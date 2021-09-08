«Один час в нашем возрасте — это быстрый секс». 77-летняя Джоан Прайс узнала, что секс у пожилых людей бывает лучше, чем у молодежи, написала об этом четыре книги и ездит по всему миру с лекциями — профайл

1

«Я наблюдал за тобой весь вечер. Позволишь немного позаботиться о тебе?» — с этими словами мужчина на видео обнимает женщину за плечи. Пара начинает целоваться, он медленно расстегивает ей блузку. Еще десяток поцелуев и несколько нежных фраз — и герои видео, полуобнаженные, в постели. Им обоим далеко за 60.

«Или вздремнем?» — смеется женщина и целует партнера в шею. Следующие полчаса камера фиксирует секс во всех деталях. Включительно с теми, которых не избежать в таком возрасте — обвисшей кожей, дряблыми животами, глубокими морщинами. Фото таких людей не публикуют модные издания, ими не восхищаются в соцсетях. Все это не мешает паре получать удовольствие.

Это было бы похоже на очень нишевый порнофильм, если бы процесс не комментировала ведущая. Женщина рассказывает, как пожилым получать больше удовольствия от секса. Например, надо дать друг другу время: «Запланируйте сразу часа два-три, один час в нашем возрасте — это быстрый секс». Очень важны нежные слова и поцелуи: они убеждают в принятии друг друга. Любимые в молодости позы сейчас могут приносить меньше удовольствия, например из-за болезней, поэтому стоит исследовать новые. В этом могут помочь секс-игрушки. «А еще для мужского оргазма не всегда нужна эрекция, а для женского — проникновение. Эти знания добавляют свободы, говорю из своего опыта», — уверяет ведущая. Во время съемок фильма в 2019-м ей было 75.

Это американка Джоан Прайс, бывшая школьная учительница английского языка. За последние 15 лет она стала известным на весь мир автором книг, лекций, статей — а теперь и фильма — о сексе пожилых людей. Сейчас «адвоката независимой от возраста сексуальности», как она себя называет, приглашают выступать в десятки стран от Австралии до Черногории. «Да, мои слова могут быть странными или даже дискомфортными для молодежи. “О-о-о, морщинистые люди занимаются сексом, как отвратительно!” Но есть нюанс. Я рассказываю о вашем будущем. У всех, кто будет жить долго, будут морщины. Каждый в какой-то момент будет комплексовать из-за своего тела. Я рассказываю, как наслаждаться тем, что наши тела могут дать нам в таком возрасте. В частности, через секс», — сказала она в одном из выступлений.

К этим словам Прайс прошла долгий путь.

2

«Я родилась в 1943 году. Хотите узнать, какое у меня было сексуальное образование? Мой отец-гинеколог говорил, что лучший способ контрацепции — держать монетку между коленями. Бабушка предостерегала от близости с мужчинами до брака пословицей: “Если кто-то получает молоко даром, зачем ему покупать корову?” В школе на соответствующем уроке анатомии нам отдельно от парней показали схематическое видео менструации. Заинтересованные темой секса, мы пролистали все тогдашние толковые словари. Но там слов “об этом” не было», — пишет Джоан в одном из блогов.

О том, что у нее есть клитор, Прайс узнала в 19 лет. Когда она научилась получать удовольствие от своего тела, ей показалось, что она совершила революционное открытие.

«Для женщин не предусматривалось даже право на получение сексуального наслаждения, — вспоминает она. — Секс был просто тем, что вы делали, выходя замуж. Получаете удовольствие — супер, не получаете — вас называют фригидной, то есть неполноценной».

Прайс начала встречаться с парнями в колледже, вышла замуж, а вскоре развелась. Далее были годы коротких и длинных романов. Морщина за морщиной женщина все сильнее ощущала, как общество игнорирует ее существование. «Казалось, мужчины смотрят не на меня, а сквозь меня — на кого-то, кто там, дальше. Это было мучительно. Да, наши тела меняются. Но ведь сами мы — такие же, как были», — говорит Прайс.

Параллельно у женщины менялась карьера. Двадцать лет она преподавала английский в старшей школе. В 1979 году попала в серьезное ДТП, получила многочисленные переломы, разбитые пятку и колено. Ей пришлось учиться ходить заново, и врачи не обещали успеха. Во время лечения Джоан увлеклась фитнесом — и, когда организм восстановился, в 37 лет стала фитнес-тренером. Написала несколько книг — в частности, «300 упражнений, которые можно делать в любом месте». А в 1995-м снова попала в автомобильную аварию — такое же лобовое столкновение, такие же травмы, опять костыли и неутешительные прогнозы врачей. Зато Прайс на костылях даже посещала танцевальные занятия. «Я чувствовала сильную боль в любом состоянии и положении. Поэтому решила не лежать, а продолжить заниматься тем, что люблю», — объясняет она. Женщина снова научилась ходить без костылей — и тогда начала преподавать танцы.

В 2000 году на занятия Джоан пришел Роберт Райс, художник, который как раз переехал в ее родной Себастопол в Калифорнии. Тогда ей было 57, ему 64. Через девять месяцев они начали встречаться. «И вскоре я осознала, что моя жизнь в постели — лучше, чем когда-либо раньше. Это был полный, нежный контакт, в котором мы объединили все, что к тому времени пережили. Я начала искать книги: может, есть что-то о таком опыте? Но в середине двухтысячных темы секса пожилых людей практически не существовало. Нашлась только скучная академическая литература. И Роберт спросил, почему бы мне самой не написать книгу?» — вспоминала Прайс на одной из лекций.

Прайс написала книгу «Лучше, чем я ожидала: прямой разговор о сексе после 60». Так она начала осваивать еще одну новую профессию — «эксперт по сексу пожилых людей».

Джоан Прайс читает лекции в самых разных местах: от университетов до секс-шопов. На фото второй вариант. joanprice.com

3

В 2005 году, заканчивая работу над книгой, женщина начала вести онлайн-блог о сексе для пожилых, потому что других блогов на эту тему не нашла. Первые несколько месяцев публикации ее блога получали всего по несколько десятков просмотров. Потом дело пошло живее. Как и упомянутый в начале фильм, блог для Прайс был просветительским проектом. Она не погружалась в сальные подробности секса, а сосредотачивалась на советах и нормализации того, что люди в возрасте могут иметь сексуальное влечение и удовлетворять его самостоятельно или с другими людьми. Прайс пишет с юмором, ведь «если вас не смешит секс в этом возрасте — что вас тогда вообще смешит?» Вскоре у сайта появились постоянные читатели и комментаторы. Люди с никами вроде «Одинок в свои 30 с лишним» или «Все еще помню секс» могли почитать советы «для бурного секса тем, кому за 60», материалы о точке G, рецензии на фильмы и книги, в которых говорится о личной и сексуальной жизни старших людей (например, издание «У меня до сих пор есть все, что надо — я просто забыла, куда это положила: заметки из жизни 50-летней» или «Спасите меня, он носит кепку! 40 историй о свиданиях, когда тебе за 50»).

Нередко Прайс пишет о сексуальной жизни людей после болезней — рака, боли в суставах, заболеваний простаты. Случаются там посты о романах пожилых с молодыми — в частности, женщина публикует письма молодых людей, которые стремятся познакомиться со старшими. А также обзоры разного рода вибраторов «с точки зрения пожилых людей». «Ну кто-то же должен это делать, — опережая вопрос, обычно комментирует Прайс. — Иногда люди морщатся, когда я вспоминаю о секс-игрушках. Это проходит, как только я говорю, что от правильно размещенного вибратора часто зависит, будет ли у вас оргазм».

Постепенно публикации в блоге Джоан начали набирать тысячи просмотров, потом десятки тысяч. В 2009-м он впервые попал в топ-100 англоязычных блогов о сексе — на тот момент единственный, посвященный пожилым людям и единственный, который вели не под псевдонимом. А в топ-50 блогов о пожилых ее блог — единственный, посвященный сексу. Прайс заинтересовались журналисты и организаторы конференций: после выхода первой книги она объездила США и Канаду. А пообщавшись с участниками этих встреч, решила: надо писать следующую книгу.

Каждые несколько лет Прайс делает для себя фотосессии в белье. Этот снимок сделан, когда ей было 75. joanprice.com

4

«Мы рады, что у тебя все замечательно. И сами бы так хотели, но не можем — не потому, что как-то узко мыслим, а просто не позволяет здоровье», — цитирует Прайс отзывы людей на «Лучше, чем я ожидала». Написав о наслаждениях, женщина решила написать и о проблемах. Но сперва попросила читателей блога рассказать о них.

Результатом стала книга «Обнаженные в нашем возрасте», которая принесла Прайс несколько профессиональных наград — в частности, американская Ассоциация сексотерапевтов признала ее лучшей книгой 2012 года. В пособии Прайс вместе с врачами ищет ответы на проблемы, которые мешают получать удовольствие от секса «в 60, 70 или 80 лет». Наряду со специфическими темами вроде того, как заниматься любовью, когда хотя бы у одного из участников процесса артрит, есть и общие советы для пожилых любовников. Например:

Не заниматься сексом после еды. «Бурная ночь после романтического ужина естественна для 30-летних, в 60 же люди после еды больше думают о сне. Утро или время до обеда — замечательное окно для любовных утех».

Создать себе соответствующее настроение задолго до полового акта: потанцевать вместе днем, зажечь свечи вечером, долго целоваться перед тем, как пойти в кровать. «Ведь в нашем возрасте страсть редко вспыхивает мгновенно. Этот огонь разгорается медленно. По той же причине, как бы прагматично это ни звучало, секс в почтенном возрасте можно планировать заранее, за несколько дней».

Стоит использовать лубриканты, ведь кожа с возрастом становится сухой и тонкой, легче раздражается.

Следующей идеей Прайс было составить сборник эротических рассказов, где авторами и героями были бы пожилые люди. В 2013-м вышла «Эротика вне возраста». Книгу быстро разобрали на цитаты. Например: «Мое сердце вернулось в нормальный ритм, страх получить еще один инфаркт растворился». Или: «Насыщенное свидание требует легкого дня накануне и подготовительного сна». Или: «Говорят, это все мой мальчишеский шарм, который видно издалека — в отличие от моих волос».

В 2018-м Прайс написала в блоге: «Я уже не чувствую себя одиноким голосом. Появляются другие авторы, спикеры, организации, которые говорят о том, что секс существует и после шестидесяти, что он может быть лучшим, чем когда-либо раньше».

В то время она как раз начала писать еще одну книгу. Но уже невеселую.

5

Первая книга Прайс родилась из любви. Роберт раскрыл ее сексуальность и стал чутким партнером в жизни. В 2006-м они поженились. Через два года он умер.

Свадьба была способом отметить успех в борьбе с лейкемией: врачи прогнозировали длительную ремиссию. Однако у мужчины развилась миелома — раковое заболевание костного мозга. До сих пор записи в блоге Прайс перемежаются со щемящими воспоминаниями о Роберте. О том, как утром он готовил ей кофе, незаметно прижимая чашку с напитком к своей щеке, чтобы проверить, не слишком ли он горячий. О томатах черри: зная, что Джоан их любит, а во дворе для них недостаточно солнца, Роберт высадил растение в горшок и каждый день по несколько раз переносил его в самое солнечное место. «Ближе к концу мы научились говорить «я люблю тебя», слегка сжимая друг другу ладонь. Иногда я нежно касалась его груди и он едва слышно бормотал что-то в ответ — таким был наш секс», — пишет она.

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Когда Прайс писала вторую книгу — «Обнаженные в нашем возрасте», она часто не могла выйти из дома на люди, потому что почти все время плакала. Психотерапевт посоветовал ей вести два дневника: в одном писать о своей боли, не держа ее внутри, в другом записывать приятные воспоминания о Роберте, чтобы со временем они вытеснили ранящие. «Постепенно количество моментов, когда тебе чуть лучше, превышает количество тех, когда тебе совсем плохо», — говорит Прайс.

Через несколько лет она смогла вернуться к активной и даже радостной жизни. Но с мужчинами ей было трудно. «Вначале, когда я подумала, что готова встречаться, на самом деле еще не была готова. Я просто шла со свидания домой, плакала и думала, что в ближайшие полгода этого точно не повторю», — пишет Прайс. О сексе речи вообще не было. Хотя был один эпизод, который Джоан вспоминает в своей пока что последней книге:

«Через пять месяцев после смерти Роберта мне приснился один сон. Я шла с неизвестным мужчиной, мы держались за руки, мне было приятно. Позже он стал позади меня, обнял за талию. Внезапно сквозь одежду я почувствовала, что он возбужден. Проснувшись, обнаружила, что возбуждена также. Я села на кровать и воскликнула: “А я жива!” Хотя прошло еще три года до того, как я пригласила в свое тело другого человека. И еще больше, когда я смогла делать это с наслаждением».

Новая книга Прайс называется «Секс после горя: что делать со своей сексуальностью после потери любимого человека».

6

Семнадцатого августа 2019 года Джоан Прайс выступала на «Саммите сексуальной свободы». Именно в этот день официально вышла книга «Секс после горя». Она зачитала отрывок:

«Когда моя книга «Обнаженные в нашем возрасте» была лишь двумя страницами заметок, Роберт, на тот момент мой муж, умер. Умер. Это слово как будто живет и царапает сердце. Мое путешествие по горю продолжалась более десяти лет — и теперь, когда я пишу эту книгу, мне 75. Я прошла от завываний, всхлипываний и скорби к жизни в радости. К способности снова смеяться и быть близкой с кем-то. Я каталась на американских горках отчаяния, пока не поняла, как снова быть вполне живым сексуальным существом. Это непростой путь. Как мы можем быть способны на интимность, когда человек, с которым мы больше всего хотим ее разделить, мертв? Как мы находим способ впустить кого-то внутрь? Как мы знаем, что мы готовы?»

Описав годы мытарств, женщина продолжает. «В 2017-м okcupid принес мне мужчину, недавно потерявшего жену — она умерла после долгой болезни. Джон хотел научиться снова жить с радостью, предполагавшей, в том числе, и секс. На нашем первом свидании мы сразу почувствовали притяжение друг к другу, выяснили, что у нас много общих интересов и убеждений. Он был сообразительный, в хорошей форме, привлекательный, умственно и физически активный. Он восхищался тем, что я делаю. После нашего первого свидания мы обменялись десятками имейлов, в которых пытались узнать как можно больше друг о друге. В одном из писем он спросил: «Ты можешь представить секс со мной?» Я ответила: «Да, я представляю это прямо сейчас...»

Публика в зале рассмеялась, мобильный, на который снимали выступление, едва заметно дрогнул. Джоан посмотрела прямо в камеру: «Прошло два года — и мы до сих пор наслаждаемся друг другом».

Видео снимал Джон.

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