Что посмотреть в выходные. Второй сезон «Теда Лассо», новый боевик с Кейт Бекинсейл и комедийный сериал «Тернер и Хуч»

Комедийный сериал «Тед Лассо» — второй сезон

О чем сериал. Тед Лассо живет в Канзас-Сити и тренирует университетскую команду по американскому футболу. Благодаря его усилиям она впервые в истории попадает в национальный чемпионат. Вскоре после этого Лассо получает неожиданное предложение — тренировать клуб «Ричмонд», который состоит в Английской Премьер-лиги. Тед соглашается. Сначала никто не воспринимает всерьез тренера, который раздает игрокам печенье и цитирует «Волшебника страны Оз». Однако Тед доказывает, что совсем не стоит его недооценивать.

Ted Lasso / Apple TV+ / шоураннер — Джейсон Судейкис / в главных ролях — Джейсон Судейкис, Ханна Уэддингем, Брендан Хант / продолжительность — 10 эпизодов / рейтинг Rotten Tomatoes — 100% / рейтинг IMDb — 8,7.

Что говорят критики. Indie Wire называет шоу «впечатляющим триумфом». По мнению Collider, «Тед Лассо» — это очаровательная комедия, доказывающая, что хотя иногда жизнь очень сложна, люди всегда могут облегчить ее друг для друга.

Комедийный сериал «Тернер и Хуч»

О чем сериал. «Тернер и Хуч» — продолжение одноименной полицейской комедии 1989 года, рассказывающей о приключениях Скотта Тернера и пса Хуча. Главный герой — сын Скотта, Скотт-младший. Он работает федеральным маршалом, а после смерти отца получает в наследство собаку. Пес очень похож на оригинального Хуча и доставляет немало проблем — устраивает разгром в квартире хозяина, а еще — едва не разрушает его карьеру, атаковав начальника Скотта. Однако с помощью кинолога маршалу удается найти общий язык с подопечным. Пес становится его лучшим другом. В главной роли в оригинальном фильме снялся Том Хэнкс. Сына его героя в сериале сыграл Джош Пек.

Turner & Hooch / Disney+ / шоураннер — Мэтт Никс / в главных ролях — Джош Пек, Карра Паттерсон, Линдси Фонсека / продолжительность — 12 эпизодов / рейтинг Rotten Tomatoes — 64% / рейтинг IMDb — 6,3.

Что говорят критики. Rolling Stone отмечает, что «Тернер и Хуч» слишком инфантильный для взрослых и слишком старомодный для их детей. Tell-Tale TV говорит, что в сериале много экшена и юмора.

Хоррор «Кроваво-красное небо»

О чем фильм. У Нади редкое заболевание крови. Она отправляется с сыном в США, надеясь, что местные специалисты смогут ей помочь. Во время полета самолет захватывает группа террористов. Сын Нади убегает в панике. Женщина пытается его догнать, боевикам это не нравится, и один из них стреляет в женщину из пистолета. Надя умирает от ранения, однако вскоре возвращается к жизни как вампир. Она пытается использовать сверхъестественные способности, чтобы защитить сына и других пассажиров на борту, но постепенно теряет контроль над своими инстинктами.

Blood Red Sky / Netflix / режиссер — Петер Торварт / в главных ролях — Пери Баумайстер, Доминик Перселл, Неля Кипер / продолжительность — 2 часа 1 минута / рейтинг Rotten Tomatoes — 78% / рейтинг IMDb — отсутствует.

Что говорят критики. Edge Media Network говорит, что Blood Red Sky — неплохой хоррор, но вряд ли кого-то удивит. The Spool называет «Кроваво-красное небо» мрачной, скучной и абсолютно «беззубой» лентой.

Криминальная драма «Багровый дермантин» — второй сезон

О чем сериал. Коралл, Венди и Джина работают в одном из элитных борделей Испании. Они уже давно хотят покончить с проституцией, но их сутенер Ромео не отдает им документы. Устав от насилия и угроз, женщины убивают Ромео и сбегают из борделя. Однако чтобы стать по-настоящему свободными, им нужно спастись от Кристиана и Мойзеса — помощников сутенера, которые готовы на что угодно, чтобы им отомстить. Шоураннеры «Багряного дермантина» — авторы популярного сериала «Бумажный дом» (Money Heist).

Sky Rojo / Netflix / шоураннеры — Алекс Пина, Эстер Мартинес Лобато / в главных ролях — Мариана Эспосито, Янис Прадо, Мигель Анхель Сильвестре, Вероника Санчес / продолжительность — 8 эпизодов / рейтинг Rotten Tomatoes — отсутствует / рейтинг IMDb — 5,6.

Что говорят критики. Radio Times говорит, что авторам «Бумажного дома» удалось создать еще одну увлекательную, исполненную черного юмора криминальную драму. Meaww пишет, что во втором сезоне немало сцен экшена и сюжетных поворотов, но ему не хватает смешных моментов

Анимационный сериал «Властелины вселенной: Откровение»

О чем сериал. Masters of the Universe: Revelation — продолжение культового мультсериала «Хи-Мэн и властелины вселенной», вышедшего в 1980 году. Главный герой — принц Адам. У него есть волшебный меч, позволяющий ему превращаться в супергероя Хи-Мена. Принц использует свои суперсилы, чтобы защищать родную планету Этернию от врагов. В новом сериале Адам и его команда борются со злодеем по прозвищу Скелет. Над проектом работала американская студия Powerhouse Animation, которая разработала сериал «Кастлвания». Роль Адама досталась Крису Вуду. Тилу — романтический интерес Адама — озвучила Сара Мишель Геллер. В роли Скелета — звезда «Звездных войн» Марк Хэмилл.

Masters of the Universe: Revelation / Netflix / шоураннер — Кевин Смит / в главных ролях — Крис Вуд, Марк Хэмилл, Сара Мишель Геллар / продолжительность — 7 эпизодов / рейтинг Rotten Tomatoes — 97% / рейтинг IMDb — 7,3.

Что говорят критики. TechRadar отмечает, что Masters of the Universe: Revelation это не только прекрасно анимированный, исполненный экшена сериал, но и удивительно неординарное переосмысление оригинала.

Боевик «Красотка на взводе»

О чем фильм. Линди Льюис — красивая, успешная женщина, которая скрывает темный секрет. У нее неврологическое расстройство, из-за которого девушку постоянно охватывает ярость. Пытаясь сдержать свой гнев, Линди испытала множество методик. Единственное, что работает, — шоковая терапия. Линди регулярно проходит мучительную процедуру, чтобы казаться нормальной. Но когда ее парня Джастина убивают, она решает сделать все, чтобы найти и уничтожить виновных в его смерти. Между тем девушку пытаются поймать полицейские, считающие, что именно Линди причастна к преступлению. В главной роли — Кейт Бекинсейл.

Jolt / Amazon Prime / режиссер — Таня Уэкслер / в главных ролях — Кейт Бекинсейл, Леверн Кокс, Стэнли Туччи / продолжительность — 1 час 31 минута / рейтинг Rotten Tomatoes — 32% / рейтинг IMDb — 5,4.

Что говорят критики. The New York Times отмечает, что сюжет фильма очень предсказуемый и поэтому скучный. The Wrap говорит, что лента точно не получит никаких наград, однако довольно развлекательная.

