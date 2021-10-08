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400 лет назад войско гетмана Сагайдачного и поляки победили турецкую армию. Султан расстроился, Габсбурги обрадовались — как битва под Хотином повлияла на историю Украины и Европы

Автор:
Дмитрий Раевский
Редактор:
Евгений Спирин
Дата:
400 лет назад войско гетмана Сагайдачного и поляки победили турецкую армию. Султан расстроился, Габсбурги обрадовались — как битва под Хотином повлияла на историю Украины и Европы

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Восьмого октября 1621 года Османская империя и Речь Посполитая подписали Хотинский мирный договор. Завершилась битва, длившаяся более месяца, — 2 сентября войска султана Османа II пошли на штурм укреплений польско-украинской армии под Хотином. Султан рассчитывал быстро разбить войска великого гетмана литовского Яна Кароля Ходкевича и гетмана запорожского Петра Конашевича-Сагайдачного и дальше покорять земли Речи Посполитой. Но сражение затянулось — казаки отбивали турецкие атаки одну за одной. Не сумев разбить войско Речи Посполитой под Хотином, султан не только отказался от дальнейших завоеваний в Европе, но и сильно ослабил свои позиции в Стамбуле, что привело к его свержению. События Хотинской битвы повлияли на ход общеевропейской Тридцатилетней войны, укрепив позиции католиков против протестантов. «Бабель» рассказывает, почему битва под Хотином была важна для Украины, как в ней отличилось войско Сагайдачного и что значит эта война для истории всей Европы.

Почему Османская империя и Речь Посполитая начали войну?

В 1618 году началась Тридцатилетняя война. Сначала это был внутренний конфликт католиков Священной Римской империи, во главе с самим императором Матиашем из династии Габсбургов, и протестантов, которые подняли восстание в Богемии и некоторых немецких княжествах. Но из-за династических и дипломатических связей война быстро охватила всю Европу и вышла за ее пределы. Кроме основного театра боевых действий в Центральной и Северной Европе, было много локальных. Польско-турецкая война 1621 года относится именно к таким.

Ни Речь Посполитая, ни Османская империя прямо не участвовали в Тридцатилетней войне, но поддерживали кого-то из участников. Османы традиционно были против Габсбургов. Кроме того, под их влиянием находилось княжество Трансильвания, которое поддерживало протестантов. Католическая Речь Посполитая была на стороне Габсбургов.

Трансильванский князь Габор Бетлен присоединился к протестантской Богемии, быстро захватил почти всю Венгрию, принадлежавшую Габсбургам, дошел до Вены и в ноябре 1619 года взял ее в осаду. Польский король Сигизмунд III хотел помочь своим союзникам Габсбургам, но столкнулся с внутренней оппозицией — шляхтичи из Сейма не хотели вступать в общеевропейскую войну, многие симпатизировали протестантам. Тогда король послал в помощь Габсбургам десятитысячный отряд наемников, который ударил в тыл трансильванской армии и вынудил снять осаду.

После этого Трансильвания объявила войну Речи Посполитой и обратилась за помощью к своему союзнику султану Осману II, которому тогда было всего 15 лет. Молодой амбициозный султан решил отправить войско в помощь трансильванскому князю, а заодно прощупать перспективы вторжения в Польшу и Украину. Среди турецкой знати у Османа было много недоброжелателей, а успешные завоевания в Европе могли укрепить его позиции. В случае победы Османская империя могла изменить расклад сил в Европе и ход всей Тридцатилетней войны, ослабив позиции Габсбургов. Летом 1620 года турецкая армия выступила в поход.

«Бабель»

А причем тут казаки?

В 1572 году польский король Сигизмунд II создал казацкий реестр, и сечевые казаки официально стали военными на службе Речи Посполитой. Количество реестровых казаков постоянно менялось. В мирное время большой реестр был невыгоден польским властям, потому что казаки на официальной службе освобождались от налогов. Поэтому во время очередной войны реестр могли расширить, но в мирное время он опять уменьшался, а казаки оказывались на полулегальном положении. С другой стороны, это вынуждало польские власти периодически идти на переговоры с Сечью и на какие-то уступки в случае войны.

Семнадцатого сентября 1620 года началась битва под Цецорой. Против внушительной турецкой армии Искандера-паши выступила армия Станислава Жолкевского. Украинских казаков в армии Жолкевского было мало — всего тысяча бойцов. Среди них был и отряд чигиринского сотника Михаила Хмельницкого, в котором служил и его сын Богдан.

Под Цецорой турецкие войска разгромили Жолкевского. Сам он погиб, Богдан Хмельницкий попал в плен, а его отец Михаил по одним данным погиб в бою, по другим тоже попал в плен и умер уже там.

Положение Речи Посполитой стало незавидным — турки открыли себе путь на север к дальнейшим завоеваниям. Кроме того, на стороне войска Жолкевского сражались некоторые молдавские бояре во главе с господарем Молдавии Гаспаром Грациани. После поражения власть перехватила протурецкая фракция бояр, Грациани убили.

Еще до поражения под Цецорой, в начале сентября 1620 года, польский Сейм решил увеличить реестр казаков до 20 тысяч человек и выделить им 100 тысяч злотых на подготовку к войне. Но быстро собрать деньги не успели, поэтому только зимой 1621 года польские послы добрались до Запорожской Сечи с конкретным предложением. Военная кампания должна была начаться летом того же года.

В Сечи тогда шла борьба между двумя фракциями — Петра Конашевича-Сагайдачного и Якова Бородавки-Нероды. Сагайдачный уже успел несколько раз побыть гетманом, но в начале лета 1621 года булаву получил Яков Бородавка. А Сагайдачного отправили послом в Варшаву, чтобы он, пользуясь слабостью поляков после поражения под Цецорой, выбил для Сечи больше прав и привилегий.

Бородавка послал часть своей армии в Молдавию, где казаки готовили почву для будущего сражения — нападали на лагеря и обозы и даже прогнали на какое-то время турецкого ставленника Стефана Томшу. Тем временем султан Осман II решил лично возглавить наступление и отправился в поход с большой армией. К концу августа султан занял территорию Молдавии. Казакам пришлось отступать за Днестр.

После гибели Жолкевского польскую армию возглавил великий гетман литовский Ян Кароль Ходкевич, который в августе 1621 года занял Хотин. К нему присоединились войска королевича Владислава. Двадцать пятого августа до лагеря дошла казацкая армия. Гетманом к тому времени снова был Сагайдачный — вернувшись из Польши в казацкий лагерь под Могилевом-Подольским, он обвинил Якова Бородавку в нерешительности и плохой организации военной кампании, из-за чего казаки в стычках с турками уже потеряли немало людей. Бородавку казнили, а Сагайдачный получил булаву. По другим данным Бородавка был гетманом до середины сентября, а казацкий совет, который его низложил, сосоялся уже под Хотином в разгар битвы.

Гибель одного из казацких отрядов на пути к месту сражения описывал Якуб Собеский:

«Сорок запорожцев, отбившихся от своего войска и укрывавшихся в пещерах между скал, обратили на себя все внимание и усилия неприятеля. Привезены были пушки, чтобы разгромить этих воинов, лишенных всякой помощи; но видя все свои усилия напрасными, так как природа местности защищала осажденных, Осман по прошествии двух дней решился уморить их голодом. Окруженные со всех сторон, казаки тем не менее отважились сразиться с неприятелем (ибо отчаяние нередко бывает побуждением к благородной смерти) и успели пробиться сквозь изумленные и дрожащие турецкие войска; но изнуренные голодом и трудами, покрытые пороховою пылью они сложили жизнь вместе с оружием. Осман позорно предал их мучениям и, забывши султанское достоинство, пускал в них стрелы собственноручно, приказав привязать казаков к деревьям».

К началу сентября все были в сборе. Польская армия под Хотином объединилась с украинской, а войско Османа II — c армией крымского хана Джанибека Герая. Второго сентября турки пошли на штурм.

В источниках сохранился список казацких полков:

  • Полк Сагайдачного — 3 000 конников.

  • Полк Ивана Зышкаря — 2 320 конников.

  • Полк Богдана Куроши — 1 600 конников.

  • Полк Тимоша Федоровича — 4 000 пеших.

  • Полк Мойсиха Писарки — 2 500 пеших.

  • Полк Федора Билогородко — 3 200 пеших.

  • Полк Данила Дорокола — 3 000 пеших.

  • Полк Адама Подгурского — 3 700 пеших.

  • Полк Сидора Семаковича — 3 500 пеших.

  • Полк Василия Лучкевича — 4 100 пеших.

  • Полк Яцька Горденко — 2 700 пеших.

  • Полк Цецюры Семрока — 3 200 пеших.

  • Полк Ивана Гардзея — 2 000 пеших.

  • Всего 38 820 человек при 20 бронзовых и трех железных пушках.

Как и почему турки проиграли?

Осман II надеялся разбить польско-украинскую армию одним решительным штурмом. Но 2 сентября казаки и немецкие наемники успешно обороняли лагерь, спасаясь от ядер в вырытых ямах. А 4 сентября казаки даже перешли в контрнаступление и к вечеру, после того как поляки нанесли отвлекающий удар с другого фланга, дошли до лагеря самого султана. В ХVII веке ночью как правило не воевали, поэтому Ходкевич отказался отправить свои части к лагерю Османа, и запорожцам пришлось отступить. Но сражение в лагере сильно подорвало боевой дух османцев.

«После неожиданного вторжения запорожцев в лагерь Османа турками овладела паника: люди всех званий и сословий были в неописуемой тревоге; сам Осман, еще так недавно думавший, что нет никого в мире могущественнее его, теперь собственными глазами увидел всю шаткость своего положения, и прежняя надменность сменилась женскими жалобами, когда он убедился в неосновательности своих надежд. Рассеялось его рыцарство, с помощью которого он рассчитывал не только победить польское войско, но и завоевать весь земной шар», — писал в своих мемуарах Якуб Собеский.

Султан взял несколько дней паузы и начало активно искать виноватых — приказал казнить нескольких командиров, заменить командира янычар и заковал в кандалы молдавского воеводу Александра. Концепция изменилась — теперь турки готовились к долгой осаде.

Конный портрет наследного принца Владислава Вазы на фоне Хотинской битвы, ок. 1624 г. Найден в коллекции Королевского замка Вавель в Кракове. Художник: Питер Пауль Рубенс.

Конный портрет наследного принца Владислава Вазы на фоне Хотинской битвы, ок. 1624 г. Найден в коллекции Королевского замка Вавель в Кракове. Художник: Питер Пауль Рубенс.

Getty Images / «Бабель»

Седьмого сентября османское войско напало на польский лагерь. Ян Кароль Ходкевич со своим отрядом атаковал турок и перешел в контрнаступление, штурм захлебнулся. К 15 сентября в лагерь Османа прибыл один из его лучших военачальников — Каракаш-паша. Султан дал ему 30 тысяч солдат и отправил на штурм. Турки ударили по позициям немецких наемников, но те успешно организовали оборону. Каракаш был ранен в ногу, упал с коня, и немцы его добили. Турки отступили.

Двадцать четвертого сентября умер командующий польской армией Ходкевич, который в походе заболел. Болел и королевич Владислав. Якуб Собеский, который видел смерть Ходкевича, писал в мемуарах, что у того была лихорадка, но причины ее неизвестны. Турки, рассчитывая, что без командира в польском войске будет хаос, пошли на новый штурм 25 сентября, но опять безуспешно.

Решающая атака началась 28 сентября. Осман II собрал все оставшиеся войска, повел их на штурм польско-украинских укреплений с двух флангов и приказал обстреливать их из 40 пушек. Ядра долетали даже до покоев королевича Владислава:

«Ядра крупного калибра, пущенные через реку, попадали в лагерь, в запорожские окопы, или разрывались около маленькой хатки, в которой жил королевич Владислав. Один шотландец из его телохранителей, больной лихорадкою и лежавший на земле в своей палатке, был убит летящим ядром в ту минуту, когда поднял голову для принятия пищи».

И снова неудача, лагерь выстоял, а Сагайдачный даже повел казаков в контратаку. Султан понял, что дальше осаждать Хотин сил нет.

На что повлияла победа поляков и казаков?

Двадцать девятого сентября начались переговоры. Поляки отправили послов во главе с Якубом Собеским. Они прибыл в лагерь Османа как победители — с 200 всадниками в парадных одеждах с леопардовыми шкурами. Но было понятно, что это бравада — у польско-украинской армии тоже не было сил продолжать войну, о походе дальше в Молдавию уже речь не шла.

Восьмого октября поляки и турки заключили Хотинский мирный договор. По договору, Османская империя обязалась не нападать на Речь Посполитую и Войско Запорожское, а Речь Посполитая отказывалась от претензий на Молдавию и передавала туркам Хотин. Граница между государствами прошла по Днестру. Также казаки обязались не нападать на Крымское ханство. Собеский убеждал султана, что на его земли чаще нападают московские казаки: «В действительности гораздо виновнее казаки, живущие над Доном, которые, хотя принадлежат великому князю московскому, совершают все свои бесчинства под видом запорожцев, и ничто в мире не заставит их воздержаться от морских набегов».

Хотинский мирный договор. Картина Марчелло Баччарелли (1731—1818), 1796. Холст, масло. Национальный музей Кракова, Польша.

Хотинский мирный договор. Картина Марчелло Баччарелли (1731—1818), 1796. Холст, масло. Национальный музей Кракова, Польша.

Getty Images / «Бабель»

И польский король, и османский султан объявили результат войны своей победой. Первый — потому что не пустил турок дальше на север, второй — потому что оставил за собой Молдавию и получил Хотин. Казаки в основном остались недовольны исходом войны — они потеряли возможность ходить в походы на юг.

Осман II недолго был султаном после Хотинской битвы. Вернувшись в Стамбул, он затеял военную реформу — собирался распустить янычар, которых считал виновными в провале кампании, и создать регулярную армию. В мае 1622 года янычары взбунтовались и убили 17-летнего султана. Из-за внутренних конфликтов Османская империя до 1633 года не претендовала на завоевания в Европе.

Гетмана Петра Конашевича-Сагайдачного под Хотином ранили в руку. Якуб Собеский так описывает обстоятельства: «Направившись к Степановцам, где он ожидал встретить запорожское войско, он заметил на земле многочисленные следы конских копыт и, полагая, что попал на след своих, наткнулся на неприятеля; турецкие огни в ночной темноте окончательно ввели его в заблуждение, и он был уверен, что находится вблизи казацкого лагеря. Когда рассвело, Конашевич с пригорка рассмотрел палатки, заметил свою ошибку и бросился бежать, но турецкая стража погналась за ним. Почти настигнутый турками, он бросил коня и с простреленною рукою, обессиленный, скрылся в ближайшем лесу; там он скрывался целый день и ночь, не зная дороги, неуверенный в том, что предпринять, ослабевший от раны; так он достиг Днестра, переправился через него вблизи Могилева и пробрался наконец в свой лагерь».

Рана плохо заживала и подорвала здоровье Сагайдачного. Он умер 20 апреля 1622 года в Киеве. В том же году в Украину из турецкого плена вернулся Богдан Хмельницкий, записался в реестровое казачество и начал свой путь к гетманской булаве.

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