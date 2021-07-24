Что посмотреть в выходные. Второй сезон «Теда Лассо», новый боевик с Кейт Бекинсейл и комедийный сериал «Тернер и Хуч»

Комедийный сериал «Тед Лассо» — второй сезон
О чем сериал. Тед Лассо живет в Канзас-Сити и тренирует университетскую команду по американскому футболу. Благодаря его усилиям она впервые в истории попадает в национальный чемпионат. Вскоре после этого Лассо получает неожиданное предложение — тренировать клуб «Ричмонд», который состоит в Английской Премьер-лиги. Тед соглашается. Сначала никто не воспринимает всерьез тренера, который раздает игрокам печенье и цитирует «Волшебника страны Оз». Однако Тед доказывает, что совсем не стоит его недооценивать.
Что говорят критики. Indie Wire называет шоу «впечатляющим триумфом». По мнению Collider, «Тед Лассо» — это очаровательная комедия, доказывающая, что хотя иногда жизнь очень сложна, люди всегда могут облегчить ее друг для друга.
Комедийный сериал «Тернер и Хуч»
О чем сериал. «Тернер и Хуч» — продолжение одноименной полицейской комедии 1989 года, рассказывающей о приключениях Скотта Тернера и пса Хуча. Главный герой — сын Скотта, Скотт-младший. Он работает федеральным маршалом, а после смерти отца получает в наследство собаку. Пес очень похож на оригинального Хуча и доставляет немало проблем — устраивает разгром в квартире хозяина, а еще — едва не разрушает его карьеру, атаковав начальника Скотта. Однако с помощью кинолога маршалу удается найти общий язык с подопечным. Пес становится его лучшим другом. В главной роли в оригинальном фильме снялся Том Хэнкс. Сына его героя в сериале сыграл Джош Пек.
Что говорят критики. Rolling Stone отмечает, что «Тернер и Хуч» слишком инфантильный для взрослых и слишком старомодный для их детей. Tell-Tale TV говорит, что в сериале много экшена и юмора.
Хоррор «Кроваво-красное небо»
О чем фильм. У Нади редкое заболевание крови. Она отправляется с сыном в США, надеясь, что местные специалисты смогут ей помочь. Во время полета самолет захватывает группа террористов. Сын Нади убегает в панике. Женщина пытается его догнать, боевикам это не нравится, и один из них стреляет в женщину из пистолета. Надя умирает от ранения, однако вскоре возвращается к жизни как вампир. Она пытается использовать сверхъестественные способности, чтобы защитить сына и других пассажиров на борту, но постепенно теряет контроль над своими инстинктами.
Что говорят критики. Edge Media Network говорит, что Blood Red Sky — неплохой хоррор, но вряд ли кого-то удивит. The Spool называет «Кроваво-красное небо» мрачной, скучной и абсолютно «беззубой» лентой.
Криминальная драма «Багровый дермантин» — второй сезон
О чем сериал. Коралл, Венди и Джина работают в одном из элитных борделей Испании. Они уже давно хотят покончить с проституцией, но их сутенер Ромео не отдает им документы. Устав от насилия и угроз, женщины убивают Ромео и сбегают из борделя. Однако чтобы стать по-настоящему свободными, им нужно спастись от Кристиана и Мойзеса — помощников сутенера, которые готовы на что угодно, чтобы им отомстить. Шоураннеры «Багряного дермантина» — авторы популярного сериала «Бумажный дом» (Money Heist).
Что говорят критики. Radio Times говорит, что авторам «Бумажного дома» удалось создать еще одну увлекательную, исполненную черного юмора криминальную драму. Meaww пишет, что во втором сезоне немало сцен экшена и сюжетных поворотов, но ему не хватает смешных моментов
Анимационный сериал «Властелины вселенной: Откровение»
О чем сериал. Masters of the Universe: Revelation — продолжение культового мультсериала «Хи-Мэн и властелины вселенной», вышедшего в 1980 году. Главный герой — принц Адам. У него есть волшебный меч, позволяющий ему превращаться в супергероя Хи-Мена. Принц использует свои суперсилы, чтобы защищать родную планету Этернию от врагов. В новом сериале Адам и его команда борются со злодеем по прозвищу Скелет. Над проектом работала американская студия Powerhouse Animation, которая разработала сериал «Кастлвания». Роль Адама досталась Крису Вуду. Тилу — романтический интерес Адама — озвучила Сара Мишель Геллер. В роли Скелета — звезда «Звездных войн» Марк Хэмилл.
Что говорят критики. TechRadar отмечает, что Masters of the Universe: Revelation это не только прекрасно анимированный, исполненный экшена сериал, но и удивительно неординарное переосмысление оригинала.
Боевик «Красотка на взводе»
О чем фильм. Линди Льюис — красивая, успешная женщина, которая скрывает темный секрет. У нее неврологическое расстройство, из-за которого девушку постоянно охватывает ярость. Пытаясь сдержать свой гнев, Линди испытала множество методик. Единственное, что работает, — шоковая терапия. Линди регулярно проходит мучительную процедуру, чтобы казаться нормальной. Но когда ее парня Джастина убивают, она решает сделать все, чтобы найти и уничтожить виновных в его смерти. Между тем девушку пытаются поймать полицейские, считающие, что именно Линди причастна к преступлению. В главной роли — Кейт Бекинсейл.
Что говорят критики. The New York Times отмечает, что сюжет фильма очень предсказуемый и поэтому скучный. The Wrap говорит, что лента точно не получит никаких наград, однако довольно развлекательная.
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