулярная армия вообще не нужна. В своей работе «Государство и революция», написанной в том же 1917-м, он предложил вооружать «авангард пролетариата».

Эти теоретические идеи Ленина и отразились в декрете «О создании Рабоче-Крестьянской Красной Армии» от 15 января 1918 года. Он предусматривал добровольный набор, запись добровольцев не моложе 18 лет, оружие выдавали только «наиболее стойким и преданным рабочим, крестьянам и солдатам», срок службы — по подписке не менее шести месяцев.

Но на практике все обернулось провалом. Такая армия оставалась малочисленной, а добровольцами записывалась, в первую очередь, голодающая беднота, которая рассчитывала на 15 рублей суточных и продовольственный паек. Некоторые из отрядов добровольцев, сформированных в конце 1917-го – начале 1918 года, превратились в полубандитские формирования, которые грабили и убивали от имени советской власти.

Формирование полков Красной армии из крестьянской бедноты, декабрь 1918 года. ЦГКФФА Украины им. Г. С. Пшеничного

Очень скоро стало ясно, что такими методами большевики не смогут удержать власть. Тогда за дело взялся один из соратников Ленина Лев Троцкий. Уже 14 марта 1918 года Троцкий получил пост наркома по военным делам, 28 марта — председателя Высшего военного совета, в апреле — народного комиссара по морским делам, а 6 сентября — председателя Революционного военного совета.

Первым делом Троцкий лично написал текст первой красноармейской присяги, затем утвердил отличительный знак красноармейцев — красную звезду. В марте 1918 года Троцкий разработал систему военных комиссариатов, которые затем занимались военной мобилизацией и призывом весь период существования СССР и до сих пор существуют в постсоветских республиках. В апреле с его подачи вышел декрет «Об обязательном обучении военному искусству» для учащихся 15—17 лет — прообраз допризывной подготовки. И наконец, 29 мая 1918 года вышло постановление «О принудительном наборе в Рабоче-Крестьянскую Красную армию» на подконтрольных большевикам территориях. Первоначальный срок службы был не менее шести месяцев, в октябре 1918-го его увеличили до года.

Смотр частей Красной армии в Харькове, 10 марта 1919 года. ЦГКФФА Украины им. Г. С. Пшеничного

В августе 1918 года Троцкий «переселился» в специально оборудованный поезд и почти на два с половиной года отправился разъезжать по всем фронтам. Сам он не имел военного образования и даже не служил в царской армии. Однако оказался отличным пропагандистом, оратором и организатором. Современники так вспоминали о его визитах на передовую: «Кипучая энергия Троцкого смогла преодолеть растерянность командного состава РККА, паника и растерянность не только прошли, но и сменились воодушевлением и порывом».

Народный комиссар по военным делам Лев Троцкий принимает парад частей Харьковского гарнизона, 1919 год.

По инициативе Троцкого в 1922 году принудительный набор заменили обязательной воинской повинностью для всех мужчин, которые достигли 20-летнего возраста, позже призывной возраст подняли до 21 года. Все это легло в основу первого в СССР закона «Об обязательной военной службе» от 18 сентября 1925 года. Призывной возраст оставался тот же — 21 год. Предусматривался ежегодный призыв в армию сроком на два года для всех, кроме младшего командного состава авиации и военных моряков — они служили три года.

В законе были прописаны льготы по призыву граждан с учетом их семейного положения, например, для сирот или детей из малоимущих семей. Студенты получали отсрочку от призыва до завершения образования. А еще в армию запрещалось призывать «лиц эксплуататорских классов»: детей бывших дворян, купцов, офицеров царской армии, священников, фабрикантов, а также казаков и кулаков.

Военнообязанные на сборном пункте в Киеве, фото до 1928 года. ЦГКФФА Украины им. Г. С. Пшеничного

В 1930-х годах Советский Союз под руководством Иосифа Сталина начал готовиться к большой войне. Промышленность переориентировалась на военное производство, армия наращивает численность, происходит ускоренная модернизация войск. Сеть военкоматов увеличили в 3,5 раза. С 1935 до начала 1938 года численность Красной армии выросла с 930 тысяч до 1,5 миллиона человек. В новой сталинской конституции СССР 1936 года было прописано: «Всеобщая воинская обязанность является законом. Воинская служба в Рабоче-Крестьянской Красной Армии представляет почетную обязанность граждан СССР».

Призывники 1911 года рождения возле явочных столов на призывном пункте в Харькове, 1933 год.

В день начала Второй мировой войны, 1 сентября 1939 года, в Советском Союзе вышел новый закон «О всеобщей воинской обязанности». В нем отменялись ограничения на призыв в армию по классовому признаку. «Все мужчины — граждане СССР, без различия расы, национальности, вероисповедания, образовательного ценза, социального происхождения и положения, обязаны отбывать военную службу в составе вооруженных сил СССР», — гласила третья статья нового закона.

Призывной возраст понизили с 21 до 19 лет для тех, кто достиг этого возраста в год призыва, и 18 лет для выпускников средних школ. Срок службы для Сухопутных войск — два года, для ВВС — четыре года, для ВМФ — пять лет. Возраст военнообязанных в запасе подняли с 40 до 50 лет. А еще существенно урезали льготы, которые позволяли призывникам избежать воинской службы или получить отсрочку.

Заведующий городской библиотекой в Кременчуге читает призывникам лекцию о международном положении, 1939 год. ЦГКФФА Украины им. Г. С. Пшеничного

После нападения Германии на СССР в июне 1941 года в Советском Союзе началась всеобщая мобилизация для мужчин и частичная для женщин. До 22 июня 1941 года в советской армии было 5,4 миллиона человек. А за первые восемь дней советско-германской войны призвали еще 5,3 миллиона. В первые годы войны Красная армия несла огромные потери, поэтому ей постоянно требовались новые солдаты. Всего за время войны призвали около 35 миллионов человек.

К концу Второй мировой в рядах советской армии насчитывалось 11 миллионов человек. Это было слишком много даже для милитаризованного Советского Союза. Поэтому с 1946 по 1948 год призывы не производили. Молодежь призывного возраста, а также демобилизованных солдат отправляли на восстановительные работы на шахты, заводы, стройки. К началу 1948 года численность армии сократилась до 2,8 миллиона человек.

Группа демобилизованных советских солдат, Закарпатская область, 1946 год.

В 1949 году вышел новый закон, по которому призыв 18-летних производился один раз в год в ноябре-декабре, срок службы в сухопутных войсках и авиации был три года, во флоте — четыре года. Снова вернули льготы и отсрочки для студентов. В 1958—1963 годах советская власть запустила эксперимент под девизом «сперва армия, потом институт». Его суть была в том, что вузы выделяли около половины мест абитуриентам с трудовым стажем или опытом военной службы. Но эксперимент провалился — большая часть демобилизованных либо не горела желанием поступать в вузы, либо не могла учиться на должном уровне.

В 1967 году в СССР приняли очередной закон «О всеобщей воинской обязанности», который с некоторыми поправкам действовал до самого развала Советского Союза. Теперь призыв проводили два раза в год — весной и осенью. Срок службы в сухопутных войсках сократили до двух лет, во флоте — до трех. Выпускники вузов служили в армии один год. А если в их вузе была военная кафедра, то они могли и не попасть в армию вообще.

Призывники Киевской области на железнодорожном вокзале перед отправкой на службу в армию, 14 октября 1967 года.

К началу 1980-х годов СССР в очередной раз рассорился с Западом и ввязался в войну в Афганистане. В советском руководстве снова начали готовиться к возможной большой войне. Увеличить численность войск решили за счет отмены льгот и отсрочек для студентов.

В 1980 году в закон о воинской обязанности внесли поправки. Теперь отсрочку получали только студенты вузов, «включенных в перечень, утверждаемый Советом Министров СССР по представлению Госплана СССР и Министерства обороны СССР». Список этот постоянно менялся и не публиковался для широкой общественности. К 1988 году отсрочки постепенно отменили почти во всех вузах, даже в тех, где были военные кафедры. Только после вывода советских войск из Афганистана в 1989 году студентам всех вузов снова вернули льготы.

Участники Второй мировой войны поздравляют юношей Печерского района Киева с призывом в армию, 1981 год. ЦГКФФА Украины им. Г. С. Пшеничного Проводы призывников в армию в парке «Партизанской славы» в Дарницком районе Киева, май 1988 года. ЦГКФФА Украины им. Г. С. Пшеничного Участники Второй мировой войны поздравляют юношей Печерского района Киева с призывом в армию, 1981 год. Проводы призывников в армию в парке «Партизанской славы» в Дарницком районе Киева, май 1988 года. ЦГКФФА Украины им. Г. С. Пшеничного

Первый призыв в Вооруженные силы независимой Украины в 1991 году проходил еще по советскому порядку. Собственный закон о воинской обязанности в Украине появился уже в 1992 году. С тех пор в закон неоднократно вносили разные изменения. В основном они касались сокращения срока службы и новых возможностей для полного освобождения или отсрочки от призыва. Сейчас обсуждается план полного перехода на профессиональную контрактную армию.

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