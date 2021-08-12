Вы стали жертвой домогательств и не хотите, чтобы история закончилась постом в Facebook. Как наказать обидчика — краткая инструкция

Для начала — что такое сексуальные домогательства

Этот вопрос регулирует Уголовный кодекс — там ему посвящена не одна статья. Кроме изнасилования, это прикосновения, которые унижают достоинство, непристойные слова и предложения, склонение к сексу, запугивание и так далее.

Как понять, что грозит обидчику, и всегда ли это реальный тюремный срок

Все зависит от многих факторов, но чаще всего речь об ограничении свободы.

В основном за преступления такого рода грозит от трех до пятнадцати лет в колонии или исправительном центре. За принуждение к сексу — штраф, арест до 6 месяцев или колония до трех лет. Главное — наказание напрямую зависит от конкретной статьи и возраста жертвы.

Если она старше 18 лет, уголовная ответственность предусмотрена не только за изнасилование, но и за «любые действия сексуального характера без согласия жертвы». Если проще — это более чем дружеские объятия и поцелуи, а также прикосновения против воли.

Если к сексу склоняет начальник, преподаватель или любой другой человек, от которого зависит жертва, — это тоже уголовная ответственность. Особенно, если за отказ от секса человека обещают уволить, лишить премии или понизить по службе.

Если жертве меньше 16 лет, то, кроме перечисленного выше, реальный или условный срок обидчик может получить за груминг (нет, это не об уходе за животными). Речь о случаях, когда взрослые через интернет знакомятся с детьми, чтобы потом заняться с ними сексом.

Отдельная статья — совращение детей до 16 лет. Оно бывает двух видов — физическое и интеллектуальное. Физическое — когда обидчик прикасается к ребенку в «достаточно интимных местах», просит раздеться, целует. Когда ребенку показывают порнографию, ведут (не образовательные) разговоры о сексе, фотографируют в сексуальных позах — это интеллектуальное совращение. И тут неважно, делали все это с согласия ребенка или нет, — в любом случае это преступление.

Как собрать доказательства домогательств

Самый простой и одновременно бессмысленный совет — снимите все на видео или запишите на диктофон. В 99 процентах случаев сделать это не получится. Но в суде, если дело туда дойдет, ваш мобильный телефон все равно поможет. Со временем по его локации несложно будет выяснить, что в момент домогательств вы и обидчик находились в одном месте.

Если на одежде остались следы преступника — кровь, слюна, сперма, вещи нужно сохранить, так как позже следователь передаст их на экпертизу. То же самое со следами на теле — побои нужно снять у врача и получить справку. Любые мелкие ссадины и синяки — сфотографировать. По отдельности ни одно из этих доказательств не гарантирует вам победу в суде, но все вместе они увеличат шансы наказать обидчика.

Когда лучше идти в полицию — сразу или время не имеет значения

Конечно, сразу. В криминальном кодексе есть понятие «сроки давности». Для разных преступлений на сексуальной почве они разные. В основном речь о сроке от 5 до 15 лет. Иными словами, если о насилии вы решите рассказать спустя 20 лет, скорее всего, для вашего обидчика все закончится общественным порицанием.

Но есть нюанс — с февраля 2021 года парламент постановил, что если жертвой сексуального насилия был ребенок, сроки давности нужно считать с момента его 18-летия. Иными словами, по делам, где потерпевшими являются дети, сроки давности увеличили.

Но даже если сроки давности по вашему делу истекли, заявление в полицию все равно нужно писать. Следователи должны провести проверку — возможно, они найдут новых жертв и смогут наказать преступника.

Стоит ли искать других пострадавших и идти в полицию вместе

Коллективных заявлений в таких делах нет. Если вы знаете других жертв, посоветуйте им написать заявления. Или эту работу можно поручить адвокату. Что известно наверняка — когда жертв много, полиции сложнее закрыть глаза и похоронить дело.

Что делать, если по вашему делу уголовной ответственности нет

В отдельных случаях предусмотрена административная ответственность. Если вы несовершеннолетний, а ваш обидчик — преподаватель, ему может грозить штраф. Например, если поведение преподавателя нарушает этические нормы. Конкретнее: писать заявление руководству можно, когда в вашем присутствии преподаватель непристойно шутит, называет вас «котик», «зайчик», зовет на свидания. Если преподаватель постоянно без необходимости прикасается к ребенку — это тоже нарушение закона. Но тут важен контекст. Если учитель физкультуры во время сложных упражнений страхует всех детей — это норма. Если всегда одного — повод насторожиться.

В таких случаях родители должны написать заявление на имя руководства учебного заведения — школы, спортивной секции, университета, и администрация обязана провести слежубную проверку. Если проверка докажет, что преподаватель вел себя ненадлежащим образом, ему могут объявить выговор или уволить. Иногда руководство школ и университетов такие заявления игнорирует. Например, в случае с Талашко студентки говорят, что жаловались администрации, а там отвечают, что жалоб не получали. В таких случаях нужно обращаться в Министерство образования.