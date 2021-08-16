Вы отказались от пластика, сортируете мусор и ездите на электрокаре? Следующий шаг — экопогребение. Костюм из грибов и урна из желатина — рассказываем, как умереть и не навредить природе

Главный аргумент сторонников новых трендов — это помогает снизить воздействие кремации и погребения на окружающую среду. При захоронении в землю попадают не только тела, но и гробы, одежда и прочее. Это все выделяет химические вещества в почву. А для кремации используют газ, что также вредит экологии.

Технология компостирования — процесс, когда тело превращается в удобрение за 30 дней. Тело умершего человека помещают в стальной цилиндр длиной почти 2,5 метра. Внутрь нагнетают теплый воздух и добавляют органические материалы, такие как щепки дерева, сено и солому, которые помогают развиваться микробам и микроорганизмам, а те в свою очередь помогают трансформировать тело в удобрение. Все неорганические материалы — пломбы, кардиостимуляторы, искусственные суставы — убирают. За 30 дней тело, кости и зубы превращаются приблизительно в 0,7 квадратных метра компоста. Затем эту биомассу могут забрать родственники и захоронить в специальном лесу. Каждое такое захоронение позволяет снизить выброс углекислого газа в атмосферу примерно на одну тонну по сравнению с кремацией.

Пионером этой технологии в США стала компания Recompose, которая базируется в Сиэтле, штат Вашингтон. Именно в этом штате в 2020 году разрешили перерабатывать тела в удобрения. В Колорадо приняли похожее законодательство, но запретили использовать почву для выращивания продукции, которую потом будут есть люди. Орегон стал третьим штатом, где приняли подобное законодательство. На очереди штат Калифорния, где слушания по этому закону пройдут 19 августа. Делавер, Гаваи и Вермонт пока лишь рассматривают такой вариант.

«Естественное сокращение органических веществ позволяет буквально вернуться к земле. Некоторым людям нравится идея находиться в лесу после смерти. Это то, что я выбрала для себя», — говорит Анна Свенсон, менеджер по работе с клиентами компании Recompose. «Компостирование» одного человека стоит 5,5 тысячи долларов. Оплачивать можно заранее и частями. С момента запуска технологии в декабре 2020-го у компании нет отбоя от клиентов.

Щелочной гидролиз (ресомация) — процесс растворения тела в кипящем щелочном растворе. Для этого используется специальная камера. Пропорции раствора определяются, исходя из веса тела. В среднем где-то 30 килограмм гидроксида калия почти на 300 литров воды. Плоть растворяется за несколько часов, оставшиеся кости высушивают, а затем измельчают в порошок в специальном аппарате — кремуляторе. Отработанную жидкость — стерильный коктейль из аминокислот, солей и глюкозы, без следов человеческой ДНК — сливают в канализацию.

«Щелочной гидролиз — это естественный процесс разложения тела после погребения. Только мы создали условия, в которых он протекает намного, намного быстрее», — говорит Джейсон Брэдшоу, управляющий Bradshawʼs Celebration of Life Centers из американского штата Миннесота.

В США стоимость услуги составляет около 3,2 тысячи долларов. Все из-за стоимости самого аппарата для гидролиза. По словам Брэдшоу, его компании это обошлось примерно в 750 тысяч долларов, с учетом отделки примыкающего ритуального зала.

Технология ресомации уже больше десяти лет доступна в США и Канаде. Первый американский штат Миннесота узаконил ее еще в 2003 году. Теперь этот тренд приходит и в Европу — установить аппарат щелочного гидролиза уже разрешили в Великобритании.

Главным противником таких технологий похоронной индустрии выступает католическая церковь. Основной аргумент — неуважительное отношение к человеческому телу «некогда живому и наделенному бессмертной душой». Однако Брэдшоу говорит, что некоторые родственники «просят собственноручно отправить поддон с телом в машину или нажать на кнопку «цикл» и запустить процесс. Наверное, это что-то вроде горсти земли в могилу на кладбище, своеобразный способ сказать последнее прости».

Экопогребение

По сути, это отказ от традиционных гробов. Дерево, металлы, ткань для обивки и декорирования — все это усложняет процесс естественного разложения и загрязняет почву токсичными продуктами распада.

К примеру, английская компании ARKA предлагает биоразлагающийся гроб Ecopod, который делается вручную из переработанной бумаги и стоит около 300 долларов. Для хранения праха после кремации компания предлагает урну в виде желудя высотой в 22 сантиметра, которая также изготовлена ​​из переработанной бумаги.

Некоторые люди хотят, чтобы их похоронили в море или океане. На этот случай тоже есть экологичное предложение — изготовленные вручную биоразлагаемые урны из песка и желатина. В воде она разлагается за три дня, но ее можно также закопать и в землю, где она разложится в течение трех месяцев. Стоимость такой урны зависит от размера: самая маленькая 25 долларов, большая — до 320.

Также на рынке ритуальных услуг можно найти гробы из альтернативных материалов — бамбука, хлопка, мангового дерева, ивовых прутьев, листьев банана, водяного гиацинта и даже войлока из овечьей шерсти. Каждый из них изготавливается индивидуально. Например, плетеный гроб из лозы обойдется примерно в тысячу долларов.

Еще один альтернативные вариант предлагает компания Coeio — погребальный биокостюм из грибов. Споры грибов, которым пропитан костюм, поглощают токсичные и физиологические жидкости тела, ускоряют разложение, помогают лучше обогащать почву и передавать питательные вещества растениям. Стоит такой погребальный костюм около 1,5 тысячи долларов.

Погребальные экопроекты будущего

Несколько идей для погребения пока еще не реализованы на практике. Но, возможно, именно такие экопродукты станут массовыми в ближайшее десятилетие.

Деревья с человеческим ДНК от проекта Biopresence. Цель — создание «живых памятников» или «трансгенных надгробий». ДНК умершего человека встраивают в растительную клетку, затем облучают светом для активации деления. Через пару месяцев родственникам предоставляют саженец дерева для посадки живого мемориала. Авторы проекта утверждают, что присутствие ДНК человека не затрагивает гены деревьев. Следовательно, они не являются генетически модифицированными организмами.

Яйцевидный кокон в человеческий рост, Capsula Mundi, сконструированный из биоразлагающихся материалов итальянцами Анной Цителли и Раулем Бретцелем. На верхушке кокона прикрепляют семена дерева, которое можно выбрать еще при жизни. После умершего помещают в капсулу в позе эмбриона и закапывают на специальном кладбище. Под землей на протяжении нескольких лет будут происходить процессы разложения тела и капсулы, которые будут питать семена дерева. Авторы мечтают, что такие кладбища превратятся в живые мемориальные парки.

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