Что посмотреть в выходные. «Псы резервации» Тайки Вайтити, новый хоррор от сценариста «Ганнибала» и второй сезон романтической комедии «Современная любовь»

Комедия «Псы резервации»

О чем сериал. Подростки Бэа, Элора, Уилли, Джек и Чиз — коренные американцы. Они живут в небольшом городке в Оклахоме. Недавно умер их друг Даниэль. Подростки уверены, что жизнь в Оклахоме «сломала его дух», и мечтают перебраться в Калифорнию. Ни у кого из них, однако, нет денег на поездку. Чтобы воплотить мечту, Элора и ее товарищи организовывают серию краж. Reservation Dogs — новый проект режиссера Тайки Вайтити. Сериал является пародией на одноименный фильм Квентина Тарантино, вышедший в 1992 году.

Reservation Dogs / FX on Hulu / шоураннеры — Тайка Вайтити, Стерлин Харджо / в главных ролях — Паулина Алексис, Лейн Фактор / продолжительность — 8 эпизодов / рейтинг Rotten Tomatoes — 100% / рейтинг IMDb — 8,1.

Что говорят критики. AV Club называет Reservation Dogs одной из лучших комедий этого года. IndieWire говорит, что сериал будет одинаково интересен как поколению «тиктокеров», так и их родителям.

Супергеройский анимационный сериал «Что, если...?»

О чем сериал. What If...? — первый анимационный сериал кинокомпании Marvel. Он продолжает исследовать идею Мультивселенной, которую компания представила в своем предыдущем проекте «Локи». Сериал показывает, как могла сложиться судьба Стива Роджерса, Халка, Питера Паркера и других популярных героев в альтернативной реальности. Каждый эпизод What If...? посвящен одному персонажу. Например, первый изображает, что произошло бы, если бы сыворотку суперсолдата вместо Стива Роджерса получила Пегги Картер. Спойлер — она боролась бы не только с агентами «Гидры», но и сексизмом в американской армии.

What If...? / Disney+ / шоураннер — Эшли Брэдли / в главных ролях — Чедвик Боузман, Том Хиддлстон, Себастиан Стэн / продолжительность — 10 эпизодов / рейтинг Rotten Tomatoes — 84% / рейтинг IMDb — 8.

Что говорят критики. Журнал Empire пишет, что What If...? — эксперимент с интересными, неожиданными сюжетными поворотами. Rotten Tomatoes считает, что сам по себе сериал не слишком дополняет вселенную Marvel, однако благодаря неожиданным историям с любимыми персонажами и хорошим сценам экшена его интересно смотреть.

Хоррор «Новый вишневый вкус»

О чем сериал. 1990-е. Молодой режиссер Лиза Нова только что завершила работу над своим короткометражным хоррором. Она не надеется на мгновенную славу, однако фильм привлекает внимание голливудского режиссера Лу Берка. Тот делает Лизе предложение, от которого трудно отказаться — превратить ее ленту в полнометражное кино. Лиза переезжает в Лос-Анджелес, Берк становится ее ментором. Однако девушка быстро осознает, что тот имеет скрытые планы на ее фильм. Лиза нанимает ведьму, чтобы отомстить Берку, и оказывается в центре очень странных событий. Шоураннеры проекта Ник Антоска («Нулевой канал», «Ганнибал») и Ленор Зион («Рэй Донован»).

Brand New Cherry Flavor / Netflix / шоураннеры — Ник Антоска, Ленор Зион / в главных ролях — Роза Салазар, Кэтрин Кинер, Джефф Уорд / продолжительность — 8 эпизодов / рейтинг Rotten Tomatoes — 90% / рейтинг IMDb — отсутствует.

Что говорят критики. IGN Movies пишет, что Brand New Cherry Flavor — это доза сюрреализма, которой так не хватало поклонникам Линча после выхода третьего сезона «Твин Пикс». Time говорит, что у сериала очень предсказуемый сюжет.

Романтическая комедия «Современная любовь» — второй сезон

О чем сериал. Modern Love — сериал-антология. Он основан на реальных историях, которые читатели The New York Times присылали редакторам одноименной рубрики с 2004 года. Каждый эпизод — это отдельная 30-минутных история о любви. Во втором сезоне роли исполняют Кит Харингтон («Игра престолов»), Люси Бойнтон («Богемская рапсодия»), Софи Оконедо («Отель «Руанда») и другие.

Modern Love / Amazon Prime / шоураннер — Джон Карни / в главных ролях — Кит Харингтон, Люси Бойнтон, Минни Драйвер, Софи Оконедо / продолжительность — 8 эпизодов / рейтинг Rotten Tomatoes — отсутствует / рейтинг IMDb — 8.

Что говорят критики. Журнал Paste отмечает, что второй сезон лучше первого, но в нем все равно есть несколько слабых эпизодов. The Guardian считает, что истории, показанные в сериале, вряд ли смогут впечатлить зрителей.

