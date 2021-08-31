Андрей Шевченко написал автобиографию «Благородная сила». Она о конфликтах с Ребровым, дружбе с Берлускони, любви и о том, как его хотели похитить. Вот самое интересное из итальянского издания

О детстве

Семья Шевченко жила в киевском районе Оболонь — в квартире на 40 квадратных метров, где Андрей делил комнату с сестрой. В школе из предметов его интересовала разве что история. За домашними заданиями он не засиживался — все свободное время проводил на футбольной площадке во дворе, где побеждал или самый сильный, или «тот, кого мама позже позовет ужинать». Андрею нравилась любая роль — защитника, вратаря, нападающего — лишь бы играть в футбол.

Как-то после школьных футбольных соревнований на домашний телефон Шевченко позвонили из футбольного клуба «Динамо». На таких матчах представители клуба отбирали одаренных ребят. Шевченко предложили играть в детском «Динамо». Родители дали согласие. Однако уже через месяц произошла авария на ЧАЭС. Детей из Киева отвезли в летние лагеря к морю, договоренность с «Динамо» забылась. Но осенью из клуба перезвонили. Если бы не этот звонок, судьба Шевченко могла бы сложиться иначе.

Шевченко посещал тренировочную базу «Динамо» в столичном районе Нивки. Дорога ежедневно занимала два с половиной часа — это было тяжело, но футбол спас его от многих соблазнов. Большинство друзей Шевченко впоследствии или спились, или попали в тюрьму.

Шевченко уверяет — если бы не футбол, он все равно стал бы спортсменом. Его увлекали баскетбол, теннис, реслинг, хоккей. Летом в свободное время он бегал вокруг озера Вербное неподалеку от дома, зимой использовал его как каток.

В марте 1989-го 12-летний Шевченко в составе детского «Динамо» поехал на соревнования в Италию, в маленький городок Агрополи. Там он впервые попробовал пиццу и кока-колу, а итальянцы подарили ему голубые джинсы и спортивный костюм.

В следующем году Шевченко отправился на соревнования в Уэльс. Его признали там лучшим бомбардиром и подарили бутсы. Очень быстро они стали малы и порвались — после каждой игры Шевченко приходилось их зашивать. Штопанные бутсы он не выбросил до сих пор.

Книгу Шевченко написал в соавторстве с миланским спортивным журналистом Алессандро Альчато. Он известен своими книгами об итальянских футболистах — в частности, о Карло Анчелотти, Андреа Пирло и Антонио Конте. twitter

После окончания школы Шевченко планировал учиться в Институте физкультуры, но не сдал экзамены. Отец-армеец предложил пойти в военное училище. Это поставило бы крест на футбольной карьере. На семейном совете Шевченко уговорил родителей дать ему год, на протяжении которого он достигнет заметных успехов в футболе. Уже через несколько месяцев парня взяли во «взрослую» команду «Динамо-2». Зарплата Андрея составляла 50 долларов в месяц, потом выросла до 150. Это было больше, чем зарабатывал его отец. Первые несколько зарплат Шевченко отложил и приобрел домой телевизор и видеомагнитофон. «Хотя последний иногда проглатывал кассеты, не возвращая их, таких предметов роскоши у нас дома до тех пор не было», — вспоминает он.

Вскоре футболист приобрел свою первую машину. Это была красная «девятка».

Этапы карьеры Андрея Шевченко 1992 год — 16-летний Шевченко попал в состав команды «Динамо-2» и сразу стал лучшим бомбардиром первой лиги.

8 ноября 1994 — дебют Шевченко в основном составе киевского «Динамо»: он вышел на замену в матче клуба с донецким «Шахтером».

25 марта 1995 — Шевченко провел первый матч в составе сборной Украины.

1999 год — форварда Шевченко покупает итальянский клуб «Милан». В первом же сезоне он становится лучшим бомбардиром итальянской «Серии А».

2003 год — в составе «Милана» забивает решающий гол в матче Лиги чемпионов УЕФА. Это приносит команде победу в финале.

2004 год — Шевченко получает «Золотой мяч» — титул лучшего футболиста Европы. В том же году он фигурирует в предвыборной агитации кандидата в президенты Виктора Януковича. После победы Оранжевой революции Шевченко заявил, что кадры, на которых он благодарит Януковича, смонтированы.

31 мая 2006 года за 45 миллионов евро Шевченко покупает английский футбольный клуб «Челси». Однако форвард редко появляется в основном составе команды, проводя время на скамье запасных. Британская пресса называет его «самой дорогой недвижимостью в Лондоне».

2008 год — Шевченко возвращается в «Милан», но и там в основном составе появляется редко.

29 августа 2009 года — футболист возвращается в киевское «Динамо». В 2010—2011 годах он был капитаном команды.

11 июня 2012 года в матче Украины против Швеции в рамках Евро-2012 Шевченко забивает последний гол в своей профессиональной карьере. 27 июля он объявляет о завершении карьеры футболиста.

28 июля 2012 года Шевченко заявляет о начале политической деятельности в рамках партии «Україна — вперед!» Партия в парламент не прошла.

16 февраля 2016 года Шевченко входит в состав тренеров Национальной сборной Украины. Вскоре становится главным тренером. Наибольшего успеха сборная под руководством Шевченко достигла в этом году, на матчах Евро-2020. Тогда Украина вышла в четвертьфинал чемпионата.

1 августа 2021 года Шевченко заявляет о завершении работы тренером сборной из-за истечения срока контракта.

О Сергее Реброве

Еще одной украинской футбольной звездой 90-х был Сергей Ребров. Между ним и Шевченко в «Динамо» была жесткая конкуренция — они жадничали дать друг другу выгодный пасс. Результат игр был хуже, чем должен был быть. Впоследствии эту проблему они решили, что, как пишет Шевченко, «превратило нас в чудесный тандем, ведь мы видели футбол одинаково».

После тренировок Ребров редко развлекался вместе с командой — больше времени он проводил в своей комнате. Там у него было полно аппаратуры и географических карт — Ребров был радиолюбителем. Как вспоминает Шевченко, Сергей общался с такими же радиоаматорами со всего мира и иногда утром мог похвастаться, что ночью поймал сигнал с Северного полюса или с космической станции.

О Валерии Лобановском

Главного тренера «Динамо» Валерия Лобановского Шевченко в книге называет «полковником» — он имел звание полковника внутренней службы МВД. Его тренировки всегда были тяжелыми и под конец «о спасении молила каждая мышца». Звездные игроки «Динамо» буквально плакали, умоляя Лобановского завершить тренировку — тот всегда отказывал. «Тренировки сделают вас счастливыми, — вспоминает Шевченко слова Лобановского. — А дисциплина — успешными».

Лобановский исповедовал научный подход к футболу и возможностям футболистов. В его скромно обставленном кабинете, кроме наград и доски с мелом для разбора матчей, были журналы с показателями здоровья и футбольной статистикой каждого игрока. Совместно с физиотерапевтами Лобановский разработал способ, как с помощью упражнений, питания и режима дня получать максимум от каждого игрока. В итоге он превратил «Динамо» в «компактную, агрессивную команду». А для Шевченко стал почти отцом — строгим и всегда с уместными советами. Например, «не довольствоваться тем, чего достиг в этот момент, не расслабляться». Эту фразу футболист цитирует в книге несколько раз.

Когда в мае 2002 года Лобановский умер, Шевченко срочно прилетел из Милана в Киев. В следующем году, когда «Милан» после решающего гола Шевченко получил кубок Лиги чемпионов, он попросил разрешения привезти его в украинскую столицу. Администрация клуба согласилась и форвард пришел с кубком к памятнику Лобановскому возле стадиона «Динамо». Этот трофей, пишет Шевченко — заслуга «полковника».

О переходе в «Милан» и угрозе похищения

После нескольких победных матчей 1998 года Шевченко начал замечать, что на тренировках и играх регулярно появляется один и тот же человек. Вскоре он подошел к форварду, представился Резо Чохонелидзе и на русском объяснил, что от имени футбольного клуба «Милан» следит за игроком. Руководство «Динамо» — тренер Валерий Лобановский и владелец Григорий Суркис — знали об этом.

Вскоре футболиста пригласили в кабинет владельца «Динамо». Там люди из «Милана» подтвердили Шевченко, что тот их интересует. «Резо будет нашими глазами, он еще последит за тобой, а пока вот подарок», — сказал один из гостей, протянув футболку в фирменных красно-черных цветах «Милана». На футболке была надпись — Shevchenko. Гости заверили, что в этой форме футболист сможет получить «Золотой мяч». Андрей промолчал, а вечером показался в обновке родителям с вопросом: «Ну как, мне идет?»

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Когда стало широко известно о трансфере Шевченко в «Милан», Григорий Суркис снова позвал игрока в свой кабинет. Там было еще несколько мужчин. Их представили сотрудниками СБУ. Мужчины рассказали, что прослушивают телефонные разговоры потенциальных преступников, которые планируют похитить Шевченко и получить за него выкуп. В 1999 году футболист вынужден был жить с круглосуточной охраной.

О переезде в Италию и Сильвио Берлускони

Как только Шевченко прибыл в Италию, вице-президент «Милана» Адриано Гальяни попросил свою дочь походить с ним по кафе. Шевченко не понимал, зачем его берут в компанию, где он обычно просто молчит. Позже стало ясно — чтобы выучить язык. Шевченко вспоминает, как он жаловался Резо, что его итальянский плох, а словарный запас беден. Тот обратил внимание, что жалуется украинец по-итальянски и делает это вполне сносно.

Форвард «Милана» Андрей Шевченко бьет штрафной удар команде «Ювентус» 11 декабря 2004 года. Getty Images Фаны «Милана» держат плакат с изображением Андрея Шевченко и подписью: «Король с востока». Getty Images Форвард «Милана» Андрей Шевченко бьет штрафной удар команде «Ювентус» 11 декабря 2004 года. Фаны «Милана» держат плакат с изображением Андрея Шевченко и подписью: «Король с востока». Getty Images

Не последнюю роль в жизни Шевченко в Италии сыграл владелец «Милана», политик и бизнесмен Сильвио Берлускони. Шевченко жил на его виллах, он «заботился о каждой мелочи». В частности, Берлускони помог Шевченко с пересадкой сердца для отца. «Милан» организовал его экстренный перелет из Киева в Италию и обследование у знаменитого кардиохирурга Марио Вигано. В конце концов, операция прошла успешно, и отец футболиста прожил еще 15 лет.

Впоследствии Шевченко решил, что в случае смерти его органы могут использовать для трансплантации. Однажды он даже присутствовал на операции по пересадке сердца. «Это был удивительный опыт, — пишет футболист. — Когда я не попадаю в ворота, люди просто свистят. Когда ошибаются такие врачи, люди умирают».

О жене Кристен Пазик

С американкой Кристен Пазик, с которой Шевченко в браке уже 17 лет, он познакомился на вечеринке в 1999-м. Она, по словам футболиста, была красивее «чем даже кубок Лиги чемпионов». Раннее Пазик встречалась с сыном Берлускони. С Шевченко они познакомились благодаря общему другу и вскоре начали встречаться.

Шевченко признался Пазик в любви вскоре после терактов 11 сентября. Взрывы застали ее в США, и несколько месяцев она не могла вернуться в Италию из-за прекращения авиасообщения. Когда же, наконец, девушка приехала в Милан — то только для того, чтобы собрать вещи и вернуться в Штаты. Футболист со слезами сказал Кристен, что не может без нее, предложил жить вместе. Она согласилась — вещи перевезли к нему.

Четырнадцатого июля 2004 года Шевченко и Кристен поженились. Церемония прошла, когда футболист играл в гольф с отцом Пазик в США. Когда они дошли до 14-й лунки, на поле появились Кристен с матерью. «Все длилось две минуты, — вспоминает он. — Поцеловались — и все. Мы с отцом, теперь уже моим тестем, продолжили играть».

Тогда Кристен уже была беременна. Через пять месяцев у супругов родился первый сын, Джордан. Шевченко присутствовал при родах. Вспоминает, что все ходил по комнате, волнуясь больше, чем жена, которая «отнеслась к этому делу философски».

О «Челси»

Однажды летом в Милане Шевченко пришел с женой поужинать в ресторане Four Seasons: там, где он подписал первый предварительный контракт с футбольным клубом Берлускони. В ресторане к нему подошел человек и на русском спросил, знает ли Шевченко о футбольном клубе «Челси». После утвердительного ответа попросил пройти за ним: «Здесь есть один человек, который хочет с вами поговорить». Это был Роман Абрамович — российский олигарх, который незадолго до того приобрел «Челси». Миллиардер показался Шевченко прямым и даже простым человеком. Они не дошли до каких-то конкретных договоренностей, просто обменялись телефонами.

«Челси» несколько раз предлагал «Милану» продать футболиста. Берлускони лично отказывал. Пока 29 сентября 2006 года Шевченко не исполнилось тридцать лет и он не задумался над изменениями в карьере. В частности, футболист хотел попробовать себя в чемпионате другой страны. Шевченко сам позвонил Абрамовичу и сказал, что желает играть за «Челси». Берлускони заверил, что «Милан» не хочет терять игрока, Шевченко даже предложили новый пятилетний контракт с повышенной зарплатой — такой же, которую он имел бы в «Челси». Шевченко отказался.

В «Челси», впрочем, дела у него с самого начала пошли плохо. Сказывались травмы, в частности, паховая и межпозвонковая грыжи. После лечения тренеры выводили его на поле за 15 минут до окончания матча — слишком поздно, чтобы он успел сориентироваться и показать результат. Шевченко попросил перевести его в другой состав клуба. Там он постепенно вернулся в форму. Однако в течение этого времени он решил, что в «Милане» ему лучше, и попросил Абрамовича позволить ему вернуться туда. Тот не отказал.

О возвращении в Украину

Сопоставимых с предыдущими успехов в «Милане» у Шевченко уже не было, к тому же мешали травмы. Во второй половине книги о проблемах со здоровьем упоминается чуть ли не на каждой странице. Форвард постепенно терял веру в себя, пока его не позвали в национальную сборную Украины к Евро-2012. Когда он увидел свою фамилию в списке нападающих, «почувствовал себя абсолютно счастливым 36-летним ребенком». И сказал сам о себе: «Андрей Шевченко. Все еще живой футболист».

Первый матч украинской сборной — против Швеции 11 июня 2012 года — стал последним в профессиональной карьере Шевченко, в котором он забил гол. За сутки до матча из-за болей в спине Шевченко все еще не знал, сможет ли выйти на поле. Лететь в немецкую клинику, где в таких случаях с ним работали врачи, было поздно. Тогда друг подсказал, что в Москве есть физиотерапевт Александр, «который может творить чудеса». Вечером 10 июня его привезли в Киев.

Александр массажировал Шевченко в течение двух часов. Утром он проснулся с забытым уже ощущением легкости в теле. «Исчезли и физическая, и моральная боль. Я сказал [тренеру украинской сборной Олегу] Блохину, что полностью готов выйти на поле», — вспоминает игрок. Тогда он забил головой два мяча, которые принесли украинской сборной победу в игре. Чуть больше чем через месяц, 27 июля, Шевченко объявил о завершении карьеры футболиста.

Шевченко хватило двух минут, чтобы жениться. Задонатить «Бабелю» можно еще быстрее (поцелуи необязательны).