12 лет назад в Донецке открыли «Донбасс Арену». Каким был первый элитный стадион в Восточной Европе и каким он стал за семь лет без футбола — в 20 фото

Двадцать девятого августа 2009 года в центре Донецка с помпой открыли «Донбасс Арену» — первый в Украине и Восточной Европе стадион, который по стандартам УЕФА и ФИФА отвечал классу «элит». Строительство стадиона и парка вокруг него обошлось примерно в 400 миллионов долларов. Арена вмещала более 52 тысяч болельщиков. Донецкий «Шахтер» принимал здесь главные футбольные клубы мира, такие как «Барселона» и «Ювентус». Здесь проходили матчи Евро-2012. Все изменилось после начала российско-украинской войны и оккупации Донецка в 2014 году. Стадион несколько раз обстреливали, а затем его «экспроприировали» боевики «ДНР». «Бабель» выбрал 20 фото о главных событиях на «Донбасс Арене» до войны и о том, что с ней случилось после.